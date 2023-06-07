https://ria.ru/20230607/slitki-1876720381.html
В Грозном женщина пыталась вывезти из страны золотые слитки в шоколадках
В Грозном женщина пыталась вывезти из страны золотые слитки в шоколадках - РИА Новости, 07.06.2023
В Грозном женщина пыталась вывезти из страны золотые слитки в шоколадках
Таможенники обнаружили в чемодане у россиянки, вылетающей рейсом Грозный-Стамбул, три золотых слитка, спрятанных в шоколадки "Аленка", а в куртке - два... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:08
2023-06-07T15:08
2023-06-07T15:08
происшествия
россия
грозный
федеральная таможенная служба (фтс россии)
чеченская республика (чечня)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн - РИА Новости. Таможенники обнаружили в чемодане у россиянки, вылетающей рейсом Грозный-Стамбул, три золотых слитка, спрятанных в шоколадки "Аленка", а в куртке - два бриллианта, сообщает пресс-служба ФТС России. "Три золотых слитка и два бриллианта обнаружили минераловодские таможенники в багаже россиянки, вылетающей рейсом Грозный-Стамбул. Общая стоимость товара превысила 3,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Женщина пыталась пронести ценности через "зеленый" коридор и уклониться таким образом от уплаты таможенных платежей, но была остановлена инспекторами. Во время досмотра ее чемодана таможенники нашли золотые слитки, спрятанные в шоколадках "Аленка". В куртке пассажирки в упаковке бумажных платочков находились крупные бриллианты в завернутых в фольгу полимерных футлярах. Экспертиза установила, что слитки выполнены из золота 999 пробы, вес их составляет 150 граммов, а драгоценные камни весом два карата являются ограненными бриллиантами и сертифицированы крупнейшей в мире алмазной лабораторией HRD Antwerp. По факту контрабанды стратегически важных товаров возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ. Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20230130/kurer-1848462711.html
https://ria.ru/20230307/tamozhnya-1856431670.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, грозный, федеральная таможенная служба (фтс россии), чеченская республика (чечня)
Происшествия, Россия, Грозный, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Чеченская республика (Чечня)
В Грозном женщина пыталась вывезти из страны золотые слитки в шоколадках
Таможенники нашли в Грозном золотые слитки в шоколадках у женщины, вылетавшей в Стамбул
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн - РИА Новости.
Таможенники обнаружили в чемодане у россиянки, вылетающей рейсом Грозный-Стамбул, три золотых слитка, спрятанных в шоколадки "Аленка", а в куртке - два бриллианта, сообщает пресс-служба
ФТС России.
"Три золотых слитка и два бриллианта обнаружили минераловодские таможенники в багаже россиянки, вылетающей рейсом Грозный-Стамбул. Общая стоимость товара превысила 3,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Женщина пыталась пронести ценности через "зеленый" коридор и уклониться таким образом от уплаты таможенных платежей, но была остановлена инспекторами.
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Во время досмотра ее чемодана таможенники нашли золотые слитки, спрятанные в шоколадках "Аленка". В куртке пассажирки в упаковке бумажных платочков находились крупные бриллианты в завернутых в фольгу полимерных футлярах.
Экспертиза установила, что слитки выполнены из золота 999 пробы, вес их составляет 150 граммов, а драгоценные камни весом два карата являются ограненными бриллиантами и сертифицированы крупнейшей в мире алмазной лабораторией HRD Antwerp.
По факту контрабанды стратегически важных товаров возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ. Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 миллиона рублей.
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