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Крупные пожары на рынках и в торговых павильонах в России в 2022-2024 годах

Крупные пожары на рынках и в торговых павильонах в России в 2022-2024 годах - РИА Новости, 19.01.2024

Крупные пожары на рынках и в торговых павильонах в России в 2022-2024 годах

на территории торгово-развлекательного комплекса "Европа-Азия" в Челябинске загорелись металло-каркасные павильоны. Площадь пожара составляет одну тысячу... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T16:42

2024-01-19T16:42

2024-01-19T16:42

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россия

происшествия

пожары

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202419 января на территории торгово-развлекательного комплекса "Европа-Азия" в Челябинске загорелись металло-каркасные павильоны. Площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров. По данным МЧС РФ, к тушению пожара привлечены 36 человек и семь единиц техники. На место происшествия следуют дополнительные силы.20232 декабря в Набережных Челнах произошел пожар на территории авторынка "Гараж-500". МЧС РФ сообщило, что горят торговые павильоны на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Высокая пожарная нагрузка способствовала быстрому распространению огня до 6800 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечено более 130 человек и 40 единиц техники. Данных о пострадавших не поступало.1 декабря в Москве возник пожар на рынке "Садовод", загорелись товары в контейнерах. Первоначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 350 квадратных метров, позднее она увеличилась до 600 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 350 человек. Один человек пострадал, надышавшись дымом. Тушение пожара осложняет плотная застройка.30 ноября в Ростове-на-Дону на улице Миронова, где расположен рынок "Белый Темер", загорелись вещевые павильоны, площадь пожара достигла 3 тысячи квадратных метров. Возгоранию был присвоен третий ранг. В ликвидации пожара задействована группировка сил и средств, состоящая из 113 человек и 33 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.22 июня в Аксайском районе Ростовской области на рынке произошел пожар на складе с посудой и электронной техникой. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. К тушению были привлечены вертолет, два пожарных поезда, 120 человек, 46 единиц техники. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.В ночь на 25 мая в подмосковном Одинцово загорелись торговые павильоны на строительном рынке "Акос". Площадь пожара составила 1,8 тысяч квадратных метров. В 03.55 была объявлена ликвидация открытого горения. Никто не пострадал.7 мая в Ставрополе на улице Доваторцев произошел пожар в торговом павильоне. В 21.08 мск пожар был локализован на площади 800 квадратных метров. В 22.15 мск пожар был ликвидирован, погибших и пострадавших нет. В тушении пожара участвовал 61 человек и 16 единиц техники.29 апреля во Владимире произошел пожар на рынке на улице Мещерская. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Уточняется, что сообщение о пожаре на рынке поступило в 3.43. На момент прибытия подразделений наблюдался густой дым из здания склада продукции. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали горение. В результате пожара сгорело имущество внутри здания и кровля. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 16 единиц техники, 15 человек личного состава.30 марта в Ставропольском крае на рынке "Привокзальный" на 3-м километре автодороги Пятигорск – Георгиевск загорелся металлический бокс с магазинами внутри. Площадь пожара составляет 3,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась. К ликвидации пожара привлечены порядка 110 человек и 26 единиц техники. 31 марта в 19.30 мск пожар был полностью потушен. Пострадавших нет.9 марта в Астрахани произошло возгорание в районе крупного оптового рынка. Площадь пожара составила 115 квадратных метров. В результате ЧП пострадал один человек.15 января в городе Кинель Самарской области произошел пожар на рынке. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. В результате возгорания погиб мужчина.20221 декабря вечером в Минусинске на юге Красноярского края загорелись кровли торговых павильонов на площади 1200 квадратных метров. В результате пожара сгорело 16 торговых павильонов. Информации о пострадавших не поступало.28 августа вечером в городе Волжский Волгоградской области загорелась кровля крытого рынка на площади 7000 квадратных метров. С его территории вывели 153 человека. Пожар удалось потушить к утру 29 августа. Никто не пострадал.21 июля произошел пожар на Центральном рынке в Хабаровске. Его площадь составила 900 квадратных метров. Пожарным удалось не допустить распространение огня на соседние торговые павильоны. Информации о пострадавших не поступало.6 мая во Владикавказе (Северная Осетия) возник пожар на рынке "Викалина". Горели три вещевых ангара. Пожар был локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров. Пострадали два человека.26 марта в Магнитогорске Челябинской области загорелась кровля торговых павильонов на площади одна тысяча квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы 75 человек и 23 единицы техники. Информации о погибших и травмированных не поступало.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, происшествия, пожары