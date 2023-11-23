В Домодедово задержали пассажирку, пытавшуюся вывезти 112 тысяч фунтов
В Домодедово задержали женщину за незаконный провоз 112 тысяч фунтов стерлингов
© Фото : Федеральная таможенная службаНаличная валюта на сумму более 112 тысяч фунтов стерлингов, найденная сотрудниками ФТС в багаже пассажирки, вылетающей в Азербайджан. 23 ноября 2023
Наличная валюта на сумму более 112 тысяч фунтов стерлингов, найденная сотрудниками ФТС в багаже пассажирки, вылетающей в Азербайджан. 23 ноября 2023
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Домодедовские таможенники обнаружили наличную валюту на сумму более 112 тысяч фунтов стерлингов в багаже пассажирки, вылетающей в Азербайджан, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России.
"Наличную валюту в общей сумме более 112 тысяч фунтов стерлингов обнаружили домодедовские таможенники в багаже пассажирки, вылетающей в Азербайджан", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе опроса на "зеленом" коридоре женщина заявила сотрудникам таможни, что при себе имеет 8,5 тысяч фунтов стерлингов и 7 тысяч рублей. Однако при досмотре ее багажа оказалось, что в двух картонных коробках среди наборов для шитья она попыталась спрятать 95 тысяч фунтов. Еще 9,5 тысяч таможенники нашли в обложке ежедневника и 7,5 тысяч - в косметичке. В результате общая сумма незадекларированной валюты превысила эквивалент 14 миллионов рублей. Установлено, что нарушительница имеет двойное гражданство - России и Великобритании.
Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 200.1. УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере), что предусматривает ограничение свободы на срок до четырех лет.