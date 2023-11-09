https://ria.ru/20231109/kotenok-1908355506.html

В России задержали американского бизнесмена с краснокнижным котенком

В России задержали американского бизнесмена с краснокнижным котенком - РИА Новости, 09.11.2023

В России задержали американского бизнесмена с краснокнижным котенком

Американский бизнесмен попытался перевезти краснокнижного котенка сервала, находящегося под угрозой исчезновения, по поддельным документам в Нью-Йорк, сообщила... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T11:49

2023-11-09T11:49

2023-11-09T16:23

происшествия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

россия

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Американский бизнесмен попытался перевезти краснокнижного котенка сервала, находящегося под угрозой исчезновения, по поддельным документам в Нью-Йорк, сообщила пресс-служба ФТС России. По данным ведомства, во время таможенного контроля 37-летний американский бизнесмен достал из переноски пятнистого котенка и предоставил сертификаты на домашнюю кошку породы египетская мау. Он пояснил, что занимается продажей животных и везет котенка в Нью-Йорк транзитом через Турцию. Однако таможенники усомнились в достоверности документов и передали котенка экспертам. "Таможенная экспертиза установила, что это детеныш кустарниковой кошки, или сервал — хищное млекопитающее семейства кошачьих. Он подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Кроме того, занесен в международную Красную книгу", — сказали в ведомстве. К тому же для перемещения такого животного через таможенную границу ЕАЭС нужно специальное разрешение, а рыночная стоимость кустарниковой кошки превышает 300 тысяч рублей.Сейчас маленький хищник находится в одном из центров передержки для диких животных в Московской области, где за ним ухаживают специалисты. "В отношении гражданина США возбуждены дела по части первой статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров) и статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз/вывоз товаров)", — сказали в ведомстве. Американскому бизнесмену грозит штраф в размере до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой.

https://ria.ru/20210903/zhivotnye-1748451404.html

https://ria.ru/20231025/fts-1905115157.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, федеральная таможенная служба (фтс россии), россия