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В референдуме по вопросу смертной казни нет необходимости, считает Володин - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
12:52 26.03.2024 (обновлено: 13:11 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/kazn-1935879814.html
В референдуме по вопросу смертной казни нет необходимости, считает Володин
В референдуме по вопросу смертной казни нет необходимости, считает Володин - РИА Новости, 26.03.2024
В референдуме по вопросу смертной казни нет необходимости, считает Володин
Для возвращения смертной казни достаточно решения Конституционного суда, нет необходимости проводить референдум, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T12:52
2024-03-26T13:11
теракт в "крокус сити холле"
вячеслав володин
политика
сергей миронов
госдума рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Для возвращения смертной казни достаточно решения Конституционного суда, нет необходимости проводить референдум, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."У нас и в конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял, есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора, поэтому не надо никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда", - сказал Володин на пленарном заседании.Он считает, что тема смертной казни в РФ требует обсуждения, надо проанализировать все принятые решения.Ранее лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что будет настаивать на проведении в единый день голосования в 2024 году референдума о возвращении смертной казни.
https://ria.ru/20240325/smertnayakazn-1935612909.html
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вячеслав володин, политика, сергей миронов, госдума рф
Теракт в "Крокус Сити Холле", Вячеслав Володин, Политика, Сергей Миронов, Госдума РФ
В референдуме по вопросу смертной казни нет необходимости, считает Володин

Володин: для возвращения смертной казни достаточно решения Конституционного суда

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Для возвращения смертной казни достаточно решения Конституционного суда, нет необходимости проводить референдум, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"У нас и в конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял, есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора, поэтому не надо никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда", - сказал Володин на пленарном заседании.
Он считает, что тема смертной казни в РФ требует обсуждения, надо проанализировать все принятые решения.
Ранее лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что будет настаивать на проведении в единый день голосования в 2024 году референдума о возвращении смертной казни.
Сгоревшее здание подмосковного Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"Вячеслав ВолодинПолитикаСергей МироновГосдума РФ
 
 
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