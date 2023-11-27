https://ria.ru/20231127/kontrabanda-1912138969.html

Китайский турист попытался вывезти из России золотой песок

Китайский турист попытался вывезти из России золотой песок - РИА Новости, 27.11.2023

Китайский турист попытался вывезти из России золотой песок

Более 185 граммов золота в виде песка обнаружили таможенники у китайского туриста в Благовещенске, сообщает пресс-служба ФТС в своем телеграм-канале.Часть... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T15:26

2023-11-27T15:26

2023-11-27T15:28

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

благовещенск

китай

федеральная таможенная служба (фтс россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912150265_0:443:960:983_1920x0_80_0_0_2e26f0e8aeac1b7c7e7009ddf652e304.jpg

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Более 185 граммов золота в виде песка обнаружили таможенники у китайского туриста в Благовещенске, сообщает пресс-служба ФТС в своем телеграм-канале.Часть драгметалла мужчина спрятал в чехол смартфона, а остальное перемешал с содержимым шампуня, крема и зубной пасты.Выявить контрабанду удалось при помощи рентгеновской установки. Иностранец признал, что был в курсе запрета на вывоз драгметаллов, и поэтому спрятал золотой песок.Экспертиза показала, что металлические частицы выполнены из сплава золота и серебра. Их стоимость превысила миллион рублей.За контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере гражданину КНР грозит уголовная ответственность.

https://ria.ru/20231006/tamozhnya-1900880305.html

благовещенск

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, благовещенск, китай, федеральная таможенная служба (фтс россии)