Названы самые странные вещи, изъятые российскими таможенниками у туристов
Бивни, радиоактивные карты и золотой песок изымали таможенники в 2023 году
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник погранично-таможенной службы проводит досмотр багажа в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В прошлом году туристы пытались незаконно ввезти в Россию или вывезти из нее деньги драгоценности и предметы роскоши. Но были и необычные предметы — клыки кашалота или радиоактивные крапленые игральные карты. К Международному дню таможенника, который отмечается 26 января, РИА Новости публикует дайджест самых необычных находок сотрудников ФТС.
Несахарный песок
Немало проблем доставил таможенникам песок. Правда, необычный. Так, в марте прошлого года в аэропорту Домодедово у пассажирки из Индии обнаружили и изъяли радиоактивный вулканический песок.
Сыпучее вещество с превышенным в 20 раз уровнем естественного радиационного фона было выявлено благодаря срабатыванию системы радиационного контроля. Опасную находку поместили в специальное помещение.
По решению территориального органа Роспотребнадзора ввоз вулканического песка на территорию России запрещен.
© Фото : Федеральная таможенная службаРадиоактивный вулканический песок, обнаруженный у пассажирки из Индии
Радиоактивный вулканический песок, обнаруженный у пассажирки из Индии
Еще одна история с песком — но не опасным, а драгоценным — произошла осенью. Его пытались вывезти из России. "Более 185 граммов золота в виде песка обнаружили таможенники у китайского туриста в Благовещенске", — сообщала пресс-служба ФТС.
Пассажир знал, что вывозить драгметаллы нельзя, так что постарался. Часть песка мужчина спрятал в чехол смартфона, а остальное перемешал с содержимым шампуня, крема и зубной пасты. Но через рентгеновскую установку пройти не удалось.
© Фото : ФТС России/TelegramЗолотой песок в чехле смартфона, обнаруженный таможенниками у китайца в Благовещенске
Золотой песок в чехле смартфона, обнаруженный таможенниками у китайца в Благовещенске
Экспертиза показала, что металлические частицы выполнены из сплава золота и серебра. Их стоимость превысила миллион рублей.
Игральные карты с опасным секретом
Была в прошлом году и еще одна радиоактивная находка. В мае гражданка Вьетнама попыталась ввезти в Россию крапленые игральные карты, радиационный фон которых превышал норму в 440 раз.
Игра такими опасна не только для кошелька, но и для здоровья, а мошенники используют дозиметр.
© Depositphotos.com / ysbrandИгра в карты
© Depositphotos.com / ysbrand
Игра в карты
Радиоактивные находки изъяли и поместили в защитный сейф для последующей утилизации.
Клыки и рога
В декабре таможенники пропуска Пограничный Приморского края при сканировании багажа туриста из Китая обнаружили предметы, напоминающие клыки животных. Владелец же сообщил, что декларировать ему нечего.
Предметы оказались именно тем, что напоминали. В чемодане лежали 17 клыков волка и кашалота, 29 распиленных фрагментов бивня мамонта, а также несколько изделий из янтаря. Таможенники возбудили административное дело и отправили все на экспертизу.
Еще у одного путешественника из Вьетнама, возвращавшегося на родину транзитом через ОАЭ, сотрудники Домодедовской таможни обнаружили в багаже 214 рогов краснокнижного сайгака.
© Depositphotos.com / RostovdriverДикий самец сайгака в степях Калмыкии
© Depositphotos.com / Rostovdriver
Дикий самец сайгака в степях Калмыкии
В чемодан все это, понятно, не влезло: груз был расфасован в три коробки и залит монтажной пеной. Сайгаки — парнокопытные млекопитающие с чрезвычайно высоким риском исчезновения в дикой природе. В России они обитают, например, в Калмыкии.
Котенок с фальшивым паспортом
Живые звери тоже могут стать предметом контрабанды. Так, в ноябре домодедовские таможенники предотвратили вывоз из России краснокнижного котенка сервала, находящегося под угрозой исчезновения. Американский бизнесмен вез его в Нью-Йорк через Турцию.
Документы у котика были: сертификаты на домашнюю кошку породы египетская мау.
© Фото : ФТС РоссииКотенок сервала, которого пытались вывезти по поддельным документам в Нью-Йорк, США
© Фото : ФТС России
Котенок сервала, которого пытались вывезти по поддельным документам в Нью-Йорк, США
"Таможенная экспертиза установила, что это детеныш кустарниковой кошки, или сервала, — хищного млекопитающего семейства кошачьих. Он подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Кроме того, занесен в международную Красную книгу", — сказали в ведомстве.
Котенка поместили в один из центров передержки для диких животных в Московской области под опеку специалистов.
Ранее, в августе, свыше 350 экзотических животных изъяли сотрудники Домодедовской таможни у россиянина, прибывшего из ЮАР транзитом через Эфиопию. Представителей африканской фауны пассажир поместил в пластиковые контейнеры, которые спрятал от таможенников в туристическом рюкзаке.
