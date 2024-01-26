https://ria.ru/20240126/tamozhnya-1923737324.html

Названы самые странные вещи, изъятые российскими таможенниками у туристов

Названы самые странные вещи, изъятые российскими таможенниками у туристов - РИА Новости, 26.01.2024

Названы самые странные вещи, изъятые российскими таможенниками у туристов

В прошлом году туристы пытались незаконно ввезти в Россию или вывезти из нее деньги драгоценности и предметы роскоши. Но были и необычные предметы — клыки... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T19:46

2024-01-26T19:46

2024-01-26T20:06

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В прошлом году туристы пытались незаконно ввезти в Россию или вывезти из нее деньги драгоценности и предметы роскоши. Но были и необычные предметы — клыки кашалота или радиоактивные крапленые игральные карты. К Международному дню таможенника, который отмечается 26 января, РИА Новости публикует дайджест самых необычных находок сотрудников ФТС.Несахарный песокНемало проблем доставил таможенникам песок. Правда, необычный. Так, в марте прошлого года в аэропорту Домодедово у пассажирки из Индии обнаружили и изъяли радиоактивный вулканический песок.Сыпучее вещество с превышенным в 20 раз уровнем естественного радиационного фона было выявлено благодаря срабатыванию системы радиационного контроля. Опасную находку поместили в специальное помещение.По решению территориального органа Роспотребнадзора ввоз вулканического песка на территорию России запрещен.Еще одна история с песком — но не опасным, а драгоценным — произошла осенью. Его пытались вывезти из России. "Более 185 граммов золота в виде песка обнаружили таможенники у китайского туриста в Благовещенске", — сообщала пресс-служба ФТС.Пассажир знал, что вывозить драгметаллы нельзя, так что постарался. Часть песка мужчина спрятал в чехол смартфона, а остальное перемешал с содержимым шампуня, крема и зубной пасты. Но через рентгеновскую установку пройти не удалось.Экспертиза показала, что металлические частицы выполнены из сплава золота и серебра. Их стоимость превысила миллион рублей.Игральные карты с опасным секретомБыла в прошлом году и еще одна радиоактивная находка. В мае гражданка Вьетнама попыталась ввезти в Россию крапленые игральные карты, радиационный фон которых превышал норму в 440 раз.Игра такими опасна не только для кошелька, но и для здоровья, а мошенники используют дозиметр.Радиоактивные находки изъяли и поместили в защитный сейф для последующей утилизации.Клыки и рогаВ декабре таможенники пропуска Пограничный Приморского края при сканировании багажа туриста из Китая обнаружили предметы, напоминающие клыки животных. Владелец же сообщил, что декларировать ему нечего.Предметы оказались именно тем, что напоминали. В чемодане лежали 17 клыков волка и кашалота, 29 распиленных фрагментов бивня мамонта, а также несколько изделий из янтаря. Таможенники возбудили административное дело и отправили все на экспертизу.Еще у одного путешественника из Вьетнама, возвращавшегося на родину транзитом через ОАЭ, сотрудники Домодедовской таможни обнаружили в багаже 214 рогов краснокнижного сайгака. В чемодан все это, понятно, не влезло: груз был расфасован в три коробки и залит монтажной пеной. Сайгаки — парнокопытные млекопитающие с чрезвычайно высоким риском исчезновения в дикой природе. В России они обитают, например, в Калмыкии.Котенок с фальшивым паспортомЖивые звери тоже могут стать предметом контрабанды. Так, в ноябре домодедовские таможенники предотвратили вывоз из России краснокнижного котенка сервала, находящегося под угрозой исчезновения. Американский бизнесмен вез его в Нью-Йорк через Турцию.Документы у котика были: сертификаты на домашнюю кошку породы египетская мау."Таможенная экспертиза установила, что это детеныш кустарниковой кошки, или сервала, — хищного млекопитающего семейства кошачьих. Он подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Кроме того, занесен в международную Красную книгу", — сказали в ведомстве.