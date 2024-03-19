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В Приамурье ввели региональный режим ЧС из-за обвала на руднике "Пионер" - РИА Новости, 19.03.2024
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05:35 19.03.2024 (обновлено: 09:46 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/rudnik-1934141602.html
В Приамурье ввели региональный режим ЧС из-за обвала на руднике "Пионер"
В Приамурье ввели региональный режим ЧС из-за обвала на руднике "Пионер" - РИА Новости, 19.03.2024
В Приамурье ввели региональный режим ЧС из-за обвала на руднике "Пионер"
Региональный режим ЧС ввели в Приамурье из-за обрушения породы на руднике "Пионер" в Зейском округе, под завалами находятся 13 человек, сообщило правительство... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T05:35
2024-03-19T09:46
происшествия
амурская область
хабаровский край
россия
василий орлов (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
чп на руднике "пионер" в амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мар — РИА Новости. Региональный режим ЧС ввели в Приамурье из-за обрушения породы на руднике "Пионер" в Зейском округе, под завалами находятся 13 человек, сообщило правительство Амурской области."Во время обрушение горных масс в шахте находились 13 вахтовых рабочих из других регионов. Это сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с людьми пока нет", — говорится в релизе.Сейчас на месте работают горноспасатели МЧС России из Нерюнгри и Хабаровска, выдвинулись и спасатели из Приморского края, подготовлен резерв специалистов из Кузбасса.Власти готовы оказать всю необходимую помощь родственникам, работают психологи.Обвал породы на руднике "Пионер" произошел накануне. На место перебросили группировку горноспасателей из Якутии — 25 человек и четыре единицы техники. Кроме того, в Зейский округ из Хабаровского края прибыл вертолет МЧС со спасателями и специальным оборудованием.Транспортный уклон в шахте расчистили, связь с горняками пытаются восстановить.Региональный СК организовал проверку по факту обрушения шахты. На месте работает прокурор Зейского округа.
https://ria.ru/20240304/volonter-1930902776.html
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происшествия, амурская область, хабаровский край, россия, василий орлов (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), чп на руднике "пионер" в амурской области
Происшествия, Амурская область, Хабаровский край, Россия, Василий Орлов (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
В Приамурье ввели региональный режим ЧС из-за обвала на руднике "Пионер"

В Амурской области ввели региональный режим ЧС из-за обвала шахты на руднике

© Фото : ГУ МЧС России по Амурской областиСпасательные работы на руднике "Пионер"
Спасательные работы на руднике Пионер - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Амурской области
Спасательные работы на руднике "Пионер"
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мар — РИА Новости. Региональный режим ЧС ввели в Приамурье из-за обрушения породы на руднике "Пионер" в Зейском округе, под завалами находятся 13 человек, сообщило правительство Амурской области.
"Во время обрушение горных масс в шахте находились 13 вахтовых рабочих из других регионов. Это сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с людьми пока нет", — говорится в релизе.
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Сейчас на месте работают горноспасатели МЧС России из Нерюнгри и Хабаровска, выдвинулись и спасатели из Приморского края, подготовлен резерв специалистов из Кузбасса.
Власти готовы оказать всю необходимую помощь родственникам, работают психологи.
Обвал породы на руднике "Пионер" произошел накануне. На место перебросили группировку горноспасателей из Якутии — 25 человек и четыре единицы техники. Кроме того, в Зейский округ из Хабаровского края прибыл вертолет МЧС со спасателями и специальным оборудованием.
Транспортный уклон в шахте расчистили, связь с горняками пытаются восстановить.
Региональный СК организовал проверку по факту обрушения шахты. На месте работает прокурор Зейского округа.
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ПроисшествияАмурская областьХабаровский крайРоссияВасилий Орлов (губернатор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
 
 
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