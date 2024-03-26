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Слуцкий выступил за отмену моратория на смертную казнь - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
12:31 26.03.2024 (обновлено: 15:06 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/slutskiy-1935872617.html
Слуцкий выступил за отмену моратория на смертную казнь
Слуцкий выступил за отмену моратория на смертную казнь - РИА Новости, 26.03.2024
Слуцкий выступил за отмену моратория на смертную казнь
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы выступил за отмену моратория на смертную казнь в отношении террористов. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T12:31
2024-03-26T15:06
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
теракт в "крокус сити холле"
украина
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы выступил за отмену моратория на смертную казнь в отношении террористов."Украинский след с каждым днем становится все более отчетливым. В этой трагедии (в "Крокус сити холл" – ред.) &lt;…&gt; видели, как эти отморозки убегали в сторону Украины… Сегодня мы должны сказать отчетливо, мораторий на смертную казнь, который приняли в 1996 году в связи вступлением в Совет Европы, должен быть прерван. Сегодня не может быть для этих отморозков иной меры наказания, кроме как смертная казнь", - сообщил Слуцкий.Он также предложил ужесточить наказание за призывы к терроризму, вместо штрафов ввести тюремное заключение.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
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госдума рф, леонид слуцкий (политик), украина
Госдума РФ, Леонид Слуцкий (политик), Теракт в "Крокус Сити Холле", Украина
Слуцкий выступил за отмену моратория на смертную казнь

Слуцкий на заседании Госдумы выступил за отмену моратория на смертную казнь

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы выступил за отмену моратория на смертную казнь в отношении террористов.
"Украинский след с каждым днем становится все более отчетливым. В этой трагедии (в "Крокус сити холл" – ред.) <…> видели, как эти отморозки убегали в сторону Украины… Сегодня мы должны сказать отчетливо, мораторий на смертную казнь, который приняли в 1996 году в связи вступлением в Совет Европы, должен быть прерван. Сегодня не может быть для этих отморозков иной меры наказания, кроме как смертная казнь", - сообщил Слуцкий.
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Он также предложил ужесточить наказание за призывы к терроризму, вместо штрафов ввести тюремное заключение.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"Госдума РФЛеонид Слуцкий (политик)Украина
 
 
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