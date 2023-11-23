https://ria.ru/20231123/tamozhnya-1911277484.html

В Домодедово задержали пассажирку, пытавшуюся вывезти 112 тысяч фунтов

В Домодедово задержали пассажирку, пытавшуюся вывезти 112 тысяч фунтов - РИА Новости, 23.11.2023

В Домодедово задержали пассажирку, пытавшуюся вывезти 112 тысяч фунтов

Домодедовские таможенники обнаружили наличную валюту на сумму более 112 тысяч фунтов стерлингов в багаже пассажирки, вылетающей в Азербайджан, сообщила... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T11:36

2023-11-23T11:36

2023-11-23T12:06

россия

происшествия

московская область (подмосковье)

домодедово (аэропорт)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Домодедовские таможенники обнаружили наличную валюту на сумму более 112 тысяч фунтов стерлингов в багаже пассажирки, вылетающей в Азербайджан, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России. "Наличную валюту в общей сумме более 112 тысяч фунтов стерлингов обнаружили домодедовские таможенники в багаже пассажирки, вылетающей в Азербайджан", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе опроса на "зеленом" коридоре женщина заявила сотрудникам таможни, что при себе имеет 8,5 тысяч фунтов стерлингов и 7 тысяч рублей. Однако при досмотре ее багажа оказалось, что в двух картонных коробках среди наборов для шитья она попыталась спрятать 95 тысяч фунтов. Еще 9,5 тысяч таможенники нашли в обложке ежедневника и 7,5 тысяч - в косметичке. В результате общая сумма незадекларированной валюты превысила эквивалент 14 миллионов рублей. Установлено, что нарушительница имеет двойное гражданство - России и Великобритании. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 200.1. УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере), что предусматривает ограничение свободы на срок до четырех лет.

https://ria.ru/20231024/tamozhnya-1904910562.html

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Кирилл Волков

россия, происшествия, московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), федеральная таможенная служба (фтс россии), новости - туризм