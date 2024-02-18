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В Кузбассе в районе шахты "Таштагольская" произошел горный удар
В Кузбассе в районе шахты "Таштагольская" произошел горный удар - РИА Новости, 18.02.2024
В Кузбассе в районе шахты "Таштагольская" произошел горный удар
Горный удар произошел в районе шахты "Таштагольская" в Кузбассе, все горняки эвакуировались на поверхность, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T18:10
2024-02-18T18:10
2024-02-18T18:10
происшествия
таштагольский район
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 18 фев – РИА Новости. Горный удар произошел в районе шахты "Таштагольская" в Кузбассе, все горняки эвакуировались на поверхность, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель предприятия. "Сейсмостанцией "Таштагольской" шахты было зарегистрировано геодинамическое явление, толчок (горный удар – ред.), после этого сотрудники начали выходить на поверхность, было на смене 163 человека, все вышли на поверхность. По нашим данным, пострадавших нет", – сообщил РИА Новости собеседник агентства. Рудная шахта "Таштагольская" находится в Таштагольском районе Кемеровской области, предприятие обеспечивает сырьем комбинат "Евраз ЗСМК".
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таштагольский район
кемеровская область
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происшествия, таштагольский район, кемеровская область
Происшествия, Таштагольский район, Кемеровская область
В Кузбассе в районе шахты "Таштагольская" произошел горный удар
В Кузбассе у шахты "Таштагольская" произошел горный удар, горняки эвакуировались
КЕМЕРОВО, 18 фев – РИА Новости. Горный удар произошел в районе шахты "Таштагольская" в Кузбассе, все горняки эвакуировались на поверхность, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель предприятия.
"Сейсмостанцией "Таштагольской" шахты было зарегистрировано геодинамическое явление, толчок (горный удар – ред.), после этого сотрудники начали выходить на поверхность, было на смене 163 человека, все вышли на поверхность. По нашим данным, пострадавших нет", – сообщил РИА Новости собеседник агентства.
Рудная шахта "Таштагольская" находится в Таштагольском районе Кемеровской области
, предприятие обеспечивает сырьем комбинат "Евраз ЗСМК".
ЧП и аварии на шахтах в России в 2023-2024 годах