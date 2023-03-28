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В Домодедово у пассажирки изъяли радиоактивный вулканический песок
В Домодедово у пассажирки изъяли радиоактивный вулканический песок - РИА Новости, 28.03.2023
В Домодедово у пассажирки изъяли радиоактивный вулканический песок
Таможенные органы аэропорта Домодедово обнаружили и изъяли у пассажирки из Индии радиоактивный вулканический песок, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T19:45
2023-03-28T19:45
2023-03-28T19:45
туризм
индия
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оаэ
федеральная таможенная служба (фтс россии)
домодедово (аэропорт)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
туризм
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Таможенные органы аэропорта Домодедово обнаружили и изъяли у пассажирки из Индии радиоактивный вулканический песок, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Пресс-служба отметила, что товар изъят и помещен в специальное изолированное помещение. Как поясняет ФТС, таможенные органы при помощи радиометра-спектрометра было установлено, что в составе горной породы содержится торий-232 - природный радионуклид, который относится к радиоактивным веществам. По решению территориального органа Роспотребнадзора ввоз вулканического песка на территорию Российской Федерации запрещен.
https://ria.ru/20230324/napadenie-1860377875.html
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индия, россия, оаэ, федеральная таможенная служба (фтс россии), домодедово (аэропорт), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), туризм, новости - туризм
Туризм, Индия, Россия, ОАЭ, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Домодедово (аэропорт), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Туризм, Новости - Туризм
В Домодедово у пассажирки изъяли радиоактивный вулканический песок
Домодедовские таможенники изъяли у пассажирки из Индии радиоактивный вулканический песок