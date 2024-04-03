https://ria.ru/20240403/slovakiya-1937719583.html

Будущие лидеры не втянут страну в конфликт на Украине, уверены в Словакии

Будущие лидеры не втянут страну в конфликт на Украине, уверены в Словакии - РИА Новости, 03.04.2024

Будущие лидеры не втянут страну в конфликт на Украине, уверены в Словакии

Кандидаты, которые претендуют на пост главы Словакии, в случае победы на выборах не будут втягивать страну в конфликт на Украине и посылать туда словацких... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T23:05

2024-04-03T23:05

2024-04-03T23:05

в мире

украина

иван корчок

словакия

зузана чапутова

петер пеллегрини

"голос"

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БРАТИСЛАВА, 3 апр - РИА Новости. Кандидаты, которые претендуют на пост главы Словакии, в случае победы на выборах не будут втягивать страну в конфликт на Украине и посылать туда словацких военных, заверила действующая президент республики Зузана Чапутова. "За пять лет на посту президента я имела возможность познакомиться с двумя кандидатами на пост главы государства. С уверенностью могу сказать, что ни Петер Пеллегрини, ни Иван Корчок нас не затянут ни в какую войну и не пошлют на Украину наших военных. Президент на это не имеет ни полномочий, ни причин", - сказала Чапутова, обращаясь к гражданам республики перед вторым туром выборов, ее выступление транслировал словацкий телеканал RTVS. Во второй тур выборов президента Словакии, намеченный на 6 апреля, из девяти кандидатов прошли экс-глава МИД республики Иван Корчок, получивший 42,51% голосов, и глава словацкого парламента Петер Пеллегрини, набравший 37,02%. Чапутова призвала граждан республики воспользоваться своим правом и проголосовать во втором туре выборов президента Словакии. Сорокавосьмилетний Пеллегрини возглавляет парламент и является главой партии Hlas ("Голос"), которая входит в правительственную коалицию вместе с партией премьер-министра Словакии Роберта Фицо, известного своей критикой накачивания Украины оружием. Пеллегрини так же считает, что конфликт на Украине не имеет военного решения и выступает за скорейшие переговоры о мире. 59-летний Корчок в свою очередь заявлял, что отвергает "фальшивые крики о мире и то, что Украина должна принять факт, что лишится части своей территории". По мнению экс-главы МИД Словакии, предпосылки для мира будут тогда, когда "Россия прекратит боевые действия", пока же, как считает Корчок, Словакия обязана поддерживать Украину и "делать все, чтобы она смогла защититься". И Корчок, и Пеллегрини ранее заявляли, что не допустят отправки словацких военных на Украину, если победят на президентских выборах.

https://ria.ru/20240403/ukraina-1937464899.html

https://ria.ru/20240314/slovakiya-1933011779.html

украина

словакия

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в мире, украина, иван корчок, словакия, зузана чапутова, петер пеллегрини, "голос"