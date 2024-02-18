https://ria.ru/20240218/udar-1928105147.html

В Кузбассе в районе шахты "Таштагольская" произошел горный удар

В Кузбассе в районе шахты "Таштагольская" произошел горный удар - РИА Новости, 18.02.2024

В Кузбассе в районе шахты "Таштагольская" произошел горный удар

Горный удар произошел в районе шахты "Таштагольская" в Кузбассе, все горняки эвакуировались на поверхность, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T18:10

2024-02-18T18:10

2024-02-18T18:10

происшествия

таштагольский район

кемеровская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/13/1764460836_0:327:3058:2047_1920x0_80_0_0_d64a7cd20d546fc9e78e1cbf0fe2d66f.jpg

КЕМЕРОВО, 18 фев – РИА Новости. Горный удар произошел в районе шахты "Таштагольская" в Кузбассе, все горняки эвакуировались на поверхность, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель предприятия. "Сейсмостанцией "Таштагольской" шахты было зарегистрировано геодинамическое явление, толчок (горный удар – ред.), после этого сотрудники начали выходить на поверхность, было на смене 163 человека, все вышли на поверхность. По нашим данным, пострадавших нет", – сообщил РИА Новости собеседник агентства. Рудная шахта "Таштагольская" находится в Таштагольском районе Кемеровской области, предприятие обеспечивает сырьем комбинат "Евраз ЗСМК".

https://ria.ru/20240115/shakhty-1921381347.html

таштагольский район

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, таштагольский район, кемеровская область