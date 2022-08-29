https://ria.ru/20220829/pozhar-1812801892.html

Крупный пожар на рынке в Волжском полностью потушили

Крупный пожар на рынке в Волжском полностью потушили - РИА Новости, 29.08.2022

Крупный пожар на рынке в Волжском полностью потушили

Пожар на рынке в городе Волжский Волгоградской области, который начался вечером в воскресенье, полностью удалось ликвидировать к утру, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T09:32

2022-08-29T09:32

2022-08-29T09:32

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

волжский

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ВОЛГОГРАД, 29 авг - РИА Новости. Пожар на рынке в городе Волжский Волгоградской области, который начался вечером в воскресенье, полностью удалось ликвидировать к утру, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.В воскресенье вечером на улице 40 лет Победы, дом 61Б в городе Волжский загорелась кровля крытого рынка на общей площади 700 квадратных метров. Позже огонь удалось локализовать на площади 7 тысяч квадратных метров.Сейчас в районе рынка, по информации корреспондента РИА Новости, до сих пор чувствуется запах гари, возле сгоревшего здания стоят машины, которые пострадали от огня. На месте по прежнему дежурят сотрудники МЧС и полиции.Ранее МЧС сообщало, что по предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения требований пожарной безопасности во время сварочных работ. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе в районе пожара не превышены.Прокуратура региона начала проверку по факту пожара на рынке, пострадавших нет.

https://ria.ru/20220828/pozhary-1812760760.html

волжский

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волжский