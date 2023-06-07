https://ria.ru/20230607/slitki-1876720381.html

В Грозном женщина пыталась вывезти из страны золотые слитки в шоколадках

В Грозном женщина пыталась вывезти из страны золотые слитки в шоколадках - РИА Новости, 07.06.2023

В Грозном женщина пыталась вывезти из страны золотые слитки в шоколадках

Таможенники обнаружили в чемодане у россиянки, вылетающей рейсом Грозный-Стамбул, три золотых слитка, спрятанных в шоколадки "Аленка", а в куртке - два... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T15:08

2023-06-07T15:08

2023-06-07T15:08

происшествия

россия

грозный

федеральная таможенная служба (фтс россии)

чеченская республика (чечня)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн - РИА Новости. Таможенники обнаружили в чемодане у россиянки, вылетающей рейсом Грозный-Стамбул, три золотых слитка, спрятанных в шоколадки "Аленка", а в куртке - два бриллианта, сообщает пресс-служба ФТС России. "Три золотых слитка и два бриллианта обнаружили минераловодские таможенники в багаже россиянки, вылетающей рейсом Грозный-Стамбул. Общая стоимость товара превысила 3,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Женщина пыталась пронести ценности через "зеленый" коридор и уклониться таким образом от уплаты таможенных платежей, но была остановлена инспекторами. Во время досмотра ее чемодана таможенники нашли золотые слитки, спрятанные в шоколадках "Аленка". В куртке пассажирки в упаковке бумажных платочков находились крупные бриллианты в завернутых в фольгу полимерных футлярах. Экспертиза установила, что слитки выполнены из золота 999 пробы, вес их составляет 150 граммов, а драгоценные камни весом два карата являются ограненными бриллиантами и сертифицированы крупнейшей в мире алмазной лабораторией HRD Antwerp. По факту контрабанды стратегически важных товаров возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ. Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20230130/kurer-1848462711.html

https://ria.ru/20230307/tamozhnya-1856431670.html

россия

грозный

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, грозный, федеральная таможенная служба (фтс россии), чеченская республика (чечня)