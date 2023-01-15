https://ria.ru/20230115/pozhar-1844935562.html

При пожаре на рынке в Самарской области погиб мужчина

При пожаре на рынке в Самарской области погиб мужчина - РИА Новости, 15.01.2023

При пожаре на рынке в Самарской области погиб мужчина

Мужчина погиб при пожаре на рынке в городе Кинель Самарской области, возгорание локализовано на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили журналистам в... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T09:05

2023-01-15T09:05

2023-01-15T12:55

происшествия

самарская область

кинель

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САМАРА, 15 янв - РИА Новости. Мужчина погиб при пожаре на рынке в городе Кинель Самарской области, возгорание локализовано на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили журналистам в ГУМЧ по региону. Ранее ведомство проинформировало, что ночью в воскресенье на улице Октябрьской в Кинеле загорелись торговые павильоны на площади 900 квадратных метров. Позже площадь пожара увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. Он добавил, что 6.45 мск пожар был локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Для его тушения привлечены 118 человек и 46 единиц техники. В качестве дополнительных сил и средств привлечены три пожарных поезда со станции "Самара", "Кинель" и "Сызрань". В прокуратуре Самарской области сообщили, что по факту пожара организована проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности.В СУСК по региону добавили, что по факту смерти мужчины при пожаре на рынке также организована доследственная проверка.

https://ria.ru/20230115/pozhar-1844932661.html

самарская область

кинель

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, самарская область, кинель