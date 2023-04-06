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В Кремле не обсуждают тему снятия моратория на смертную казнь - РИА Новости, 06.04.2023
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12:12 06.04.2023 (обновлено: 12:14 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/kazn-1863428370.html
В Кремле не обсуждают тему снятия моратория на смертную казнь
В Кремле не обсуждают тему снятия моратория на смертную казнь - РИА Новости, 06.04.2023
В Кремле не обсуждают тему снятия моратория на смертную казнь
Вопрос о снятии моратория на смертную казнь в Кремле не стоит, эта тема не обсуждается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T12:12
2023-04-06T12:14
смертная казнь в россии: формальность и реальность
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Вопрос о снятии моратория на смертную казнь в Кремле не стоит, эта тема не обсуждается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов обратился к председателю Конституционного суда Валерию Зорькину с просьбой пересмотреть позицию по смертной казни."В Кремле нет никакой позиции, и, собственно, этот вопрос никак у нас не обсуждается. Вы знаете, что в разные периоды он неоднократно поднимается, но до сих пор никаких решений на этот счет не принималось", - сказал он, отвечая на вопрос, обсуждалась ли возможная отмена моратория в Кремле.
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смертная казнь в россии: формальность и реальность, политика, россия, дмитрий песков
Смертная казнь в России: формальность и реальность, Политика, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле не обсуждают тему снятия моратория на смертную казнь

Песков заявил, что в Кремле не обсуждают тему снятия моратория на смертную казнь

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Вопрос о снятии моратория на смертную казнь в Кремле не стоит, эта тема не обсуждается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов обратился к председателю Конституционного суда Валерию Зорькину с просьбой пересмотреть позицию по смертной казни.
"В Кремле нет никакой позиции, и, собственно, этот вопрос никак у нас не обсуждается. Вы знаете, что в разные периоды он неоднократно поднимается, но до сих пор никаких решений на этот счет не принималось", - сказал он, отвечая на вопрос, обсуждалась ли возможная отмена моратория в Кремле.
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