https://ria.ru/20240326/kazn-1935879814.html

В референдуме по вопросу смертной казни нет необходимости, считает Володин

В референдуме по вопросу смертной казни нет необходимости, считает Володин - РИА Новости, 26.03.2024

В референдуме по вопросу смертной казни нет необходимости, считает Володин

Для возвращения смертной казни достаточно решения Конституционного суда, нет необходимости проводить референдум, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T12:52

2024-03-26T12:52

2024-03-26T13:11

теракт в "крокус сити холле"

вячеслав володин

политика

сергей миронов

госдума рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Для возвращения смертной казни достаточно решения Конституционного суда, нет необходимости проводить референдум, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."У нас и в конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял, есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора, поэтому не надо никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда", - сказал Володин на пленарном заседании.Он считает, что тема смертной казни в РФ требует обсуждения, надо проанализировать все принятые решения.Ранее лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что будет настаивать на проведении в единый день голосования в 2024 году референдума о возвращении смертной казни.

https://ria.ru/20240325/smertnayakazn-1935612909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вячеслав володин, политика, сергей миронов, госдума рф