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Турист пытался ввезти в Россию сто тысяч долларов из Кувейта - РИА Новости, 06.10.2023
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Туризм
 
13:29 06.10.2023 (обновлено: 14:12 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/tamozhnya-1900880305.html
Турист пытался ввезти в Россию сто тысяч долларов из Кувейта
Турист пытался ввезти в Россию сто тысяч долларов из Кувейта - РИА Новости, 06.10.2023
Турист пытался ввезти в Россию сто тысяч долларов из Кувейта
Свыше 100 тысяч долларов нашли таможенники в аэропорту Домодедово у россиянина, прилетевшего из Кувейта, сообщает пресс-служба ФТС России в своем... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T13:29
2023-10-06T14:12
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
федеральная таможенная служба (фтс россии)
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Свыше 100 тысяч долларов нашли таможенники в аэропорту Домодедово у россиянина, прилетевшего из Кувейта, сообщает пресс-служба ФТС России в своем телеграм-канале.Мужчина пытался пронести валюту через "зеленый" коридор без декларирования, но его остановили инспекторы.В ходе опроса пассажир достал из рюкзака бумажный пакет, в котором были 100,2 тысячи долларов и 1,6 тысячи дирхам.По закону без декларирования разрешено ввозить валюту в эквиваленте до 10 тысяч долларов. Свыше этой суммы – декларировать, а от 100 тысяч – приложить к декларации документы, подтверждающие происхождение средств.Наличные изъяли. Под расписку нарушителю вернули разрешенные для ввоза 10 тысяч долларов. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.
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новости - туризм, туризм, туристы, федеральная таможенная служба (фтс россии), домодедово (аэропорт)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Домодедово (аэропорт)
Турист пытался ввезти в Россию сто тысяч долларов из Кувейта

В Домодедово таможенники изъяли у пассажира из Кувейта более ста тысяч долларов

© Фото : ФТС России | ProТаможню/TelegramИзъятые у россиянина, прилетевшего из Кувейта 100 тыс. долларов
Изъятые у россиянина, прилетевшего из Кувейта 100 тыс. долларов - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : ФТС России | ProТаможню/Telegram
Изъятые у россиянина, прилетевшего из Кувейта 100 тыс. долларов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Свыше 100 тысяч долларов нашли таможенники в аэропорту Домодедово у россиянина, прилетевшего из Кувейта, сообщает пресс-служба ФТС России в своем телеграм-канале.
Мужчина пытался пронести валюту через "зеленый" коридор без декларирования, но его остановили инспекторы.
В ходе опроса пассажир достал из рюкзака бумажный пакет, в котором были 100,2 тысячи долларов и 1,6 тысячи дирхам.
По закону без декларирования разрешено ввозить валюту в эквиваленте до 10 тысяч долларов. Свыше этой суммы – декларировать, а от 100 тысяч – приложить к декларации документы, подтверждающие происхождение средств.
Наличные изъяли. Под расписку нарушителю вернули разрешенные для ввоза 10 тысяч долларов. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыФедеральная таможенная служба (ФТС России)Домодедово (аэропорт)
 
 
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