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В Шереметьево у туриста при вылете в Китай изъяли восемь миллионов рублей - РИА Новости, 10.08.2023
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Туризм
 
18:42 10.08.2023 (обновлено: 18:50 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/kontrabanda-1889349780.html
В Шереметьево у туриста при вылете в Китай изъяли восемь миллионов рублей
В Шереметьево у туриста при вылете в Китай изъяли восемь миллионов рублей - РИА Новости, 10.08.2023
В Шереметьево у туриста при вылете в Китай изъяли восемь миллионов рублей
В Шереметьево турист, вылетающий в Пекин, попытался пронести в ручной клади через "зеленый" коридор восемь миллионов рублей, сообщает пресс-служба ФТС России. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T18:42
2023-08-10T18:50
туризм
новости - туризм
туризм
китай
пекин
шереметьево (аэропорт)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. В Шереметьево турист, вылетающий в Пекин, попытался пронести в ручной клади через "зеленый" коридор восемь миллионов рублей, сообщает пресс-служба ФТС России.Россиянина остановили инспекторы. В ходе досмотра в рюкзаке пассажира таможенники обнаружили черный полиэтиленовый пакет, в который были завернуты незадекларированные купюры – более 7,6 миллиона рублей, 1116 долларов США, 17 сингапурских долларов, 10 катарских риал, 36 украинских гривен."В действиях пассажира усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере)", – уточнили в ФТС. Наказание предусматривает штраф в размере до пятнадцатикратной суммы незаконного перемещения денежных средств или ограничение свободы на срок до четырех лет.
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новости - туризм, туризм, китай, пекин, шереметьево (аэропорт), федеральная таможенная служба (фтс россии)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Китай, Пекин, Шереметьево (аэропорт), Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В Шереметьево у туриста при вылете в Китай изъяли восемь миллионов рублей

В Шереметьево у россиянина, вылетающего в Китай, изъяли восемь миллионов рублей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПассажиры в зоне отлета аэропорта Шереметьево, откуда совершит первый рейс самолет компании "Аэрофлот" из Москвы в Каир. 11 апреля 2018
Пассажиры в зоне отлета аэропорта Шереметьево, откуда совершит первый рейс самолет компании Аэрофлот из Москвы в Каир. 11 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. В Шереметьево турист, вылетающий в Пекин, попытался пронести в ручной клади через "зеленый" коридор восемь миллионов рублей, сообщает пресс-служба ФТС России.
Россиянина остановили инспекторы. В ходе досмотра в рюкзаке пассажира таможенники обнаружили черный полиэтиленовый пакет, в который были завернуты незадекларированные купюры – более 7,6 миллиона рублей, 1116 долларов США, 17 сингапурских долларов, 10 катарских риал, 36 украинских гривен.
"В действиях пассажира усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере)", – уточнили в ФТС.
Наказание предусматривает штраф в размере до пятнадцатикратной суммы незаконного перемещения денежных средств или ограничение свободы на срок до четырех лет.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмКитайПекинШереметьево (аэропорт)Федеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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