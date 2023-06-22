https://ria.ru/20230622/pozhar-1879754528.html

В Ростовской области потушили крупный пожар на рынке

В Ростовской области потушили крупный пожар на рынке - РИА Новости, 22.06.2023

В Ростовской области потушили крупный пожар на рынке

Пожарные ликвидировали пожар на рынке в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T11:15

2023-06-22T11:15

2023-06-22T11:22

происшествия

ростовская область

аксайский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали пожар на рынке в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Склад с посудой и электронной техникой загорелся на рынке "Альтус" в Аксайском районе Ростовской области в четверг утром. В 9.50 пожар удалось локализовать на 2 тысячах квадратных метрах."В 11.00 - полная ликвидация пожара", - сказал он.К тушению были привлечены почти 120 человек и 46 единиц техники, а также вертолет и два пожарных поезда.

https://ria.ru/20230330/pozhary-1861819080.html

ростовская область

аксайский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, аксайский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)