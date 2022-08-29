https://ria.ru/20220829/pozhar-1812801892.html
Крупный пожар на рынке в Волжском полностью потушили
Крупный пожар на рынке в Волжском полностью потушили - РИА Новости, 29.08.2022
Крупный пожар на рынке в Волжском полностью потушили
Пожар на рынке в городе Волжский Волгоградской области, который начался вечером в воскресенье, полностью удалось ликвидировать к утру, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T09:32
2022-08-29T09:32
2022-08-29T09:32
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волжский
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ВОЛГОГРАД, 29 авг - РИА Новости. Пожар на рынке в городе Волжский Волгоградской области, который начался вечером в воскресенье, полностью удалось ликвидировать к утру, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.В воскресенье вечером на улице 40 лет Победы, дом 61Б в городе Волжский загорелась кровля крытого рынка на общей площади 700 квадратных метров. Позже огонь удалось локализовать на площади 7 тысяч квадратных метров.Сейчас в районе рынка, по информации корреспондента РИА Новости, до сих пор чувствуется запах гари, возле сгоревшего здания стоят машины, которые пострадали от огня. На месте по прежнему дежурят сотрудники МЧС и полиции.Ранее МЧС сообщало, что по предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения требований пожарной безопасности во время сварочных работ. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе в районе пожара не превышены.Прокуратура региона начала проверку по факту пожара на рынке, пострадавших нет.
https://ria.ru/20220828/pozhary-1812760760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волжский
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Волжский
Крупный пожар на рынке в Волжском полностью потушили
ГУМЧС: крупный пожар на рынке в Волжском полностью потушили
ВОЛГОГРАД, 29 авг - РИА Новости. Пожар на рынке в городе Волжский Волгоградской области, который начался вечером в воскресенье, полностью удалось ликвидировать к утру, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В воскресенье вечером на улице 40 лет Победы, дом 61Б в городе Волжский загорелась кровля крытого рынка на общей площади 700 квадратных метров. Позже огонь удалось локализовать на площади 7 тысяч квадратных метров.
"Полностью пожар был ликвидирован в понедельник в 6.24", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
Сейчас в районе рынка, по информации корреспондента РИА Новости, до сих пор чувствуется запах гари, возле сгоревшего здания стоят машины, которые пострадали от огня. На месте по прежнему дежурят сотрудники МЧС
и полиции.
Ранее МЧС сообщало, что по предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения требований пожарной безопасности во время сварочных работ. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе в районе пожара не превышены.
Прокуратура региона начала проверку по факту пожара на рынке, пострадавших нет.