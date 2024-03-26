https://ria.ru/20240326/slutskiy-1935872617.html

Слуцкий выступил за отмену моратория на смертную казнь

Слуцкий выступил за отмену моратория на смертную казнь - РИА Новости, 26.03.2024

Слуцкий выступил за отмену моратория на смертную казнь

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы выступил за отмену моратория на смертную казнь в отношении террористов. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T12:31

2024-03-26T12:31

2024-03-26T15:06

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

теракт в "крокус сити холле"

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775671393_0:52:3256:1884_1920x0_80_0_0_049132f742a7e9a85246d700c774d795.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы выступил за отмену моратория на смертную казнь в отношении террористов."Украинский след с каждым днем становится все более отчетливым. В этой трагедии (в "Крокус сити холл" – ред.) <…> видели, как эти отморозки убегали в сторону Украины… Сегодня мы должны сказать отчетливо, мораторий на смертную казнь, который приняли в 1996 году в связи вступлением в Совет Европы, должен быть прерван. Сегодня не может быть для этих отморозков иной меры наказания, кроме как смертная казнь", - сообщил Слуцкий.Он также предложил ужесточить наказание за призывы к терроризму, вместо штрафов ввести тюремное заключение.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, леонид слуцкий (политик), украина