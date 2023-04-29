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Во Владимире загорелся рынок - РИА Новости, 29.04.2023
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09:42 29.04.2023 (обновлено: 10:00 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/pozhar-1868664349.html
Во Владимире загорелся рынок
Во Владимире загорелся рынок - РИА Новости, 29.04.2023
Во Владимире загорелся рынок
Пожар на площади 800 квадратных метров произошел на рынке во Владимире, погибших и пострадавших нет, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T09:42
2023-04-29T10:00
происшествия
владимир
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 29 апр – РИА Новости. Пожар на площади 800 квадратных метров произошел на рынке во Владимире, погибших и пострадавших нет, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. Уточняется, что сообщение о пожаре на рынке во Владимире на улице Мещерская, 4 поступило в 3.43. На момент прибытия подразделений наблюдался густой дым из здания склада продукции. Сотрудниками МЧС было сформировано пять звеньев газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Огню не дали распространиться и оперативно ликвидировали горение. К ликвидации пожара привлекались 16 единиц техники, 15 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.
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происшествия, владимир, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владимир, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владимире загорелся рынок

Сотрудники МЧС потушили пожар площадью 800 квадратных метров на рынке во Владимире

© МЧС РоссииПожар на площади 800 кв.м. на рынке во Владимире
Пожар на площади 800 кв.м. на рынке во Владимире
© МЧС России
Пожар на площади 800 кв.м. на рынке во Владимире
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РЯЗАНЬ, 29 апр – РИА Новости. Пожар на площади 800 квадратных метров произошел на рынке во Владимире, погибших и пострадавших нет, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале.
«
"Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар на площади 800 квадратных метров на рынке во Владимире", - сообщило ГУМЧС.
Уточняется, что сообщение о пожаре на рынке во Владимире на улице Мещерская, 4 поступило в 3.43. На момент прибытия подразделений наблюдался густой дым из здания склада продукции. Сотрудниками МЧС было сформировано пять звеньев газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Огню не дали распространиться и оперативно ликвидировали горение.
«
"В результате пожара сгорело имущество внутри здания и кровля. Погибших и пострадавших нет", - отмечает ГУМЧС.
К ликвидации пожара привлекались 16 единиц техники, 15 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.
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ПроисшествияВладимирМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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