Теракт в "Крокусе" поднял вопрос о смертной казни, считает аналитик

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Теракт в "Крокус сити холле" делает актуальным вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь за терроризм, заявил РИА Новости в воскресенье известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Безусловно, учитывая резонанс и масштаб теракта в "Крокус сити холле", возникает вопрос о дискуссии по отмене моратория на смертную казнь за преступления террористического характера", - сказал он. Аналитик предположил, что этот вопрос будет обсуждаться, российская власть рассмотрит целесообразность данной меры. "Как минимум тот факт, что погибло такое количество людей, ставит вопрос о соразмерности наказания", - отметил собеседник агентства. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Теракт в "Крокус сити холле" делает актуальным вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь за терроризм, заявил РИА Новости в воскресенье известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Безусловно, учитывая резонанс и масштаб теракта в "Крокус сити холле", возникает вопрос о дискуссии по отмене моратория на смертную казнь за преступления террористического характера", - сказал он.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
Аналитик предположил, что этот вопрос будет обсуждаться, российская власть рассмотрит целесообразность данной меры.
"Как минимум тот факт, что погибло такое количество людей, ставит вопрос о соразмерности наказания", - отметил собеседник агентства.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
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По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент РоссииВладимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Опубликовано видео допроса террориста из "Крокуса"
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