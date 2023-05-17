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Шулерские радиоактивные карты нашли в Домодедово у пассажирки из Дубая - РИА Новости, 17.05.2023
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Туризм
 
11:38 17.05.2023 (обновлено: 15:03 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/radiatsiya-1872335023.html
Шулерские радиоактивные карты нашли в Домодедово у пассажирки из Дубая
Шулерские радиоактивные карты нашли в Домодедово у пассажирки из Дубая - РИА Новости, 17.05.2023
Шулерские радиоактивные карты нашли в Домодедово у пассажирки из Дубая
Гражданка Вьетнама попыталась ввезти в Россию крапленые игральные карты, радиационный фон которых превышал норму в 440 раз, сообщает Федеральная таможенная... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T11:38
2023-05-17T15:03
происшествия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
домодедово (аэропорт)
россия
вьетнам
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Гражданка Вьетнама попыталась ввезти в Россию крапленые игральные карты, радиационный фон которых превышал норму в 440 раз, сообщает Федеральная таможенная служба РФ в среду. Такие карты используют мошенники для идентификации "нужной" карты - для этого у игрока должен быть дозиметр. "С помощью радиометра-спектрометра таможенники установили, что на поверхности карт присутствует радиоактивный изотоп калия-40, а уровень излучения значительно превышает естественный и является опасным для здоровья", - сообщает пресс-служба. Радиоактивные находки изъяли и поместили в радиационно-защитный сейф, в последующем их утилизируют. Грозит ли гражданке Вьетнама какое-либо наказание, в ФТС не уточнили.
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происшествия, федеральная таможенная служба (фтс россии), домодедово (аэропорт), россия, вьетнам, новости - туризм
Происшествия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Домодедово (аэропорт), Россия, Вьетнам, Туризм, Новости - Туризм
Шулерские радиоактивные карты нашли в Домодедово у пассажирки из Дубая

В аэропорту Домодедово изъяли крапленые карты с превышенным в 440 раз радиационным фоном

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту Домодедово
Пассажиры в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры в аэропорту Домодедово. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Гражданка Вьетнама попыталась ввезти в Россию крапленые игральные карты, радиационный фон которых превышал норму в 440 раз, сообщает Федеральная таможенная служба РФ в среду.
Такие карты используют мошенники для идентификации "нужной" карты - для этого у игрока должен быть дозиметр.
"С помощью радиометра-спектрометра таможенники установили, что на поверхности карт присутствует радиоактивный изотоп калия-40, а уровень излучения значительно превышает естественный и является опасным для здоровья", - сообщает пресс-служба.
Радиоактивные находки изъяли и поместили в радиационно-защитный сейф, в последующем их утилизируют. Грозит ли гражданке Вьетнама какое-либо наказание, в ФТС не уточнили.
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ТуризмПроисшествияФедеральная таможенная служба (ФТС России)Домодедово (аэропорт)РоссияВьетнамНовости - Туризм
 
 
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