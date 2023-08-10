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В Шереметьево у туриста при вылете в Китай изъяли восемь миллионов рублей
В Шереметьево у туриста при вылете в Китай изъяли восемь миллионов рублей - РИА Новости, 10.08.2023
В Шереметьево у туриста при вылете в Китай изъяли восемь миллионов рублей
В Шереметьево турист, вылетающий в Пекин, попытался пронести в ручной клади через "зеленый" коридор восемь миллионов рублей, сообщает пресс-служба ФТС России. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T18:42
2023-08-10T18:42
2023-08-10T18:50
туризм
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туризм
китай
пекин
шереметьево (аэропорт)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. В Шереметьево турист, вылетающий в Пекин, попытался пронести в ручной клади через "зеленый" коридор восемь миллионов рублей, сообщает пресс-служба ФТС России.Россиянина остановили инспекторы. В ходе досмотра в рюкзаке пассажира таможенники обнаружили черный полиэтиленовый пакет, в который были завернуты незадекларированные купюры – более 7,6 миллиона рублей, 1116 долларов США, 17 сингапурских долларов, 10 катарских риал, 36 украинских гривен."В действиях пассажира усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере)", – уточнили в ФТС. Наказание предусматривает штраф в размере до пятнадцатикратной суммы незаконного перемещения денежных средств или ограничение свободы на срок до четырех лет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, китай, пекин, шереметьево (аэропорт), федеральная таможенная служба (фтс россии)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Китай, Пекин, Шереметьево (аэропорт), Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В Шереметьево у туриста при вылете в Китай изъяли восемь миллионов рублей
В Шереметьево у россиянина, вылетающего в Китай, изъяли восемь миллионов рублей
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости.
В Шереметьево турист, вылетающий в Пекин, попытался пронести в ручной клади через "зеленый" коридор восемь миллионов рублей, сообщает
пресс-служба ФТС России.
Россиянина остановили инспекторы. В ходе досмотра в рюкзаке пассажира таможенники обнаружили черный полиэтиленовый пакет, в который были завернуты незадекларированные купюры – более 7,6 миллиона рублей, 1116 долларов США, 17 сингапурских долларов, 10 катарских риал, 36 украинских гривен.
"В действиях пассажира усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере)", – уточнили в ФТС.
Наказание предусматривает штраф в размере до пятнадцатикратной суммы незаконного перемещения денежных средств или ограничение свободы на срок до четырех лет.
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