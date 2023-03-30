https://ria.ru/20230330/pozhar-1861779969.html

Площадь пожара в Ставрополье выросла до 3,5 тысячи квадратных метров

Площадь пожара в Ставрополье выросла до 3,5 тысячи квадратных метров - РИА Новости, 30.03.2023

Площадь пожара в Ставрополье выросла до 3,5 тысячи квадратных метров

Площадь пожара в металлическом боксе в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края увеличилась до 3,5 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T11:17

2023-03-30T11:17

2023-03-30T12:04

происшествия

ставропольский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861783592_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_1550b35f57fac3ff3c2539024bb2c0ec.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Площадь пожара в металлическом боксе в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края увеличилась до 3,5 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Как сообщал краевой главк МЧС, пожар произошел в боксе с товарами хозяйственного назначения на рынке "Привокзальный" на 3-м километре автодороги Пятигорск – Георгиевск на площади 2000 квадратных метров."Площадь пожара увеличилась до 3500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что к ликвидации последствий пожара привлечены порядка 110 человек и 26 единиц техники.

ставропольский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ставропольский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)