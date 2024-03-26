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В референдуме по вопросу смертной казни нет необходимости, считает Володин
В референдуме по вопросу смертной казни нет необходимости, считает Володин - РИА Новости, 26.03.2024
В референдуме по вопросу смертной казни нет необходимости, считает Володин
Для возвращения смертной казни достаточно решения Конституционного суда, нет необходимости проводить референдум, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T12:52
2024-03-26T12:52
2024-03-26T13:11
теракт в "крокус сити холле"
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Для возвращения смертной казни достаточно решения Конституционного суда, нет необходимости проводить референдум, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."У нас и в конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял, есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора, поэтому не надо никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда", - сказал Володин на пленарном заседании.Он считает, что тема смертной казни в РФ требует обсуждения, надо проанализировать все принятые решения.Ранее лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что будет настаивать на проведении в единый день голосования в 2024 году референдума о возвращении смертной казни.
https://ria.ru/20240325/smertnayakazn-1935612909.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, политика, сергей миронов, госдума рф
Теракт в "Крокус Сити Холле", Вячеслав Володин, Политика, Сергей Миронов, Госдума РФ
В референдуме по вопросу смертной казни нет необходимости, считает Володин
Володин: для возвращения смертной казни достаточно решения Конституционного суда
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Для возвращения смертной казни достаточно решения Конституционного суда, нет необходимости проводить референдум, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"У нас и в конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял, есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора, поэтому не надо никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда", - сказал Володин на пленарном заседании.
Он считает, что тема смертной казни в РФ требует обсуждения, надо проанализировать все принятые решения.
Ранее лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
заявил, что будет настаивать на проведении в единый день голосования в 2024 году референдума о возвращении смертной казни.