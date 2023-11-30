https://ria.ru/20231130/pozhar-1913031800.html
В Ростове-на-Дону тушат крупный пожар на вещевом рынке
В Ростове-на-Дону тушат крупный пожар на вещевом рынке - РИА Новости, 01.12.2023
В Ростове-на-Дону тушат крупный пожар на вещевом рынке
В Ростове-на-Дону тушат пожар на вещевом рынке, его площадь достигла трех тысяч "квадратов", заявил глава городской администрации Алексей Логвиненко в... РИА Новости, 01.12.2023
2023-11-30T22:03
2023-11-30T22:03
2023-12-01T00:42
россия
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1913034383_0:38:1050:629_1920x0_80_0_0_89614ce28090068ae4645bb40a76b3b7.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя — РИА Новости. В Ростове-на-Дону тушат пожар на вещевом рынке, его площадь достигла трех тысяч "квадратов", заявил глава городской администрации Алексей Логвиненко в Telegram-канале."Площадь пожара составила 3000 квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг", — сказал он.Впоследствии огонь расширился до четырех тысяч квадратных метров. По словам Логвиненко, угроза распространения пожара на жилые объекты в этом районе отсутствует.Как уточнили в управлении МЧС России по региону, к ликвидации возгорания привлекли 113 спасателей и 33 единицы техники. По данным ведомства, пострадавших нет.Отмечается, что тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой, плотной застройкой и быстрым распространением огня.В четверг вечером на улице Миронова, 12/5, где расположен рынок "Белый Темер", загорелись вещевые павильоны. Прокуратура начала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.В октябре 2018 года крупный пожар произошел на рынке "Восточный", который расположен по соседству с "Белым Темером". В народе их называют "Темерник". Тогда пожару присвоили четвертую категорию сложности, его площадь составила шесть тысяч "квадратов". Никто не пострадал. При этом сгорело более 500 контейнеров с вещами. Общая сумма ущерба составила около 200 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230622/pozhary-1879766888.html
россия
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1913034383_69:0:1002:700_1920x0_80_0_0_33104f3423705c5245a35ae0cec6ef9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Ростове-на-Дону тушат крупный пожар на вещевом рынке
Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону достигла трех тысяч "квадратов"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя — РИА Новости.
В Ростове-на-Дону тушат пожар на вещевом рынке, его площадь достигла трех тысяч "квадратов", заявил глава городской администрации Алексей Логвиненко в Telegram-канале
.
"Площадь пожара составила 3000 квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг", — сказал он.
Впоследствии огонь расширился до четырех тысяч квадратных метров. По словам Логвиненко, угроза распространения пожара на жилые объекты в этом районе отсутствует.
Как уточнили в управлении МЧС России по региону, к ликвидации возгорания привлекли 113 спасателей и 33 единицы техники. По данным ведомства, пострадавших нет.
Отмечается, что тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой, плотной застройкой и быстрым распространением огня.
В четверг вечером на улице Миронова, 12/5, где расположен рынок "Белый Темер", загорелись вещевые павильоны. Прокуратура начала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.
В октябре 2018 года крупный пожар произошел на рынке "Восточный", который расположен по соседству с "Белым Темером". В народе их называют "Темерник". Тогда пожару присвоили четвертую категорию сложности, его площадь составила шесть тысяч "квадратов". Никто не пострадал. При этом сгорело более 500 контейнеров с вещами. Общая сумма ущерба составила около 200 миллионов рублей.
Крупные пожары на рынках и в торговых павильонах в России в 2022-2023 годах