https://ria.ru/20220316/se-1778466696.html

Россия перестала быть членом Совета Европы

Россия перестала быть членом Совета Европы - РИА Новости, 16.03.2022

Россия перестала быть членом Совета Европы

Россия прекратила членство в Совете Европы, следует из коммюнике комитета министров организации. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T15:49

2022-03-16T15:49

2022-03-16T17:44

россия

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ПАРИЖ, 16 мар — РИА Новости. Россия прекратила членство в Совете Европы, следует из коммюнике комитета министров организации.Россия, состоявшая в организации на протяжении 26 лет, накануне уведомила о своем выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека. В Москве подчеркнули, что будут выполнять решения ЕСПЧ, если они соответствуют Конституции.Как сообщил спикер Думы Вячеслав Володин, 4,2 миллиарда рублей, которые должны были пойти на членские взносы, направят на поддержку российской экономики.В свою очередь, ПАСЕ во вторник единогласно приняла резолюцию, в которой указала комитету министров на то, что Россия не может быть членом Совета. Ранее Страсбург уже ограничил Москву в работе Ассамблеи и комитета министров.СЕ приостановил права России 25 февраля — на следующий день после начала специальной военной операции по демилитаризации Украины.

https://ria.ru/20220316/evropa-1778417084.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия