Рейтинг@Mail.ru
В Грозном женщина пыталась вывезти из страны золотые слитки в шоколадках - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/slitki-1876720381.html
В Грозном женщина пыталась вывезти из страны золотые слитки в шоколадках
В Грозном женщина пыталась вывезти из страны золотые слитки в шоколадках - РИА Новости, 07.06.2023
В Грозном женщина пыталась вывезти из страны золотые слитки в шоколадках
Таможенники обнаружили в чемодане у россиянки, вылетающей рейсом Грозный-Стамбул, три золотых слитка, спрятанных в шоколадки "Аленка", а в куртке - два... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:08
2023-06-07T15:08
происшествия
россия
грозный
федеральная таможенная служба (фтс россии)
чеченская республика (чечня)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153317/68/1533176837_0:185:2987:1865_1920x0_80_0_0_dd7947045e62aa827579bab61dafcc89.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн - РИА Новости. Таможенники обнаружили в чемодане у россиянки, вылетающей рейсом Грозный-Стамбул, три золотых слитка, спрятанных в шоколадки "Аленка", а в куртке - два бриллианта, сообщает пресс-служба ФТС России. "Три золотых слитка и два бриллианта обнаружили минераловодские таможенники в багаже россиянки, вылетающей рейсом Грозный-Стамбул. Общая стоимость товара превысила 3,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Женщина пыталась пронести ценности через "зеленый" коридор и уклониться таким образом от уплаты таможенных платежей, но была остановлена инспекторами. Во время досмотра ее чемодана таможенники нашли золотые слитки, спрятанные в шоколадках "Аленка". В куртке пассажирки в упаковке бумажных платочков находились крупные бриллианты в завернутых в фольгу полимерных футлярах. Экспертиза установила, что слитки выполнены из золота 999 пробы, вес их составляет 150 граммов, а драгоценные камни весом два карата являются ограненными бриллиантами и сертифицированы крупнейшей в мире алмазной лабораторией HRD Antwerp. По факту контрабанды стратегически важных товаров возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ. Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20230130/kurer-1848462711.html
https://ria.ru/20230307/tamozhnya-1856431670.html
россия
грозный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153317/68/1533176837_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_8f35f8bb5c5eee10388e09c8ec05bf51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, грозный, федеральная таможенная служба (фтс россии), чеченская республика (чечня)
Происшествия, Россия, Грозный, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Чеченская республика (Чечня)
В Грозном женщина пыталась вывезти из страны золотые слитки в шоколадках

Таможенники нашли в Грозном золотые слитки в шоколадках у женщины, вылетавшей в Стамбул

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкАэропорт "Северный" в Грозном
Аэропорт Северный в Грозном - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Аэропорт "Северный" в Грозном. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн - РИА Новости. Таможенники обнаружили в чемодане у россиянки, вылетающей рейсом Грозный-Стамбул, три золотых слитка, спрятанных в шоколадки "Аленка", а в куртке - два бриллианта, сообщает пресс-служба ФТС России.
"Три золотых слитка и два бриллианта обнаружили минераловодские таможенники в багаже россиянки, вылетающей рейсом Грозный-Стамбул. Общая стоимость товара превысила 3,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Женщина пыталась пронести ценности через "зеленый" коридор и уклониться таким образом от уплаты таможенных платежей, но была остановлена инспекторами.
В Москве таможенники задержали наркокурьера-глотателя и его сообщника - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Во Внуково задержали наркокурьера-глотателя
30 января, 16:25
Во время досмотра ее чемодана таможенники нашли золотые слитки, спрятанные в шоколадках "Аленка". В куртке пассажирки в упаковке бумажных платочков находились крупные бриллианты в завернутых в фольгу полимерных футлярах.
Экспертиза установила, что слитки выполнены из золота 999 пробы, вес их составляет 150 граммов, а драгоценные камни весом два карата являются ограненными бриллиантами и сертифицированы крупнейшей в мире алмазной лабораторией HRD Antwerp.
По факту контрабанды стратегически важных товаров возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ. Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 миллиона рублей.
Зона таможенного контроля московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Туристка из Турции пыталась ввезти в Россию восемь колец с бриллиантами
7 марта, 16:20
 
ПроисшествияРоссияГрозныйФедеральная таможенная служба (ФТС России)Чеченская республика (Чечня)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала