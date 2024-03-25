Миронов призвал казнить устроивших теракт в "Крокусе"

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Смертная казнь - единственное адекватное наказание для устроивших теракт в "Крокус сити холле", заявил глава "Справедливой России - За Правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале. "Сторонники моратория любят рассуждать о том, что пожизненное заключение чуть ли не хуже смерти: мол, ведь они, бедненькие, столько времени мучиться будут. Мучиться?! Да вы на их рожи посмотрите – они будут жрать свою пайку и радоваться. Нет, только смертная казнь – адекватное наказание для подобных чудовищ, о чем я не устаю повторять уже много лет", - написал Миронов. Он заявил, что отказывается считать пожизненное заключение проявлением гуманизма и справедливым возмездием. "Допустим, смертной казни нет: как тогда наказать нелюдей, каждый из которых погубил десятки человеческих жизней? Как наказать организаторов и заказчиков? Пожизненным заключением? Чтобы они десятки лет жили и здравствовали за счет налогоплательщиков, в том числе родных и близких своих жертв?!", - подчеркнул Миронов. Между тем, глава комитета ГД по госстроительству Павел Крашенинников ранее заявил, что дискуссия о смертной казни может увести в ложном направлении, в комитете будут обсуждать "иные истории". Депутат отметил, что главное, чтобы подобное больше не повторялось. При этом он добавил, что в комитете "против (смертной казни) как были, так и остались". По словам Крашенинникова, важны причины того, что произошло. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Возгорание в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве, где произошла стрельба
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Смертная казнь - единственное адекватное наказание для устроивших теракт в "Крокус сити холле", заявил глава "Справедливой России - За Правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
"Сторонники моратория любят рассуждать о том, что пожизненное заключение чуть ли не хуже смерти: мол, ведь они, бедненькие, столько времени мучиться будут. Мучиться?! Да вы на их рожи посмотрите – они будут жрать свою пайку и радоваться. Нет, только смертная казнь – адекватное наказание для подобных чудовищ, о чем я не устаю повторять уже много лет", - написал Миронов.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
Он заявил, что отказывается считать пожизненное заключение проявлением гуманизма и справедливым возмездием. "Допустим, смертной казни нет: как тогда наказать нелюдей, каждый из которых погубил десятки человеческих жизней? Как наказать организаторов и заказчиков? Пожизненным заключением? Чтобы они десятки лет жили и здравствовали за счет налогоплательщиков, в том числе родных и близких своих жертв?!", - подчеркнул Миронов.
Между тем, глава комитета ГД по госстроительству Павел Крашенинников ранее заявил, что дискуссия о смертной казни может увести в ложном направлении, в комитете будут обсуждать "иные истории". Депутат отметил, что главное, чтобы подобное больше не повторялось. При этом он добавил, что в комитете "против (смертной казни) как были, так и остались". По словам Крашенинникова, важны причины того, что произошло.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент РоссииВладимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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