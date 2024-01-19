https://ria.ru/20240119/pozhar-1922369543.html
Площадь пожара на рынке в Челябинске увеличилась до тысячи "квадратов"
Площадь пожара на рынке в Челябинске увеличилась до тысячи "квадратов" - РИА Новости, 19.01.2024
Площадь пожара на рынке в Челябинске увеличилась до тысячи "квадратов"
Павильоны загорелись на площади 1 тысяча квадратных метров на территории торгово-развлекательного комплекса "Европа-Азия" в Челябинске, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T15:59
2024-01-19T15:59
2024-01-19T16:44
челябинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922376050_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eedb88605693b5d55ce3cfd4a463d58d.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Павильоны загорелись на площади 1 тысяча квадратных метров на территории торгово-развлекательного комплекса "Европа-Азия" в Челябинске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Горят металло-каркасные павильоны на территории ТРК "Европа-Азия", - сказал собеседник агентства.По его словам, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров.По данным МЧС РФ, к тушению пожара привлечены 36 человек и семь единиц техники. На место происшествия следуют дополнительные силы.
https://ria.ru/20231107/pozhary-1907833401.html
челябинск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922376050_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_39ac10bcccbfe5add4b8b394d50ececb.jpg
Пожар на рынке Челябинска. Кадры с камеры видеонаблюдения
Пожар на рынке Челябинска. Кадры с камеры видеонаблюдения
2024-01-19T15:59
true
PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Челябинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Площадь пожара на рынке в Челябинске увеличилась до тысячи "квадратов"
МЧС: площадь пожара на рынке в Челябинске увеличилась до тысячи "квадратов"