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В Ростовской области потушили крупный пожар на рынке - РИА Новости, 22.06.2023
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11:15 22.06.2023 (обновлено: 11:22 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/pozhar-1879754528.html
В Ростовской области потушили крупный пожар на рынке
В Ростовской области потушили крупный пожар на рынке - РИА Новости, 22.06.2023
В Ростовской области потушили крупный пожар на рынке
Пожарные ликвидировали пожар на рынке в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T11:15
2023-06-22T11:22
происшествия
ростовская область
аксайский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали пожар на рынке в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Склад с посудой и электронной техникой загорелся на рынке "Альтус" в Аксайском районе Ростовской области в четверг утром. В 9.50 пожар удалось локализовать на 2 тысячах квадратных метрах."В 11.00 - полная ликвидация пожара", - сказал он.К тушению были привлечены почти 120 человек и 46 единиц техники, а также вертолет и два пожарных поезда.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, аксайский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Аксайский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области потушили крупный пожар на рынке

МЧС сообщило о полной ликвидации пожара на рынке в Аксайском районе Ростовской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали пожар на рынке в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Склад с посудой и электронной техникой загорелся на рынке "Альтус" в Аксайском районе Ростовской области в четверг утром. В 9.50 пожар удалось локализовать на 2 тысячах квадратных метрах.
«
"В 11.00 - полная ликвидация пожара", - сказал он.
К тушению были привлечены почти 120 человек и 46 единиц техники, а также вертолет и два пожарных поезда.
Тушение пожара на рынке Привокзальный в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
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ПроисшествияРостовская областьАксайский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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