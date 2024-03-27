Глава парламента Словакии назвал позицию страны по Украине реалистичной
Петер Пеллегрини назвал реалистичной позицию, которую занимает страна по Украине
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 27 мар - РИА Новости. Глава парламента Словакии Петер Пеллегрини, являющийся одним из двух кандидатов в президенты, которые примут участие во втором туре выборов, считает, что позиция республики по Украине является реалистичной.
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"Правительство Словакии заняло реалистичную позицию (по Украине - ред.), видя, что за два года мы никуда не продвинулись. Каждый день там погибают десятки, сотни, а, возможно, и тысячи военных", - сказал Пеллегрини в интервью новостному агентству TASR, добавив, что "Украина, конечно, нападает и на российскую территорию и там тоже есть убитые женщины, дети и старики". "Так дальше не может продолжаться. Мы сказали: давайте остановим огонь и начнем какие-то переговоры о мире", - заявил Пеллегрини.
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Он выразил удивление, что некоторые страны, придерживающиеся другой позиции по Украине, не готовы уважать Словакию за такой подход и подвергают республику критике. Пеллегрини отметил, что Словакия готова помогать украинской стороне в вопросах разминирования территорий и реализации гражданских проектов.
По его словам, Словакия "уже отдала все, что имела армия, а сегодня Словакии нечем защищаться, страна не способна защитить свое воздушное пространство ни противовоздушной системой, ни самолетами, потому что у нас этого нет". "Сегодня мы полагаемся в этом на помощь соседних стран", - добавил Пеллегрини.
Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Кабмин во главе с Робертом Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с февраля 2022 года республика отправила Украине оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.
Соперником Пеллегрини во втором туре выборов президента Словакии, который состоится 6 апреля, является экс-глава МИД республики Иван Корчок.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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