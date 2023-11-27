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Китайский турист попытался вывезти из России золотой песок - РИА Новости, 27.11.2023
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Туризм
 
15:26 27.11.2023 (обновлено: 15:28 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/kontrabanda-1912138969.html
Китайский турист попытался вывезти из России золотой песок
Китайский турист попытался вывезти из России золотой песок - РИА Новости, 27.11.2023
Китайский турист попытался вывезти из России золотой песок
Более 185 граммов золота в виде песка обнаружили таможенники у китайского туриста в Благовещенске, сообщает пресс-служба ФТС в своем телеграм-канале.Часть... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:26
2023-11-27T15:28
туризм
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туризм
туристы
благовещенск
китай
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Более 185 граммов золота в виде песка обнаружили таможенники у китайского туриста в Благовещенске, сообщает пресс-служба ФТС в своем телеграм-канале.Часть драгметалла мужчина спрятал в чехол смартфона, а остальное перемешал с содержимым шампуня, крема и зубной пасты.Выявить контрабанду удалось при помощи рентгеновской установки. Иностранец признал, что был в курсе запрета на вывоз драгметаллов, и поэтому спрятал золотой песок.Экспертиза показала, что металлические частицы выполнены из сплава золота и серебра. Их стоимость превысила миллион рублей.За контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере гражданину КНР грозит уголовная ответственность.
https://ria.ru/20231006/tamozhnya-1900880305.html
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новости - туризм, туризм, туристы, благовещенск, китай, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Благовещенск, Китай, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Китайский турист попытался вывезти из России золотой песок

В Благовещенске таможенники изъяли у китайца золотой песок из чехла смартфона

© Фото : ФТС России/TelegramЗолотой песок в чехле смартфона, обнаруженный таможенниками у китайца в Благовещенске
Золотой песок в чехле смартфона, обнаруженный таможенниками у китайца в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : ФТС России/Telegram
Золотой песок в чехле смартфона, обнаруженный таможенниками у китайца в Благовещенске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Более 185 граммов золота в виде песка обнаружили таможенники у китайского туриста в Благовещенске, сообщает пресс-служба ФТС в своем телеграм-канале.

Часть драгметалла мужчина спрятал в чехол смартфона, а остальное перемешал с содержимым шампуня, крема и зубной пасты.

Выявить контрабанду удалось при помощи рентгеновской установки. Иностранец признал, что был в курсе запрета на вывоз драгметаллов, и поэтому спрятал золотой песок.

Экспертиза показала, что металлические частицы выполнены из сплава золота и серебра. Их стоимость превысила миллион рублей.

За контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере гражданину КНР грозит уголовная ответственность.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыБлаговещенскКитайФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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