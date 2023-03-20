https://ria.ru/20230320/kazn-1859022723.html

"Справедливая Россия" настаивает на введении смертной казни, заявил Миронов

"Справедливая Россия" настаивает на введении смертной казни, заявил Миронов - РИА Новости, 20.03.2023

"Справедливая Россия" настаивает на введении смертной казни, заявил Миронов

"Справедливая Россия — За правду" намерена настаивать на введении смертной казни для террористов и педофилов, поддержит такую меру, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T07:07

2023-03-20T07:07

2023-03-20T07:14

справедливая россия

сергей миронов

общество

россия

казнь

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. "Справедливая Россия — За правду" намерена настаивать на введении смертной казни для террористов и педофилов, поддержит такую меру, заявил в интервью РИА Новости лидер СРЗП Сергей Миронов."Мы предлагали за убийство детей — те педофилы, которые насилуют детей и убивают, то есть кончается смертью ребенка, — у нас есть предложение, что террористам и их пособникам, и убийцам детей, (их) действительно нужно приговорить к высшей мере наказания, к расстрелу… Мы настаиваем на этом, и мы будем настаивать", — отметил он.При этом, согласно социологическим опросам, около 70 процентов граждан страны поддержат возвращение смертной казни, добавил политик.Собеседник агентства предположил, что из-за несовершенства судебной системы необходимо, чтобы такие приговоры приводились в исполнение после подтверждения приговора суда первой инстанции Верховным судом с коллегией присяжных.

https://ria.ru/20230320/mironov-1859020763.html

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справедливая россия, сергей миронов, общество, россия, казнь