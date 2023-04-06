https://ria.ru/20230406/kazn-1863409117.html

Позиция КС по смертной казни может быть уточнена, заявил депутат Госдумы

Позиция КС по смертной казни может быть уточнена, заявил депутат Госдумы - РИА Новости, 06.04.2023

Позиция КС по смертной казни может быть уточнена, заявил депутат Госдумы

Позиция Конституционного суда по смертной казни, с учетом изменившейся международной ситуации, может быть уточнена, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T11:18

2023-04-06T11:18

2023-04-06T11:28

олег морозов

сергей миронов

валерий зорькин

госдума рф

единая россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568680290_0:335:3045:2048_1920x0_80_0_0_783c3df868b42c5e40c19e625ea9e274.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Позиция Конституционного суда по смертной казни, с учетом изменившейся международной ситуации, может быть уточнена, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов. Ранее лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов обратился к председателю Конституционного суда Валерию Зорькину с просьбой пересмотреть позицию по смертной казни, сообщила пресс-служба Миронова. "С учетом изменившейся международной ситуации, деградации международной правовой системы, позиция Конституционного суда от 2009 года может быть, на мой взгляд, уточнена", - сказал Морозов. Он добавил, что решение зависит от мнения общества и политической воли. "Это решение зависит от двух вещей: от мнения общества, а оно, уверен, за, и от политической воли тех, кто будет принимать это решение. Все остальное - вторично и решаемо", - отметил он. Парламентарий подчеркнул, что конституция не содержит "прямого запрета на смертную казнь".

https://ria.ru/20230404/kazn-1862989306.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

олег морозов, сергей миронов, валерий зорькин, госдума рф, единая россия, политика