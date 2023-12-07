https://ria.ru/20231207/kontrabanda-1914443028.html

В Приморье китайский турист пытался вывезти клыки кашалота и бивни мамонта

В Приморье китайский турист пытался вывезти клыки кашалота и бивни мамонта - РИА Новости, 07.12.2023

В Приморье китайский турист пытался вывезти клыки кашалота и бивни мамонта

Клыки кашалота, бивни мамонта и янтарь обнаружили в багаже гражданина Китая таможенники пропуска Пограничный Приморского края, сообщает пресс-служба ФТС России. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T17:45

2023-12-07T17:45

2023-12-07T17:45

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Клыки кашалота, бивни мамонта и янтарь обнаружили в багаже гражданина Китая таможенники пропуска Пограничный Приморского края, сообщает пресс-служба ФТС России."Мужчину, возвращавшегося на родину в КНР, остановили в пункте пропуска Пограничный Приморского края, – говорится в сообщении. – При сканировании багажа таможенники обратили внимание на мелкие предметы, напоминающие клыки животных. Владелец сообщил, что декларировать ему нечего". Но при досмотре чемодана среди личных вещей таможенники нашли 17 клыков волка и кашалота, 29 распиленных фрагментов бивня мамонта, а также несколько изделий из янтаря. Как уточняется в сообщении, гражданин Китая пояснил, что это не его, и товары он везет через границу по просьбе друга. Таможенники возбудили административное дело и отправили все на экспертизу.

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