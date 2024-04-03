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Будущие лидеры не втянут страну в конфликт на Украине, уверены в Словакии - РИА Новости, 03.04.2024
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23:05 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/slovakiya-1937719583.html
Будущие лидеры не втянут страну в конфликт на Украине, уверены в Словакии
Будущие лидеры не втянут страну в конфликт на Украине, уверены в Словакии - РИА Новости, 03.04.2024
Будущие лидеры не втянут страну в конфликт на Украине, уверены в Словакии
Кандидаты, которые претендуют на пост главы Словакии, в случае победы на выборах не будут втягивать страну в конфликт на Украине и посылать туда словацких... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T23:05
2024-04-03T23:05
в мире
украина
иван корчок
словакия
зузана чапутова
петер пеллегрини
"голос"
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БРАТИСЛАВА, 3 апр - РИА Новости. Кандидаты, которые претендуют на пост главы Словакии, в случае победы на выборах не будут втягивать страну в конфликт на Украине и посылать туда словацких военных, заверила действующая президент республики Зузана Чапутова. "За пять лет на посту президента я имела возможность познакомиться с двумя кандидатами на пост главы государства. С уверенностью могу сказать, что ни Петер Пеллегрини, ни Иван Корчок нас не затянут ни в какую войну и не пошлют на Украину наших военных. Президент на это не имеет ни полномочий, ни причин", - сказала Чапутова, обращаясь к гражданам республики перед вторым туром выборов, ее выступление транслировал словацкий телеканал RTVS. Во второй тур выборов президента Словакии, намеченный на 6 апреля, из девяти кандидатов прошли экс-глава МИД республики Иван Корчок, получивший 42,51% голосов, и глава словацкого парламента Петер Пеллегрини, набравший 37,02%. Чапутова призвала граждан республики воспользоваться своим правом и проголосовать во втором туре выборов президента Словакии. Сорокавосьмилетний Пеллегрини возглавляет парламент и является главой партии Hlas ("Голос"), которая входит в правительственную коалицию вместе с партией премьер-министра Словакии Роберта Фицо, известного своей критикой накачивания Украины оружием. Пеллегрини так же считает, что конфликт на Украине не имеет военного решения и выступает за скорейшие переговоры о мире. 59-летний Корчок в свою очередь заявлял, что отвергает "фальшивые крики о мире и то, что Украина должна принять факт, что лишится части своей территории". По мнению экс-главы МИД Словакии, предпосылки для мира будут тогда, когда "Россия прекратит боевые действия", пока же, как считает Корчок, Словакия обязана поддерживать Украину и "делать все, чтобы она смогла защититься". И Корчок, и Пеллегрини ранее заявляли, что не допустят отправки словацких военных на Украину, если победят на президентских выборах.
https://ria.ru/20240403/ukraina-1937464899.html
https://ria.ru/20240314/slovakiya-1933011779.html
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в мире, украина, иван корчок, словакия, зузана чапутова, петер пеллегрини, "голос"
В мире, Украина, Иван Корчок, Словакия, Зузана Чапутова, Петер Пеллегрини, "Голос"
Будущие лидеры не втянут страну в конфликт на Украине, уверены в Словакии

Глава Словакии: кандидаты в президенты не втянут страну в конфликт на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Словакии Зузана Чапутова
Президент Словакии Зузана Чапутова - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Президент Словакии Зузана Чапутова. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 3 апр - РИА Новости. Кандидаты, которые претендуют на пост главы Словакии, в случае победы на выборах не будут втягивать страну в конфликт на Украине и посылать туда словацких военных, заверила действующая президент республики Зузана Чапутова.
«
"За пять лет на посту президента я имела возможность познакомиться с двумя кандидатами на пост главы государства. С уверенностью могу сказать, что ни Петер Пеллегрини, ни Иван Корчок нас не затянут ни в какую войну и не пошлют на Украину наших военных. Президент на это не имеет ни полномочий, ни причин", - сказала Чапутова, обращаясь к гражданам республики перед вторым туром выборов, ее выступление транслировал словацкий телеканал RTVS.
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Кандидаты в президенты Словакии поспорили о членстве Украины в НАТО
Вчера, 00:52
Во второй тур выборов президента Словакии, намеченный на 6 апреля, из девяти кандидатов прошли экс-глава МИД республики Иван Корчок, получивший 42,51% голосов, и глава словацкого парламента Петер Пеллегрини, набравший 37,02%.
Чапутова призвала граждан республики воспользоваться своим правом и проголосовать во втором туре выборов президента Словакии.
Сорокавосьмилетний Пеллегрини возглавляет парламент и является главой партии Hlas ("Голос"), которая входит в правительственную коалицию вместе с партией премьер-министра Словакии Роберта Фицо, известного своей критикой накачивания Украины оружием. Пеллегрини так же считает, что конфликт на Украине не имеет военного решения и выступает за скорейшие переговоры о мире. 59-летний Корчок в свою очередь заявлял, что отвергает "фальшивые крики о мире и то, что Украина должна принять факт, что лишится части своей территории". По мнению экс-главы МИД Словакии, предпосылки для мира будут тогда, когда "Россия прекратит боевые действия", пока же, как считает Корчок, Словакия обязана поддерживать Украину и "делать все, чтобы она смогла защититься". И Корчок, и Пеллегрини ранее заявляли, что не допустят отправки словацких военных на Украину, если победят на президентских выборах.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Словакия не хочет делать из России врага, заявил премьер
14 марта, 17:33
 
В миреУкраинаИван КорчокСловакияЗузана ЧапутоваПетер Пеллегрини"Голос"
 
 
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