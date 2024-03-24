https://ria.ru/20240324/moratoriy-1935447565.html

Теракт в "Крокусе" поднял вопрос о смертной казни, считает аналитик

Теракт в "Крокусе" поднял вопрос о смертной казни, считает аналитик - РИА Новости, 24.03.2024

Теракт в "Крокусе" поднял вопрос о смертной казни, считает аналитик

Теракт в "Крокус сити холле" делает актуальным вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь за терроризм, заявил РИА Новости в воскресенье... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T11:50

2024-03-24T11:50

2024-03-24T11:50

теракт в "крокус сити холле"

игорь коротченко

крокус сити холл

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Теракт в "Крокус сити холле" делает актуальным вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь за терроризм, заявил РИА Новости в воскресенье известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Безусловно, учитывая резонанс и масштаб теракта в "Крокус сити холле", возникает вопрос о дискуссии по отмене моратория на смертную казнь за преступления террористического характера", - сказал он. Аналитик предположил, что этот вопрос будет обсуждаться, российская власть рассмотрит целесообразность данной меры. "Как минимум тот факт, что погибло такое количество людей, ставит вопрос о соразмерности наказания", - отметил собеседник агентства. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935263105.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

игорь коротченко, крокус сити холл