Китайский турист попытался вывезти из России золотой песок
В Благовещенске таможенники изъяли у китайца золотой песок из чехла смартфона
© Фото : ФТС России/TelegramЗолотой песок в чехле смартфона, обнаруженный таможенниками у китайца в Благовещенске
Золотой песок в чехле смартфона, обнаруженный таможенниками у китайца в Благовещенске
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Более 185 граммов золота в виде песка обнаружили таможенники у китайского туриста в Благовещенске, сообщает пресс-служба ФТС в своем телеграм-канале.
Часть драгметалла мужчина спрятал в чехол смартфона, а остальное перемешал с содержимым шампуня, крема и зубной пасты.
Выявить контрабанду удалось при помощи рентгеновской установки. Иностранец признал, что был в курсе запрета на вывоз драгметаллов, и поэтому спрятал золотой песок.
Экспертиза показала, что металлические частицы выполнены из сплава золота и серебра. Их стоимость превысила миллион рублей.
За контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере гражданину КНР грозит уголовная ответственность.
Часть драгметалла мужчина спрятал в чехол смартфона, а остальное перемешал с содержимым шампуня, крема и зубной пасты.
Выявить контрабанду удалось при помощи рентгеновской установки. Иностранец признал, что был в курсе запрета на вывоз драгметаллов, и поэтому спрятал золотой песок.
Экспертиза показала, что металлические частицы выполнены из сплава золота и серебра. Их стоимость превысила миллион рублей.
За контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере гражданину КНР грозит уголовная ответственность.