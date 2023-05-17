https://ria.ru/20230517/radiatsiya-1872335023.html

Шулерские радиоактивные карты нашли в Домодедово у пассажирки из Дубая

Шулерские радиоактивные карты нашли в Домодедово у пассажирки из Дубая - РИА Новости, 17.05.2023

Шулерские радиоактивные карты нашли в Домодедово у пассажирки из Дубая

Гражданка Вьетнама попыталась ввезти в Россию крапленые игральные карты, радиационный фон которых превышал норму в 440 раз, сообщает Федеральная таможенная... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T11:38

2023-05-17T11:38

2023-05-17T15:03

происшествия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

домодедово (аэропорт)

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новости - туризм

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Гражданка Вьетнама попыталась ввезти в Россию крапленые игральные карты, радиационный фон которых превышал норму в 440 раз, сообщает Федеральная таможенная служба РФ в среду. Такие карты используют мошенники для идентификации "нужной" карты - для этого у игрока должен быть дозиметр. "С помощью радиометра-спектрометра таможенники установили, что на поверхности карт присутствует радиоактивный изотоп калия-40, а уровень излучения значительно превышает естественный и является опасным для здоровья", - сообщает пресс-служба. Радиоактивные находки изъяли и поместили в радиационно-защитный сейф, в последующем их утилизируют. Грозит ли гражданке Вьетнама какое-либо наказание, в ФТС не уточнили.

https://ria.ru/20230411/narkotiki-1864562056.html

россия

вьетнам

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, федеральная таможенная служба (фтс россии), домодедово (аэропорт), россия, вьетнам, новости - туризм