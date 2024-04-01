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Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2024 году

Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2024 году - РИА Новости, 01.04.2024

Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2024 году

в Ярославской области на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги водитель автобуса выехал на пути... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T17:01

2024-04-01T17:01

2024-04-01T18:00

справки

происшествия

россия

ярославская область

архангельск

северная железная дорога

северо-западная транспортная прокуратура

дтп

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1 апреля в Ярославской области на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением Архангельск – Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительным данным, погибли водитель и семь пассажиров автобуса. Также пострадал машинист поезда.По сообщению Северо-Западной транспортной прокуратуры, техническая поломка, вероятно, стала причиной того, что автобус задержался на железнодорожных путях и столкнулся с пассажирским поездом.27 марта в Курске водитель, управляя автобусом "ЛиАЗ" допустил столкновение со стоящим автомобилем "УАЗ", который в свою очередь столкнулся с впереди стоящими автомобилями (семь транспортных средств). В результате ДТП автобус "ЛиАЗ" допустил наезд на ограждение и столкнулся с автобусом "Волгобас", который стоял на остановке. По данным УМВД РФ по региону, пострадали 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Шестерых из них госпитализировали. 12 февраля в Пушкиногорском районе Псковской области автобус, перевозивший детей, столкнулся с грузовиком. По данным МВД, ДТП произошло вблизи деревни Новгородка. Водитель автобуса, который следовал на экскурсию в Псков, пытался уйти от столкновения с грузовиком и съехал в кювет. В результате ДТП пострадали 17 человек: четверо взрослых и 13 детей. Несколько человек были госпитализированы. 11 февраля под Мурманском в районе 40 километра региональной автодороги "Кола - Серебрянская ГЭС" произошло столкновение микроавтобуса и рейсового автобуса. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб. Шесть человек из микроавтобуса с различными травмами были доставлены в медицинские учреждения, два человека получили помощь на месте. По предварительной информации, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом. 10 февраля в Таштагольском районе Кемеровской области, на 32-м километре автодороги Кузедеево - Мундыбаш – Таштагол, водитель автомобиля ВАЗ-2104 не выбрал безопасную скорость с учетом сложных погодных условий и совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автобусом "Волгабас". После этого на автомобили наехал автобус "ЛиАЗ", двигавшийся в попутном направлении с ВАЗом. В двух рейсовых автобусах находились в общей сложности 56 пассажиров. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 14 человек, в том числе водители трех транспортных средств.В ночь на 28 января на участке автодороги "Кавказ" Краснодарского края водитель рейсового автобуса, следовавшего маршрутом "Москва - Нальчик", выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai. В автобусе находились 15 человек и два водителя. Погибли пять человек, еще девять пострадали, включая двух несовершеннолетних. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Позднее число жертв ДТП выросло до шести человек. 3 января на 152-м километре автодороги Чебоксары – Сурское в Порецком районе Чувашии водитель автобуса, двигавшегося из Нижнего Новгорода в Тольятти, не справился с управлением и допустил съезд с дороги. Два человека погибли, 15 пострадавших были госпитализированы. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, происшествия, россия, ярославская область, архангельск, северная железная дорога, северо-западная транспортная прокуратура, дтп, авария