Котенка поместили в один из центров передержки для диких животных в Московской области под опеку специалистов.Ранее, в августе, свыше 350 экзотических животных изъяли сотрудники Домодедовской таможни у россиянина, прибывшего из ЮАР транзитом через Эфиопию. Представителей африканской фауны пассажир поместил в пластиковые контейнеры, которые спрятал от таможенников в туристическом рюкзаке.Изъятые у нарушителя животные были переданы на ответственное хранение зоозащитникам.Золотой шоколад, серебряная газировкаС драгоценностями тоже не все просто. Их маскируют даже под продукты питания. Например, в июне этого года таможенники обнаружили в чемодане у россиянки, вылетающей рейсом Грозный — Стамбул, три золотых слитка, спрятанных в шоколадки "Аленка", а в куртке — два бриллианта. Общая стоимость "лотов" превысила 3,5 миллиона рублей.Другая туристка, в сентябре прилетевшая из Турции, решила диверсифицировать риски. 158 ювелирных изделий — серьги, браслеты, кольца и колье — она спрятала в жестяных банках из-под газировки, коробках от парфюма и среди личных вещей, предварительно завернув драгоценности в фольгу.По словам женщины, она перевозила свои сокровища так, чтобы не повредить. Экспертиза установила, что украшения изготовлены из серебра 925-й пробы. Их стоимость оценивается в 1,2 миллиона рублей.В августе сотрудники Внуковской таможни задержали 32-летнего гражданина Армении, вылетающего в Турцию с двухкилограммовой золотой цепью на шее. Стоимость изделия — примерно девять миллионов рублей.Часы по цене квартирыНередко через границу путешественники пытаются без декларации перевезти дорогие часы.Бывает, прячут. Например, в сентябре в аэропорту Казани инспекторы остановили 40-летнего россиянина в "зеленом" коридоре и при личном досмотре установили, что к животу и ногам мужчина примотал скотчем шесть наручных часов Rolex общей стоимостью десять миллионов рублей.Бывает, не заморачиваются. Незадекларированные швейцарские часы стоимостью 4,5 миллиона рублей обнаружили в августе шереметьевские таможенники у 53-летнего россиянина, шедшего через "зеленый" коридор. Сначала сотрудники нашли коробку от элитного аксессуара в чемодане. Часы пассажир снял с руки.В сентябре в Домодедово таможенники обнаружили незадекларированные Rolex стоимостью 3,5 миллиона у пассажира из Баку. Мужчина объяснил, что получил часы в подарок и якобы не знал о том, что люксовое изделие нужно декларировать.Уже в этом году домодедовские таможенники увидели на руке у австралийца, прилетевшего в Москву из Дубая, незадекларированные швейцарские часы Audemars Piguet. Аксессуар по цене квартиры в России — свыше восьми миллионов рублей."Объем неуплаченных таможенных платежей превысил два миллиона рублей", — сказали в пресс-службе ФТС.С деньгами тоже много историй. То 100 тысяч долларов пытаются ввезти в Россию из Кувейта, то вывезти из нашей страны в Азербайджан наличную валюту на сумму более 112 тысяч фунтов стерлингов. Да и рубли в ходу: в октябре в Шереметьево у россиянина, вылетающего в Китай, изъяли восемь миллионов.Таможня предупреждаетКак сообщили в пресс-службе ФТС, в 2023 году ведомство возбудило свыше 1,8 тысячи уголовных и более 156 тысяч административных дел. В ФТС напомнили, что с 2 марта 2022-го запрещено вывозить из РФ наличную иностранную валюту и денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент десяти тысяч долларов. Ввоз наличных денег и дорожных чеков, превышающих эту сумму, подлежит обязательному декларированию.В пресс-службе уточнили РИА Новости, что письменное таможенное декларирование наличных денег не предполагает взыскание каких-либо пошлин и налогов с указанной суммы.За контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, тех же дорогих ювелирных украшений, аксессуаров грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. А про правила перемещения товаров через таможенную границу можно почитать на сайте ФТС России.

https://ria.ru/20240122/chasy-1922774921.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, федеральная таможенная служба (фтс россии), актуальное - туризм