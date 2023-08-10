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В Шереметьево у туриста при вылете в Китай изъяли восемь миллионов рублей

В Шереметьево у туриста при вылете в Китай изъяли восемь миллионов рублей - РИА Новости, 10.08.2023

В Шереметьево у туриста при вылете в Китай изъяли восемь миллионов рублей

В Шереметьево турист, вылетающий в Пекин, попытался пронести в ручной клади через "зеленый" коридор восемь миллионов рублей, сообщает пресс-служба ФТС России. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T18:42

2023-08-10T18:42

2023-08-10T18:50

туризм

новости - туризм

туризм

китай

пекин

шереметьево (аэропорт)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. В Шереметьево турист, вылетающий в Пекин, попытался пронести в ручной клади через "зеленый" коридор восемь миллионов рублей, сообщает пресс-служба ФТС России.Россиянина остановили инспекторы. В ходе досмотра в рюкзаке пассажира таможенники обнаружили черный полиэтиленовый пакет, в который были завернуты незадекларированные купюры – более 7,6 миллиона рублей, 1116 долларов США, 17 сингапурских долларов, 10 катарских риал, 36 украинских гривен."В действиях пассажира усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере)", – уточнили в ФТС. Наказание предусматривает штраф в размере до пятнадцатикратной суммы незаконного перемещения денежных средств или ограничение свободы на срок до четырех лет.

https://ria.ru/20230807/otpusk-1888530211.html

китай

пекин

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, китай, пекин, шереметьево (аэропорт), федеральная таможенная служба (фтс россии)