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В Одинцово ликвидировали пожар на строительном рынке - РИА Новости, 25.05.2023
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10:55 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/pozhar-1874028464.html
В Одинцово ликвидировали пожар на строительном рынке
В Одинцово ликвидировали пожар на строительном рынке - РИА Новости, 25.05.2023
В Одинцово ликвидировали пожар на строительном рынке
Открытый огонь на строительном рынке в подмосковном Одинцово, где горели торговые павильоны, ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:55
2023-05-25T10:55
происшествия
одинцово
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Открытый огонь на строительном рынке в подмосковном Одинцово, где горели торговые павильоны, ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее МЧС сообщило, что в Одинцово горят торговые павильоны, площадь пожара увеличилась с 500 до 1800 квадратных метров. Предварительно, никто не пострадал. По уточненной информации регионального главка МЧС, пожар произошел на строительном рынке "Акос". "В 03.55 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, одинцово, главгосстройнадзор подмосковья
Происшествия, Одинцово, Главгосстройнадзор Подмосковья
В Одинцово ликвидировали пожар на строительном рынке

В Одинцово ночью ликвидировали открытый огонь на строительном рынке

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тушение пожара . Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Открытый огонь на строительном рынке в подмосковном Одинцово, где горели торговые павильоны, ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее МЧС сообщило, что в Одинцово горят торговые павильоны, площадь пожара увеличилась с 500 до 1800 квадратных метров. Предварительно, никто не пострадал. По уточненной информации регионального главка МЧС, пожар произошел на строительном рынке "Акос".
"В 03.55 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
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