https://ria.ru/20220316/se-1778466696.html
Россия перестала быть членом Совета Европы
Россия перестала быть членом Совета Европы - РИА Новости, 16.03.2022
Россия перестала быть членом Совета Европы
Россия прекратила членство в Совете Европы, следует из коммюнике комитета министров организации. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:49
2022-03-16T15:49
2022-03-16T17:44
россия
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ПАРИЖ, 16 мар — РИА Новости. Россия прекратила членство в Совете Европы, следует из коммюнике комитета министров организации.Россия, состоявшая в организации на протяжении 26 лет, накануне уведомила о своем выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека. В Москве подчеркнули, что будут выполнять решения ЕСПЧ, если они соответствуют Конституции.Как сообщил спикер Думы Вячеслав Володин, 4,2 миллиарда рублей, которые должны были пойти на членские взносы, направят на поддержку российской экономики.В свою очередь, ПАСЕ во вторник единогласно приняла резолюцию, в которой указала комитету министров на то, что Россия не может быть членом Совета. Ранее Страсбург уже ограничил Москву в работе Ассамблеи и комитета министров.СЕ приостановил права России 25 февраля — на следующий день после начала специальной военной операции по демилитаризации Украины.
https://ria.ru/20220316/evropa-1778417084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия
15:49 16.03.2022 (обновлено: 17:44 16.03.2022)
Россия перестала быть членом Совета Европы
Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию с 16 марта
ПАРИЖ, 16 мар — РИА Новости.
Россия прекратила членство в Совете Европы, следует из коммюнике
комитета министров организации.
"На внеочередном заседании сегодня утром комитет министров в рамках процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, постановил, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с сегодняшнего дня", — говорится в документе.
Россия, состоявшая в организации на протяжении 26 лет, накануне уведомила о своем выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека. В Москве подчеркнули, что будут выполнять решения ЕСПЧ, если они соответствуют Конституции.
Как сообщил спикер Думы Вячеслав Володин, 4,2 миллиарда рублей, которые должны были пойти на членские взносы, направят на поддержку российской экономики.
В свою очередь, ПАСЕ во вторник единогласно приняла резолюцию, в которой указала комитету министров на то, что Россия не может быть членом Совета. Ранее Страсбург уже ограничил Москву в работе Ассамблеи и комитета министров.
СЕ приостановил права России 25 февраля — на следующий день после начала специальной военной операции по демилитаризации Украины.