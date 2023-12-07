В Приморье китайский турист пытался вывезти клыки кашалота и бивни мамонта
В Приморье таможенники нашли у туриста из Китая клыки кашалота и бивни мамонта
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота Уссурийской таможни в автомобильном пункте пропуска Пограничный в Приморском крае
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Клыки кашалота, бивни мамонта и янтарь обнаружили в багаже гражданина Китая таможенники пропуска Пограничный Приморского края, сообщает пресс-служба ФТС России.
"Мужчину, возвращавшегося на родину в КНР, остановили в пункте пропуска Пограничный Приморского края, – говорится в сообщении. – При сканировании багажа таможенники обратили внимание на мелкие предметы, напоминающие клыки животных. Владелец сообщил, что декларировать ему нечего".
Но при досмотре чемодана среди личных вещей таможенники нашли 17 клыков волка и кашалота, 29 распиленных фрагментов бивня мамонта, а также несколько изделий из янтаря.
Как уточняется в сообщении, гражданин Китая пояснил, что это не его, и товары он везет через границу по просьбе друга. Таможенники возбудили административное дело и отправили все на экспертизу.
Но при досмотре чемодана среди личных вещей таможенники нашли 17 клыков волка и кашалота, 29 распиленных фрагментов бивня мамонта, а также несколько изделий из янтаря.
Как уточняется в сообщении, гражданин Китая пояснил, что это не его, и товары он везет через границу по просьбе друга. Таможенники возбудили административное дело и отправили все на экспертизу.