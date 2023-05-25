https://ria.ru/20230525/pozhar-1874028464.html
В Одинцово ликвидировали пожар на строительном рынке
В Одинцово ликвидировали пожар на строительном рынке - РИА Новости, 25.05.2023
В Одинцово ликвидировали пожар на строительном рынке
Открытый огонь на строительном рынке в подмосковном Одинцово, где горели торговые павильоны, ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:55
2023-05-25T10:55
2023-05-25T10:55
происшествия
одинцово
главгосстройнадзор подмосковья
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Открытый огонь на строительном рынке в подмосковном Одинцово, где горели торговые павильоны, ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее МЧС сообщило, что в Одинцово горят торговые павильоны, площадь пожара увеличилась с 500 до 1800 квадратных метров. Предварительно, никто не пострадал. По уточненной информации регионального главка МЧС, пожар произошел на строительном рынке "Акос". "В 03.55 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230524/vzryv-1873932872.html
одинцово
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, одинцово, главгосстройнадзор подмосковья
Происшествия, Одинцово, Главгосстройнадзор Подмосковья
В Одинцово ликвидировали пожар на строительном рынке
В Одинцово ночью ликвидировали открытый огонь на строительном рынке
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Открытый огонь на строительном рынке в подмосковном Одинцово, где горели торговые павильоны, ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее МЧС сообщило, что в Одинцово горят торговые павильоны, площадь пожара увеличилась с 500 до 1800 квадратных метров. Предварительно, никто не пострадал. По уточненной информации регионального главка МЧС, пожар произошел на строительном рынке "Акос".
"В 03.55 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
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