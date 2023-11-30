https://ria.ru/20231130/pozhar-1913031800.html

В Ростове-на-Дону тушат крупный пожар на вещевом рынке

В Ростове-на-Дону тушат крупный пожар на вещевом рынке - РИА Новости, 01.12.2023

В Ростове-на-Дону тушат крупный пожар на вещевом рынке

В Ростове-на-Дону тушат пожар на вещевом рынке, его площадь достигла трех тысяч "квадратов", заявил глава городской администрации Алексей Логвиненко в... РИА Новости, 01.12.2023

2023-11-30T22:03

2023-11-30T22:03

2023-12-01T00:42

россия

ростов-на-дону

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя — РИА Новости. В Ростове-на-Дону тушат пожар на вещевом рынке, его площадь достигла трех тысяч "квадратов", заявил глава городской администрации Алексей Логвиненко в Telegram-канале."Площадь пожара составила 3000 квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг", — сказал он.Впоследствии огонь расширился до четырех тысяч квадратных метров. По словам Логвиненко, угроза распространения пожара на жилые объекты в этом районе отсутствует.Как уточнили в управлении МЧС России по региону, к ликвидации возгорания привлекли 113 спасателей и 33 единицы техники. По данным ведомства, пострадавших нет.Отмечается, что тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой, плотной застройкой и быстрым распространением огня.В четверг вечером на улице Миронова, 12/5, где расположен рынок "Белый Темер", загорелись вещевые павильоны. Прокуратура начала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.В октябре 2018 года крупный пожар произошел на рынке "Восточный", который расположен по соседству с "Белым Темером". В народе их называют "Темерник". Тогда пожару присвоили четвертую категорию сложности, его площадь составила шесть тысяч "квадратов". Никто не пострадал. При этом сгорело более 500 контейнеров с вещами. Общая сумма ущерба составила около 200 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230622/pozhary-1879766888.html

россия

ростов-на-дону

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россия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия