https://ria.ru/20230622/pozhar-1879754528.html
В Ростовской области потушили крупный пожар на рынке
В Ростовской области потушили крупный пожар на рынке - РИА Новости, 22.06.2023
В Ростовской области потушили крупный пожар на рынке
Пожарные ликвидировали пожар на рынке в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T11:15
2023-06-22T11:15
2023-06-22T11:22
происшествия
ростовская область
аксайский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали пожар на рынке в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Склад с посудой и электронной техникой загорелся на рынке "Альтус" в Аксайском районе Ростовской области в четверг утром. В 9.50 пожар удалось локализовать на 2 тысячах квадратных метрах."В 11.00 - полная ликвидация пожара", - сказал он.К тушению были привлечены почти 120 человек и 46 единиц техники, а также вертолет и два пожарных поезда.
https://ria.ru/20230330/pozhary-1861819080.html
ростовская область
аксайский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, аксайский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Аксайский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области потушили крупный пожар на рынке
МЧС сообщило о полной ликвидации пожара на рынке в Аксайском районе Ростовской области