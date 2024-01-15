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ЧП и аварии на шахтах в России в 2023-2024 годах

ЧП и аварии на шахтах в России в 2023-2024 годах - РИА Новости, 15.01.2024

ЧП и аварии на шахтах в России в 2023-2024 годах

15 января на шахте "Заполярная" в Воркуте в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление на глубине 600 метров. Всего в шахте находилась... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T11:09

2024-01-15T11:09

2024-01-15T11:09

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202415 января на шахте "Заполярная" в Воркуте в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление на глубине 600 метров. Всего в шахте находилась смена из 60 человек, на аварийном участке работало три человека. Как сообщили в региональном управлении МЧС, один рабочий погиб, один человек госпитализирован.202317 ноября в шахте золоторудной компании "Омчак" в Балейском районе Забайкальского края в результате нарушения требований правил безопасности произошло обрушение горной породы. Под завалами оказались два подземных проходчика, оба погибли. 6 ноября в селе Бутунтай Александро-Заводского района Забайкалья погиб работник горнопромышленного предприятия. Инцидент произошел во время ремонтных работ в одном из стволов шахты – из-за отсутствия страховочного троса мужчина сорвался и упал с высоты 16-18 метров. От полученных травм работник через непродолжительное время скончался. 10 октября на шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе произошел взрыв газоотсасывающей смеси без последующего пожара при сварочных работах на дегазационном коробе. В результате происшествия пострадал один из работников предприятия, работавший на поверхности. 256 горняков, находившиеся в шахте, вышли на поверхность самостоятельно. 5 октября в шахте Учалинского горно-обогатительного комбината в Башкирии при демонтаже технологической конструкции на горизонте -440 метров в стволе шахты трое шахтеров упали с высоты. В результате инцидента были травмированы два человека, с травмами различной степени тяжести их доставили в больницу. Еще один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. 16 сентября горняков нескольких шахт в Кузбассе (Заречная, Участок Октябрьская, Кирова, Костромовская, Комсомолец) эвакуировали из-за аварии на трансформаторной подстанции, вызвавшей остановку главных вентиляторов проветривания. Пострадавших в результате инцидента нет. 15 сентября в подземном руднике Яковлевского горно-обогатительного комбината в Белгородской области рухнул бетон с борта горной выработки. В тот момент рядом находились четверо рабочих. В результате инцидента никто не пострадал. 31 августа при демонтаже неиспользуемого вентилятора шахтоучастка "Октябрьский" в кемеровском Полысаеве возник пожар. 81 горняк, находившийся под землей в момент пожара, был выведен на поверхность. 7 мая в Кузбассе на шахте имени В.Д. Ялевского, входящей в "СУЭК-Кузбасс", погиб проходчик. В "СУЭК-Кузбасс", рассказали, что 54-летний проходчик 5-го разряда погиб, когда хотел использовать стоявшую в здании шахтную погрузочную машину. Когда он запустил двигатель, она двинулась назад и придавила его к несущей конструкции надшахтного здания.26 апреля в шахте "Юбилейная" в Кузбассе произошло загазирование горных выработок. Свыше 140 шахтеров были эвакуированы. Информация о пострадавших не поступала.19 апреля на шахте "Распадская" в Кемеровской области произошло возгорание. На момент возгорания в шахте находились 275 человек, все они вышли на поверхность. В ночь на 11 апреля в шахте "Южная" в Свердловской области на отметке -240 метров произошел пожар. Прибывшие на место силы военизированного горноспасательного отряда оперативно ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. 2 апреля в шахте "Обуховская" в Ростовской области произошло задымление, более 200 человек были эвакуированы. Пострадавших не было.27 марта в шахте "Обуховская" в Ростовской области произошло обрушение горной породы. Один шахтер погиб и двое пострадали. Обрушение произошло в ходе проведения работ по креплению горных выработок в конвейерном штреке шахты. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, шахты, шахтеры