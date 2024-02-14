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В Словакии к участию в президентских выборах допустили десять кандидатов

В Словакии к участию в президентских выборах допустили десять кандидатов - РИА Новости, 14.02.2024

В Словакии к участию в президентских выборах допустили десять кандидатов

Председатель парламента Словакии Петер Пеллегрини официально утвердил десять кандидатур на выборы президента республики, сообщили в пресс-службе парламента. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T18:24

2024-02-14T18:24

2024-02-14T18:30

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БРАТИСЛАВА, 14 фев - РИА Новости. Председатель парламента Словакии Петер Пеллегрини официально утвердил десять кандидатур на выборы президента республики, сообщили в пресс-службе парламента. Первый тур выборов президента Словакии состоится 23 марта. Второй тур, если он потребуется, запланирован на 6 апреля. Срок выдвижения кандидатов на выборы главы государства истек в Словакии 30 января. "За пост президента будут бороться десять кандидатов. Их кандидатуры официально утвердил глава парламента", - сообщило новостное агентство TASR со ссылкой на сообщение пресс-службы парламента. Ранее сообщалось, что желание принять участие в президентской гонке в Словакии изъявили 11 человек, но кандидатура главы "Словацкого движения возрождения" Роберта Швеца была отклонена из-за того, что он не исполнил необходимые условия. В предстоящих выборах примут участие следующие кандидаты: бывший премьер-министр Словакии, депутат парламента Игорь Матович, глава словацкого парламента Петер Пеллегрини и историк Патрик Дубовский, вице-спикер парламента, глава партии SNS Андрей Данко, бывшие министры иностранных дел Словакии Иван Корчок и Ян Кубиш, политики Кристиан Форро и Мариан Котлеба, полицейский Милан Нахлик и бывший председатель Верховного суда Словакии, экс-глава минюста Штефан Гарабин. По данным последних социологических исследований, наибольшие шансы победить на выборах президента Словакии имеет глава парламента Пеллегрини. Экс-глава МИД Корчок, согласно результатам последних опросов, может занять на предстоящих выборах второе место. Действующая глава Словакии Зузана Чапутова ранее заявила, что не будет участвовать в президентских выборах. Президент в Словакии избирается на пять лет, срок полномочий первой в истории страны женщины-президента истекает 15 июня 2024 года.

https://ria.ru/20240213/ubezhische-1927207230.html

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в мире, словакия, петер пеллегрини, игорь матович, андрей данко