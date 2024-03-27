Рейтинг@Mail.ru
Глава парламента Словакии назвал позицию страны по Украине реалистичной - РИА Новости, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/slovakiya-1936176050.html
Глава парламента Словакии назвал позицию страны по Украине реалистичной
Глава парламента Словакии назвал позицию страны по Украине реалистичной - РИА Новости, 27.03.2024
Глава парламента Словакии назвал позицию страны по Украине реалистичной
Глава парламента Словакии Петер Пеллегрини, являющийся одним из двух кандидатов в президенты, которые примут участие во втором туре выборов, считает, что... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T15:11
2024-03-27T15:11
в мире
словакия
петер пеллегрини
украина
россия
роберт фицо
нато
иван корчок
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934626111_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_7ec0d7f7ffbb48c5f265cac31d38afbb.jpg
БРАТИСЛАВА, 27 мар - РИА Новости. Глава парламента Словакии Петер Пеллегрини, являющийся одним из двух кандидатов в президенты, которые примут участие во втором туре выборов, считает, что позиция республики по Украине является реалистичной. "Правительство Словакии заняло реалистичную позицию (по Украине - ред.), видя, что за два года мы никуда не продвинулись. Каждый день там погибают десятки, сотни, а, возможно, и тысячи военных", - сказал Пеллегрини в интервью новостному агентству TASR, добавив, что "Украина, конечно, нападает и на российскую территорию и там тоже есть убитые женщины, дети и старики". "Так дальше не может продолжаться. Мы сказали: давайте остановим огонь и начнем какие-то переговоры о мире", - заявил Пеллегрини. Он выразил удивление, что некоторые страны, придерживающиеся другой позиции по Украине, не готовы уважать Словакию за такой подход и подвергают республику критике. Пеллегрини отметил, что Словакия готова помогать украинской стороне в вопросах разминирования территорий и реализации гражданских проектов. По его словам, Словакия "уже отдала все, что имела армия, а сегодня Словакии нечем защищаться, страна не способна защитить свое воздушное пространство ни противовоздушной системой, ни самолетами, потому что у нас этого нет". "Сегодня мы полагаемся в этом на помощь соседних стран", - добавил Пеллегрини. Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Кабмин во главе с Робертом Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с февраля 2022 года республика отправила Украине оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро. Соперником Пеллегрини во втором туре выборов президента Словакии, который состоится 6 апреля, является экс-глава МИД республики Иван Корчок. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240307/otnosheniya-1931635111.html
https://ria.ru/20240326/pomosch-1936049447.html
https://ria.ru/20240310/slovakiya-1932167293.html
словакия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934626111_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_a03eb2b42272ae9f2de81f64953586b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, петер пеллегрини, украина, россия, роберт фицо, нато, иван корчок
В мире, Словакия, Петер Пеллегрини, Украина, Россия, Роберт Фицо, НАТО, Иван Корчок
Глава парламента Словакии назвал позицию страны по Украине реалистичной

Петер Пеллегрини назвал реалистичной позицию, которую занимает страна по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Петер Пеллегрини
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 27 мар - РИА Новости. Глава парламента Словакии Петер Пеллегрини, являющийся одним из двух кандидатов в президенты, которые примут участие во втором туре выборов, считает, что позиция республики по Украине является реалистичной.
«
"Правительство Словакии заняло реалистичную позицию (по Украине - ред.), видя, что за два года мы никуда не продвинулись. Каждый день там погибают десятки, сотни, а, возможно, и тысячи военных", - сказал Пеллегрини в интервью новостному агентству TASR, добавив, что "Украина, конечно, нападает и на российскую территорию и там тоже есть убитые женщины, дети и старики". "Так дальше не может продолжаться. Мы сказали: давайте остановим огонь и начнем какие-то переговоры о мире", - заявил Пеллегрини.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Фицо раскритиковал Чехию из-за позиции по Украине
7 марта, 09:25
Он выразил удивление, что некоторые страны, придерживающиеся другой позиции по Украине, не готовы уважать Словакию за такой подход и подвергают республику критике. Пеллегрини отметил, что Словакия готова помогать украинской стороне в вопросах разминирования территорий и реализации гражданских проектов.
По его словам, Словакия "уже отдала все, что имела армия, а сегодня Словакии нечем защищаться, страна не способна защитить свое воздушное пространство ни противовоздушной системой, ни самолетами, потому что у нас этого нет". "Сегодня мы полагаемся в этом на помощь соседних стран", - добавил Пеллегрини.
Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Кабмин во главе с Робертом Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с февраля 2022 года республика отправила Украине оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Премьер Словакии подтвердил намерение помогать Украине всем, кроме оружия
26 марта, 22:19
Соперником Пеллегрини во втором туре выборов президента Словакии, который состоится 6 апреля, является экс-глава МИД республики Иван Корчок.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Опрос выявил самого популярного политика в Словакии
10 марта, 17:35
 
В миреСловакияПетер ПеллегриниУкраинаРоссияРоберт ФицоНАТОИван Корчок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала