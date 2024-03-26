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Процедура отмены моратория на смертную казнь в России

Процедура отмены моратория на смертную казнь в России - РИА Новости, 26.03.2024

Процедура отмены моратория на смертную казнь в России

Смертная казнь – исключительная мера наказания, которая может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T19:00

2024-03-26T19:00

2024-03-26T19:01

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Смертная казнь – исключительная мера наказания, которая может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь.Действовавшая в царской России смертная казнь была отменена Декретом II Всероссийского съезда Советов от 28 октября 1917 года. Официальное восстановление смертной казни произошло 21 февраля 1918 года с принятием декрета "Социалистическое отечество в опасности!". Постановлением Совнаркома РСФСР от 5 сентября 1918 года внесудебные органы Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) наделялись неограниченными возможностями по расстрелу, а постановлением Народного комиссариата юстиции (НКЮ) от 16 июня 1918 года ревтрибуналы — правом применять любое наказание, в том числе расстрел, за контрреволюционные выступления.Принятый в 1922 году Уголовный кодекс РСФСР смертную казнь как вид уголовного наказания не включал (статья 32). Тем не менее в статье 33 Кодекса указывалось, что высшей мерой наказания выступает расстрел. Ее применение возлагалось на военные трибуналы, а не на обычные суды.В 20-30-е годы ХХ века список преступлений, за которые полагалась высшая мера наказания, постоянно расширялся.26 мая 1947 года указом Президиума Верховного Совета СССР было принято постановление "Об отмене смертной казни", согласно которому смертная казнь была заменена лишением свободы на 25 лет. Однако в 1950 году эту меру наказания восстановили, и она применялась вплоть до распада СССР.В СССР с 1962 по 1989 год приговорены к расстрелу были 24 422 человека, из них 2355 помилованы.Конституция РФ, принятая в 1993 году, предусматривает смертную казнь в качестве исключительной меры наказания за ряд особо тяжких преступлений. Основной закон устанавливает норму, согласно которой вынесение смертного приговора возможно лишь при рассмотрении дела судом присяжных.Однако в первой половине 1990-х высшая мера наказания стала использоваться относительно редко: при рассмотрении прошений о помиловании ее все чаще заменяли на пожизненное заключение.С 1992 по 1996 год в России были приведены в исполнение 163 смертных приговора. 2 августа 1996 года последним в России был казнен серийный убийца Сергей Головкин, осужденный в октябре 1994 года.28 февраля 1996 года Россия вступила в Совет Европы, (15 марта 2022 года Россия покинула Совет Европы), взяв обязательство в течение трех лет присоединиться к протоколу N 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, предусматривающему отмену смертной казни. 16 мая 1996 года президент Борис Ельцин подписал указ "О поэтапном сокращении применения смертной казни".Одновременно он ввел негласный мораторий, перестав рассматривать ходатайства о помиловании, без чего по закону не может быть исполнен ни один смертный приговор.16 апреля 1997 года МИД от имени России подписал протокол N 6, но этот документ до сих пор не ратифицирован.В соответствии с частью 2 статьи 20 Конституции Российской Федерации смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей.Смертная казнь как вид наказания предусмотрена статьей 59 Уголовного кодекса РФ, однако в настоящее время не применяется. 2 февраля 1999 года Конституционный суд (КС) Российской Федерации принял постановление, согласно которому наказание в виде смертной казни в стране не может назначаться до введения в действие возможности рассмотрения дела судом с участием присяжных заседателей. При этом на всей территории РФ институт присяжных заседателей был введен в действие с 1 января 2010 года, после чего формальные препятствия для назначения смертной казни в России отпали.Это породило у юристов неоднозначное мнение о возможности ее назначения после 1 января 2010 года. На устранение этой неопределенности 29 октября 2009 года в Конституционный суд РФ было направлено ходатайство Верховного суда об официальном разъяснении постановления КС от 1999 года. 19 ноября 2009 года Конституционный суд РФ запретил применять смертную казнь в России и после 1 января 2010 года, когда истек введенный в стране мораторий на применение высшей меры наказания. Согласно определению Конституционного суда, введение с 1 января 2010 года судов присяжных на всей территории РФ не создает возможность назначения смертной казни. Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 19 апреля 2010 года и Определении от 19 ноября 2009 года, в настоящее время сформировались устойчивые гарантии права не быть подвергнутым смертной казни и сложился легитимный конституционно-правовой режим, в рамках которого происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни, как исключительной меры наказания, носящей временный характер ("впредь до ее отмены") и допускаемой лишь в течение определенного переходного периода, то есть на реализацию цели, закрепленной частью 2 статьи 20 Конституции Российской Федерации.Тема отмены моратория на смертную казнь в России периодически появляется в информационном пространстве. Так, в марте 2023 года лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов заявил, что его партия будет настаивать на введении смертной казни для террористов и убийц детей. Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов ("Единая Россия") в апреле 2023 года заявил, что, на его взгляд, позиция КС РФ с учетом изменившейся международной ситуации может быть уточнена. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что вопрос о снятии моратория на смертную казнь в Кремле не стоит, а данная тема не обсуждается. Теракт в "Крокус сити холле", произошедший 22 марта 2024 года в Москве, вновь поднял вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь. Конституционный суд (КС) России воздерживается от комментария по вопросу возможности возвращения смертной казни.Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил, что направит запрос в Конституционный суд РФ на предмет законных оснований для снятия моратория на смертную казнь.Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что для принятия решения "не надо никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда".Мнения фракций Госдумы по вопросу снятия моратория на смертную казнь в России разделились. КПРФ, СРЗП и ЛДПР выступают за возвращение такой нормы. "Новые люди" против, а в "Единой России" заявили, что данная тема должна быть глубоко проработана, а решение — отвечать ожиданиям общества. "Справедливая Россия - За правду" будет настаивать на проведении в единый день голосования в 2024 году референдума о возвращении смертной казни, заявил журналистам лидер партии Сергей Миронов.В ноябре 2022 года председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин во время выступления на Х Всероссийском съезде судей заявил, что возвращение к применению смертной казни в России возможно только в случае внесения изменений в Конституцию. По его словам, статья в Конституции, касающаяся смертной казни, "так построена, что, чтобы изменить ее, нужно практически принимать новую Конституцию". Он отметил, что это "не его субъективное мнение", а "консолидированная позиция КС по этому вопросу". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, ссср, рсфср, борис ельцин, сергей миронов, олег морозов, совет европы, госдума рф, единая россия, смертная казнь, крокус сити холл