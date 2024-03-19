https://ria.ru/20240319/rudnik-1934141602.html

В Приамурье ввели региональный режим ЧС из-за обвала на руднике "Пионер"

В Приамурье ввели региональный режим ЧС из-за обвала на руднике "Пионер" - РИА Новости, 19.03.2024

В Приамурье ввели региональный режим ЧС из-за обвала на руднике "Пионер"

Региональный режим ЧС ввели в Приамурье из-за обрушения породы на руднике "Пионер" в Зейском округе, под завалами находятся 13 человек, сообщило правительство... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T05:35

2024-03-19T05:35

2024-03-19T09:46

происшествия

амурская область

хабаровский край

россия

василий орлов (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

чп на руднике "пионер" в амурской области

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мар — РИА Новости. Региональный режим ЧС ввели в Приамурье из-за обрушения породы на руднике "Пионер" в Зейском округе, под завалами находятся 13 человек, сообщило правительство Амурской области."Во время обрушение горных масс в шахте находились 13 вахтовых рабочих из других регионов. Это сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с людьми пока нет", — говорится в релизе.Сейчас на месте работают горноспасатели МЧС России из Нерюнгри и Хабаровска, выдвинулись и спасатели из Приморского края, подготовлен резерв специалистов из Кузбасса.Власти готовы оказать всю необходимую помощь родственникам, работают психологи.Обвал породы на руднике "Пионер" произошел накануне. На место перебросили группировку горноспасателей из Якутии — 25 человек и четыре единицы техники. Кроме того, в Зейский округ из Хабаровского края прибыл вертолет МЧС со спасателями и специальным оборудованием.Транспортный уклон в шахте расчистили, связь с горняками пытаются восстановить.Региональный СК организовал проверку по факту обрушения шахты. На месте работает прокурор Зейского округа.

https://ria.ru/20240304/volonter-1930902776.html

https://ria.ru/20240319/evakuatsiya-1934140973.html

амурская область

хабаровский край

россия

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происшествия, амурская область, хабаровский край, россия, василий орлов (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), чп на руднике "пионер" в амурской области