https://ria.ru/20230330/pozhar-1861779969.html
Площадь пожара в Ставрополье выросла до 3,5 тысячи квадратных метров
Площадь пожара в Ставрополье выросла до 3,5 тысячи квадратных метров - РИА Новости, 30.03.2023
Площадь пожара в Ставрополье выросла до 3,5 тысячи квадратных метров
Площадь пожара в металлическом боксе в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края увеличилась до 3,5 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:17
2023-03-30T11:17
2023-03-30T12:04
происшествия
ставропольский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861783592_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_1550b35f57fac3ff3c2539024bb2c0ec.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Площадь пожара в металлическом боксе в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края увеличилась до 3,5 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Как сообщал краевой главк МЧС, пожар произошел в боксе с товарами хозяйственного назначения на рынке "Привокзальный" на 3-м километре автодороги Пятигорск – Георгиевск на площади 2000 квадратных метров."Площадь пожара увеличилась до 3500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что к ликвидации последствий пожара привлечены порядка 110 человек и 26 единиц техники.
ставропольский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861783592_12:0:612:450_1920x0_80_0_0_73bff8ce0a124b3c1f6f848d165b7aec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставропольский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в Ставрополье выросла до 3,5 тысячи квадратных метров
Площадь пожара в металлическом боксе в Ставрополье выросла до 3,5 тысячи квадратных метров