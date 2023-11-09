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В России задержали американского бизнесмена с краснокнижным котенком - РИА Новости, 09.11.2023
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11:49 09.11.2023 (обновлено: 16:23 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/kotenok-1908355506.html
В России задержали американского бизнесмена с краснокнижным котенком
В России задержали американского бизнесмена с краснокнижным котенком - РИА Новости, 09.11.2023
В России задержали американского бизнесмена с краснокнижным котенком
Американский бизнесмен попытался перевезти краснокнижного котенка сервала, находящегося под угрозой исчезновения, по поддельным документам в Нью-Йорк, сообщила... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T11:49
2023-11-09T16:23
происшествия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
россия
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Американский бизнесмен попытался перевезти краснокнижного котенка сервала, находящегося под угрозой исчезновения, по поддельным документам в Нью-Йорк, сообщила пресс-служба ФТС России. По данным ведомства, во время таможенного контроля 37-летний американский бизнесмен достал из переноски пятнистого котенка и предоставил сертификаты на домашнюю кошку породы египетская мау. Он пояснил, что занимается продажей животных и везет котенка в Нью-Йорк транзитом через Турцию. Однако таможенники усомнились в достоверности документов и передали котенка экспертам. "Таможенная экспертиза установила, что это детеныш кустарниковой кошки, или сервал — хищное млекопитающее семейства кошачьих. Он подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Кроме того, занесен в международную Красную книгу", — сказали в ведомстве. К тому же для перемещения такого животного через таможенную границу ЕАЭС нужно специальное разрешение, а рыночная стоимость кустарниковой кошки превышает 300 тысяч рублей.Сейчас маленький хищник находится в одном из центров передержки для диких животных в Московской области, где за ним ухаживают специалисты. "В отношении гражданина США возбуждены дела по части первой статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров) и статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз/вывоз товаров)", — сказали в ведомстве. Американскому бизнесмену грозит штраф в размере до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой.
https://ria.ru/20210903/zhivotnye-1748451404.html
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происшествия, федеральная таможенная служба (фтс россии), россия
Происшествия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Россия
В России задержали американского бизнесмена с краснокнижным котенком

Таможенники РФ задержали бизнесмена из США с краснокнижным котенком сервала

© Фото : ФТС РоссииКотенок сервала, которого пытались вывезти по поддельным документам в Нью-Йорк, США
Котенок сервала, которого пытались вывезти по поддельным документам в Нью-Йорк, США - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : ФТС России
Котенок сервала, которого пытались вывезти по поддельным документам в Нью-Йорк, США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Американский бизнесмен попытался перевезти краснокнижного котенка сервала, находящегося под угрозой исчезновения, по поддельным документам в Нью-Йорк, сообщила пресс-служба ФТС России.
По данным ведомства, во время таможенного контроля 37-летний американский бизнесмен достал из переноски пятнистого котенка и предоставил сертификаты на домашнюю кошку породы египетская мау. Он пояснил, что занимается продажей животных и везет котенка в Нью-Йорк транзитом через Турцию. Однако таможенники усомнились в достоверности документов и передали котенка экспертам.
"Таможенная экспертиза установила, что это детеныш кустарниковой кошки, или сервал — хищное млекопитающее семейства кошачьих. Он подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Кроме того, занесен в международную Красную книгу", — сказали в ведомстве.
К тому же для перемещения такого животного через таможенную границу ЕАЭС нужно специальное разрешение, а рыночная стоимость кустарниковой кошки превышает 300 тысяч рублей.
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Сейчас маленький хищник находится в одном из центров передержки для диких животных в Московской области, где за ним ухаживают специалисты.
"В отношении гражданина США возбуждены дела по части первой статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров) и статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз/вывоз товаров)", — сказали в ведомстве.
Американскому бизнесмену грозит штраф в размере до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой.
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