https://ria.ru/20230429/pozhar-1868664349.html

Во Владимире загорелся рынок

Во Владимире загорелся рынок - РИА Новости, 29.04.2023

Во Владимире загорелся рынок

Пожар на площади 800 квадратных метров произошел на рынке во Владимире, погибших и пострадавших нет, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T09:42

2023-04-29T09:42

2023-04-29T10:00

происшествия

владимир

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 29 апр – РИА Новости. Пожар на площади 800 квадратных метров произошел на рынке во Владимире, погибших и пострадавших нет, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. Уточняется, что сообщение о пожаре на рынке во Владимире на улице Мещерская, 4 поступило в 3.43. На момент прибытия подразделений наблюдался густой дым из здания склада продукции. Сотрудниками МЧС было сформировано пять звеньев газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Огню не дали распространиться и оперативно ликвидировали горение. К ликвидации пожара привлекались 16 единиц техники, 15 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.

https://ria.ru/20230330/pozhary-1861819080.html

владимир

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владимир, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)