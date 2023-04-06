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Позиция КС по смертной казни может быть уточнена, заявил депутат Госдумы - РИА Новости, 06.04.2023
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11:18 06.04.2023 (обновлено: 11:28 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/kazn-1863409117.html
Позиция КС по смертной казни может быть уточнена, заявил депутат Госдумы
Позиция КС по смертной казни может быть уточнена, заявил депутат Госдумы - РИА Новости, 06.04.2023
Позиция КС по смертной казни может быть уточнена, заявил депутат Госдумы
Позиция Конституционного суда по смертной казни, с учетом изменившейся международной ситуации, может быть уточнена, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T11:18
2023-04-06T11:28
олег морозов
сергей миронов
валерий зорькин
госдума рф
единая россия
политика
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Позиция Конституционного суда по смертной казни, с учетом изменившейся международной ситуации, может быть уточнена, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов. Ранее лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов обратился к председателю Конституционного суда Валерию Зорькину с просьбой пересмотреть позицию по смертной казни, сообщила пресс-служба Миронова. "С учетом изменившейся международной ситуации, деградации международной правовой системы, позиция Конституционного суда от 2009 года может быть, на мой взгляд, уточнена", - сказал Морозов. Он добавил, что решение зависит от мнения общества и политической воли. "Это решение зависит от двух вещей: от мнения общества, а оно, уверен, за, и от политической воли тех, кто будет принимать это решение. Все остальное - вторично и решаемо", - отметил он. Парламентарий подчеркнул, что конституция не содержит "прямого запрета на смертную казнь".
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олег морозов, сергей миронов, валерий зорькин, госдума рф, единая россия, политика
Олег Морозов, Сергей Миронов, Валерий Зорькин, Госдума РФ, Единая Россия, Политика
Позиция КС по смертной казни может быть уточнена, заявил депутат Госдумы

Депутат Морозов: с учетом международной ситуации позиция КС по казни может быть уточнена

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаседание Конституционного суда РФ
Заседание Конституционного суда РФ - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заседание Конституционного суда РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Позиция Конституционного суда по смертной казни, с учетом изменившейся международной ситуации, может быть уточнена, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
Ранее лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов обратился к председателю Конституционного суда Валерию Зорькину с просьбой пересмотреть позицию по смертной казни, сообщила пресс-служба Миронова.
"С учетом изменившейся международной ситуации, деградации международной правовой системы, позиция Конституционного суда от 2009 года может быть, на мой взгляд, уточнена", - сказал Морозов.
Он добавил, что решение зависит от мнения общества и политической воли.
"Это решение зависит от двух вещей: от мнения общества, а оно, уверен, за, и от политической воли тех, кто будет принимать это решение. Все остальное - вторично и решаемо", - отметил он.
Парламентарий подчеркнул, что конституция не содержит "прямого запрета на смертную казнь".
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
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Олег МорозовСергей МироновВалерий ЗорькинГосдума РФЕдиная РоссияПолитика
 
 
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