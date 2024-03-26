https://ria.ru/20240326/moratoriy-1935889172.html

Депутат направит в КС запрос по мораторию на смертную казнь

Депутат направит в КС запрос по мораторию на смертную казнь - РИА Новости, 26.03.2024

Депутат направит в КС запрос по мораторию на смертную казнь

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что направит запрос в... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:24

2024-03-26T13:24

2024-03-26T13:24

россия

михаил шеремет

владимир путин

сергей миронов

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что направит запрос в Конституционный суд РФ на предмет законных оснований для снятия моратория на смертную казнь. Дискуссия по введению смертной казни для террористов вернулась в публичную плоскость после теракта в концертном зале "Крокус сити холл". В частности, лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что их политсила будет настаивать на проведении в единый день голосования в 2024 году референдума о возвращении смертной казни. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы выступил за отмену моратория на смертную казнь в отношении террористов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что не надо никаких референдумов, достаточно решения Конституционного суда. При этом он считает, что надо проанализировать все принятые решения, тема смертной казни в РФ требует обсуждения. "Я намерен актуализировать свою законодательную инициативу, разработанную несколько лет назад, и направить запрос в Конституционный суд РФ на предмет законных оснований для снятия моратория на смертную казнь в нашей стране", - сказал Шеремет. По его мнению, данный вопрос является дискуссионным и требует взвешенного подхода, с учетом позиций различных сторон общества. "Считаю, что под смертную казнь должны подпадать террористы и их пособники, педофилы, наркодилеры", - сказал депутат и добавил, что как вариант, смертную казнь можно ввести только на время проведения специальной военной операции. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/volodin-1935887520.html

https://ria.ru/20240326/kazn-1935847286.html

https://ria.ru/20240326/kazn-1935829036.html

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россия, михаил шеремет, владимир путин, сергей миронов, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)