© Фото : Федеральная таможенная службаСвыше 350 экзотических животных изъяли сотрудники Домодедовской таможни у россиянина, прибывшего из ЮАР транзитом через Эфиопию
Свыше 350 экзотических животных изъяли сотрудники Домодедовской таможни у россиянина, прибывшего из ЮАР транзитом через Эфиопию
Изъятые у нарушителя животные были переданы на ответственное хранение зоозащитникам.
Золотой шоколад, серебряная газировка
С драгоценностями тоже не все просто. Их маскируют даже под продукты питания. Например, в июне этого года таможенники обнаружили в чемодане у россиянки, вылетающей рейсом Грозный — Стамбул, три золотых слитка, спрятанных в шоколадки "Аленка", а в куртке — два бриллианта. Общая стоимость "лотов" превысила 3,5 миллиона рублей.
© Фото : Федеральная таможенная службаТри золотых слитка и два бриллианта обнаружили минераловодские таможенники в чемодане россиянки
Три золотых слитка и два бриллианта обнаружили минераловодские таможенники в чемодане россиянки
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Три золотых слитка и два бриллианта обнаружили минераловодские таможенники в чемодане россиянки
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Другая туристка, в сентябре прилетевшая из Турции, решила диверсифицировать риски. 158 ювелирных изделий — серьги, браслеты, кольца и колье — она спрятала в жестяных банках из-под газировки, коробках от парфюма и среди личных вещей, предварительно завернув драгоценности в фольгу.
По словам женщины, она перевозила свои сокровища так, чтобы не повредить. Экспертиза установила, что украшения изготовлены из серебра 925-й пробы. Их стоимость оценивается в 1,2 миллиона рублей.
В августе сотрудники Внуковской таможни задержали 32-летнего гражданина Армении, вылетающего в Турцию с двухкилограммовой золотой цепью на шее. Стоимость изделия — примерно девять миллионов рублей.
Часы по цене квартиры
Нередко через границу путешественники пытаются без декларации перевезти дорогие часы.
Бывает, прячут. Например, в сентябре в аэропорту Казани инспекторы остановили 40-летнего россиянина в "зеленом" коридоре и при личном досмотре установили, что к животу и ногам мужчина примотал скотчем шесть наручных часов Rolex общей стоимостью десять миллионов рублей.
© Фото : Федеральная таможенная службаШесть наручных часов Rolex общей стоимостью десять миллионов рублей обнаружили татарстанские таможенники под одеждой пассажира, прибывшего в Казань авиарейсом из Дубая
Шесть наручных часов Rolex общей стоимостью десять миллионов рублей обнаружили татарстанские таможенники под одеждой пассажира, прибывшего в Казань авиарейсом из Дубая
Бывает, не заморачиваются. Незадекларированные швейцарские часы стоимостью 4,5 миллиона рублей обнаружили в августе шереметьевские таможенники у 53-летнего россиянина, шедшего через "зеленый" коридор. Сначала сотрудники нашли коробку от элитного аксессуара в чемодане. Часы пассажир снял с руки.
В сентябре в Домодедово таможенники обнаружили незадекларированные Rolex стоимостью 3,5 миллиона у пассажира из Баку. Мужчина объяснил, что получил часы в подарок и якобы не знал о том, что люксовое изделие нужно декларировать.
Уже в этом году домодедовские таможенники увидели на руке у австралийца, прилетевшего в Москву из Дубая, незадекларированные швейцарские часы Audemars Piguet. Аксессуар по цене квартиры в России — свыше восьми миллионов рублей.
© Фото : Федеральная таможенная службаДомодедовские таможенники обнаружили у пассажира, прилетевшего из Дубая, незадекларированные швейцарские часы Audemars Piguet стоимостью свыше восьми миллионов рублей
Домодедовские таможенники обнаружили у пассажира, прилетевшего из Дубая, незадекларированные швейцарские часы Audemars Piguet стоимостью свыше восьми миллионов рублей
"Объем неуплаченных таможенных платежей превысил два миллиона рублей", — сказали в пресс-службе ФТС.
© Фото : ФТС России | ProТаможню/TelegramИзъятые у россиянина, прилетевшего из Кувейта, 100 тысяч долларов
Изъятые у россиянина, прилетевшего из Кувейта, 100 тысяч долларов
Таможня предупреждает
Как сообщили в пресс-службе ФТС, в 2023 году ведомство возбудило свыше 1,8 тысячи уголовных и более 156 тысяч административных дел.
В ФТС напомнили, что с 2 марта 2022-го запрещено вывозить из РФ наличную иностранную валюту и денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент десяти тысяч долларов. Ввоз наличных денег и дорожных чеков, превышающих эту сумму, подлежит обязательному декларированию.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗона таможенного контроля московского аэропорта Шереметьево
Зона таможенного контроля московского аэропорта Шереметьево
В пресс-службе уточнили РИА Новости, что письменное таможенное декларирование наличных денег не предполагает взыскание каких-либо пошлин и налогов с указанной суммы.
За контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, тех же дорогих ювелирных украшений, аксессуаров грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. А про правила перемещения товаров через таможенную границу можно почитать на сайте ФТС России.