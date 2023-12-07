Рейтинг@Mail.ru
В Приморье китайский турист пытался вывезти клыки кашалота и бивни мамонта - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:45 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/kontrabanda-1914443028.html
В Приморье китайский турист пытался вывезти клыки кашалота и бивни мамонта
В Приморье китайский турист пытался вывезти клыки кашалота и бивни мамонта - РИА Новости, 07.12.2023
В Приморье китайский турист пытался вывезти клыки кашалота и бивни мамонта
Клыки кашалота, бивни мамонта и янтарь обнаружили в багаже гражданина Китая таможенники пропуска Пограничный Приморского края, сообщает пресс-служба ФТС России. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T17:45
2023-12-07T17:45
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
китай
приморский край
федеральная таможенная служба (фтс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893509228_0:45:2961:1711_1920x0_80_0_0_58131e225c95b74fc907de2418ede0a7.jpg
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Клыки кашалота, бивни мамонта и янтарь обнаружили в багаже гражданина Китая таможенники пропуска Пограничный Приморского края, сообщает пресс-служба ФТС России."Мужчину, возвращавшегося на родину в КНР, остановили в пункте пропуска Пограничный Приморского края, – говорится в сообщении. – При сканировании багажа таможенники обратили внимание на мелкие предметы, напоминающие клыки животных. Владелец сообщил, что декларировать ему нечего". Но при досмотре чемодана среди личных вещей таможенники нашли 17 клыков волка и кашалота, 29 распиленных фрагментов бивня мамонта, а также несколько изделий из янтаря. Как уточняется в сообщении, гражданин Китая пояснил, что это не его, и товары он везет через границу по просьбе друга. Таможенники возбудили административное дело и отправили все на экспертизу.
https://ria.ru/20231127/kontrabanda-1912138969.html
китай
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893509228_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e1d0e0cd1f5ab8b1f3984e6202ac220d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, туристы, китай, приморский край, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Китай, Приморский край, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В Приморье китайский турист пытался вывезти клыки кашалота и бивни мамонта

В Приморье таможенники нашли у туриста из Китая клыки кашалота и бивни мамонта

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота Уссурийской таможни в автомобильном пункте пропуска Пограничный в Приморском крае
Работа Уссурийской таможни в автомобильном пункте пропуска Пограничный в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Клыки кашалота, бивни мамонта и янтарь обнаружили в багаже гражданина Китая таможенники пропуска Пограничный Приморского края, сообщает пресс-служба ФТС России.
"Мужчину, возвращавшегося на родину в КНР, остановили в пункте пропуска Пограничный Приморского края, – говорится в сообщении. – При сканировании багажа таможенники обратили внимание на мелкие предметы, напоминающие клыки животных. Владелец сообщил, что декларировать ему нечего".

Но при досмотре чемодана среди личных вещей таможенники нашли 17 клыков волка и кашалота, 29 распиленных фрагментов бивня мамонта, а также несколько изделий из янтаря.

Как уточняется в сообщении, гражданин Китая пояснил, что это не его, и товары он везет через границу по просьбе друга. Таможенники возбудили административное дело и отправили все на экспертизу.
Золотой песок в чехле смартфона, обнаруженный таможенниками у китайца в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Китайский турист попытался вывезти из России золотой песок
27 ноября, 15:26
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыКитайПриморский крайФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала