Рейтинг@Mail.ru
Крупный пожар на рынке в Волжском полностью потушили - РИА Новости, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220829/pozhar-1812801892.html
Крупный пожар на рынке в Волжском полностью потушили
Крупный пожар на рынке в Волжском полностью потушили - РИА Новости, 29.08.2022
Крупный пожар на рынке в Волжском полностью потушили
Пожар на рынке в городе Волжский Волгоградской области, который начался вечером в воскресенье, полностью удалось ликвидировать к утру, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T09:32
2022-08-29T09:32
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волжский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812761327_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137c992f6aeea41fbc17c9b2aa497a74.jpg
ВОЛГОГРАД, 29 авг - РИА Новости. Пожар на рынке в городе Волжский Волгоградской области, который начался вечером в воскресенье, полностью удалось ликвидировать к утру, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.В воскресенье вечером на улице 40 лет Победы, дом 61Б в городе Волжский загорелась кровля крытого рынка на общей площади 700 квадратных метров. Позже огонь удалось локализовать на площади 7 тысяч квадратных метров.Сейчас в районе рынка, по информации корреспондента РИА Новости, до сих пор чувствуется запах гари, возле сгоревшего здания стоят машины, которые пострадали от огня. На месте по прежнему дежурят сотрудники МЧС и полиции.Ранее МЧС сообщало, что по предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения требований пожарной безопасности во время сварочных работ. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе в районе пожара не превышены.Прокуратура региона начала проверку по факту пожара на рынке, пострадавших нет.
https://ria.ru/20220828/pozhary-1812760760.html
волжский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812761327_186:0:1147:721_1920x0_80_0_0_b44b9e81bd8c958b52e1dc537e08dad9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волжский
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Волжский
09:32 29.08.2022
 
Крупный пожар на рынке в Волжском полностью потушили

ГУМЧС: крупный пожар на рынке в Волжском полностью потушили

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПоследствия пожара на улице 40 лет Победы в городе Волжском Волгоградской области
Последствия пожара на улице 40 лет Победы в городе Волжском Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Последствия пожара на улице 40 лет Победы в городе Волжском Волгоградской области
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 29 авг - РИА Новости. Пожар на рынке в городе Волжский Волгоградской области, который начался вечером в воскресенье, полностью удалось ликвидировать к утру, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В воскресенье вечером на улице 40 лет Победы, дом 61Б в городе Волжский загорелась кровля крытого рынка на общей площади 700 квадратных метров. Позже огонь удалось локализовать на площади 7 тысяч квадратных метров.
"Полностью пожар был ликвидирован в понедельник в 6.24", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
Сейчас в районе рынка, по информации корреспондента РИА Новости, до сих пор чувствуется запах гари, возле сгоревшего здания стоят машины, которые пострадали от огня. На месте по прежнему дежурят сотрудники МЧС и полиции.
Ранее МЧС сообщало, что по предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения требований пожарной безопасности во время сварочных работ. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе в районе пожара не превышены.
Прокуратура региона начала проверку по факту пожара на рынке, пострадавших нет.
Пожар на рынке Людмила в Волжском
Вчера, 20:52
Крупные пожары на рынках и в торговых павильонах в России в 2020-2022 годах
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Волжский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала