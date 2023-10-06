https://ria.ru/20231006/tamozhnya-1900880305.html

Турист пытался ввезти в Россию сто тысяч долларов из Кувейта

Турист пытался ввезти в Россию сто тысяч долларов из Кувейта - РИА Новости, 06.10.2023

Турист пытался ввезти в Россию сто тысяч долларов из Кувейта

Свыше 100 тысяч долларов нашли таможенники в аэропорту Домодедово у россиянина, прилетевшего из Кувейта, сообщает пресс-служба ФТС России в своем... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T13:29

2023-10-06T13:29

2023-10-06T14:12

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

федеральная таможенная служба (фтс россии)

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Свыше 100 тысяч долларов нашли таможенники в аэропорту Домодедово у россиянина, прилетевшего из Кувейта, сообщает пресс-служба ФТС России в своем телеграм-канале.Мужчина пытался пронести валюту через "зеленый" коридор без декларирования, но его остановили инспекторы.В ходе опроса пассажир достал из рюкзака бумажный пакет, в котором были 100,2 тысячи долларов и 1,6 тысячи дирхам.По закону без декларирования разрешено ввозить валюту в эквиваленте до 10 тысяч долларов. Свыше этой суммы – декларировать, а от 100 тысяч – приложить к декларации документы, подтверждающие происхождение средств.Наличные изъяли. Под расписку нарушителю вернули разрешенные для ввоза 10 тысяч долларов. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230921/tamozhnya-1897786828.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, федеральная таможенная служба (фтс россии), домодедово (аэропорт)