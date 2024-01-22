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В Домодедово задержали туриста из Австралии с часами по цене квартиры - РИА Новости, 22.01.2024
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Туризм
 
14:59 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/chasy-1922774921.html
В Домодедово задержали туриста из Австралии с часами по цене квартиры
В Домодедово задержали туриста из Австралии с часами по цене квартиры - РИА Новости, 22.01.2024
В Домодедово задержали туриста из Австралии с часами по цене квартиры
Домодедовские таможенники обнаружили у австралийца, прилетевшего в Москву из Дубая, незадекларированные швейцарские часы Audemars Piguet по цене квартиры в... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:59
2024-01-22T14:59
туризм
австралия
домодедово (аэропорт)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
новости - туризм
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Домодедовские таможенники обнаружили у австралийца, прилетевшего в Москву из Дубая, незадекларированные швейцарские часы Audemars Piguet по цене квартиры в России – свыше восьми миллионов рублей, рассказали журналистам в пресс-службе ФТС. "Объем неуплаченных таможенных платежей превысил два миллиона рублей", – сказали в ведомстве. По данным пресс-службы, 37-летнего гражданина Австралии остановили на "зеленом" коридоре. Мужчина сам предъявил часы, сняв их с руки, и пояснил, что о необходимости декларирования дорогостоящего изделия не знал. Согласно экспертизе, часы относятся к последнему обновлению коллекции Royal Oak, их корпус выполнен из розового золота 750-й пробы, ремешок – из кожи аллигатора в тон к циферблату, стекло с лицевой и оборотной стороны – из сапфира, а на черном циферблате с узором Grande Tapisserie расположены стрелки из розового золота с осажденным люминесцентным покрытием. "В действиях пассажира усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). Мужчине грозит лишение свободы до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей", - заключили в ведомстве.
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австралия, домодедово (аэропорт), федеральная таможенная служба (фтс россии), новости - туризм
Туризм, Австралия, Домодедово (аэропорт), Федеральная таможенная служба (ФТС России), Новости - Туризм
В Домодедово задержали туриста из Австралии с часами по цене квартиры

В Домодедово у туриста из Австралии изъяли часы за восемь миллионов рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник таможенной службы РФ в зале международного аэропорта "Домодедово"
Сотрудник таможенной службы РФ в зале международного аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Домодедовские таможенники обнаружили у австралийца, прилетевшего в Москву из Дубая, незадекларированные швейцарские часы Audemars Piguet по цене квартиры в России – свыше восьми миллионов рублей, рассказали журналистам в пресс-службе ФТС.
"Объем неуплаченных таможенных платежей превысил два миллиона рублей", – сказали в ведомстве.
По данным пресс-службы, 37-летнего гражданина Австралии остановили на "зеленом" коридоре. Мужчина сам предъявил часы, сняв их с руки, и пояснил, что о необходимости декларирования дорогостоящего изделия не знал.
Согласно экспертизе, часы относятся к последнему обновлению коллекции Royal Oak, их корпус выполнен из розового золота 750-й пробы, ремешок – из кожи аллигатора в тон к циферблату, стекло с лицевой и оборотной стороны – из сапфира, а на черном циферблате с узором Grande Tapisserie расположены стрелки из розового золота с осажденным люминесцентным покрытием.
"В действиях пассажира усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). Мужчине грозит лишение свободы до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей", - заключили в ведомстве.
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ТуризмАвстралияДомодедово (аэропорт)Федеральная таможенная служба (ФТС России)Новости - Туризм
 
 
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