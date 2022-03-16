Рейтинг@Mail.ru
Россия перестала быть членом Совета Европы - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220316/se-1778466696.html
Россия перестала быть членом Совета Европы
Россия перестала быть членом Совета Европы - РИА Новости, 16.03.2022
Россия перестала быть членом Совета Европы
Россия прекратила членство в Совете Европы, следует из коммюнике комитета министров организации. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:49
2022-03-16T17:44
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778482764_189:383:3149:2048_1920x0_80_0_0_e0ae56f0753c3311671f254e1c0d551b.jpg
ПАРИЖ, 16 мар — РИА Новости. Россия прекратила членство в Совете Европы, следует из коммюнике комитета министров организации.Россия, состоявшая в организации на протяжении 26 лет, накануне уведомила о своем выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека. В Москве подчеркнули, что будут выполнять решения ЕСПЧ, если они соответствуют Конституции.Как сообщил спикер Думы Вячеслав Володин, 4,2 миллиарда рублей, которые должны были пойти на членские взносы, направят на поддержку российской экономики.В свою очередь, ПАСЕ во вторник единогласно приняла резолюцию, в которой указала комитету министров на то, что Россия не может быть членом Совета. Ранее Страсбург уже ограничил Москву в работе Ассамблеи и комитета министров.СЕ приостановил права России 25 февраля — на следующий день после начала специальной военной операции по демилитаризации Украины.
https://ria.ru/20220316/evropa-1778417084.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778482764_418:0:3149:2048_1920x0_80_0_0_5e4609da2d99e9f21115c21652a3602a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
15:49 16.03.2022 (обновлено: 17:44 16.03.2022)
 
Россия перестала быть членом Совета Европы

Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию с 16 марта

© AP Photo / Jean-Francois BadiasСнятие российского флага у здания Совета Европы в Страсбурге
Снятие российского флага у здания Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Снятие российского флага у здания Совета Европы в Страсбурге
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 16 мар — РИА Новости. Россия прекратила членство в Совете Европы, следует из коммюнике комитета министров организации.

"На внеочередном заседании сегодня утром комитет министров в рамках процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, постановил, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с сегодняшнего дня", — говорится в документе.

Россия, состоявшая в организации на протяжении 26 лет, накануне уведомила о своем выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека. В Москве подчеркнули, что будут выполнять решения ЕСПЧ, если они соответствуют Конституции.
Как сообщил спикер Думы Вячеслав Володин, 4,2 миллиарда рублей, которые должны были пойти на членские взносы, направят на поддержку российской экономики.
В свою очередь, ПАСЕ во вторник единогласно приняла резолюцию, в которой указала комитету министров на то, что Россия не может быть членом Совета. Ранее Страсбург уже ограничил Москву в работе Ассамблеи и комитета министров.
СЕ приостановил права России 25 февраля — на следующий день после начала специальной военной операции по демилитаризации Украины.
Здание Дворца Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 12:14
Лавров заявил о превращении Совета Европы в "очередное ОБСЕ"
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала