https://ria.ru/20230328/pesok-1861362136.html

В Домодедово у пассажирки изъяли радиоактивный вулканический песок

В Домодедово у пассажирки изъяли радиоактивный вулканический песок - РИА Новости, 28.03.2023

В Домодедово у пассажирки изъяли радиоактивный вулканический песок

Таможенные органы аэропорта Домодедово обнаружили и изъяли у пассажирки из Индии радиоактивный вулканический песок, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T19:45

2023-03-28T19:45

2023-03-28T19:45

туризм

индия

россия

оаэ

федеральная таможенная служба (фтс россии)

домодедово (аэропорт)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

туризм

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Таможенные органы аэропорта Домодедово обнаружили и изъяли у пассажирки из Индии радиоактивный вулканический песок, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Пресс-служба отметила, что товар изъят и помещен в специальное изолированное помещение. Как поясняет ФТС, таможенные органы при помощи радиометра-спектрометра было установлено, что в составе горной породы содержится торий-232 - природный радионуклид, который относится к радиоактивным веществам. По решению территориального органа Роспотребнадзора ввоз вулканического песка на территорию Российской Федерации запрещен.

https://ria.ru/20230324/napadenie-1860377875.html

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индия, россия, оаэ, федеральная таможенная служба (фтс россии), домодедово (аэропорт), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), туризм, новости - туризм