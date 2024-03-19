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Связь с находящимися под завалом на приамурском руднике отсутствует - РИА Новости, 19.03.2024
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05:42 19.03.2024 (обновлено: 09:21 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/rudnik-1934141934.html
Связь с находящимися под завалом на приамурском руднике отсутствует
Связь с находящимися под завалом на приамурском руднике отсутствует - РИА Новости, 19.03.2024
Связь с находящимися под завалом на приамурском руднике отсутствует
В шахте рудника "Пионер" в Приамурье под завалами находятся вахтовики компании-подрядчика по горнопроходческим и горнокапитальным работам, связи с людьми пока... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T05:42
2024-03-19T09:21
амурская область
василий орлов (губернатор)
россия
нерюнгри
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
чп на руднике "пионер" в амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мар – РИА Новости. В шахте рудника "Пионер" в Приамурье под завалами находятся вахтовики компании-подрядчика по горнопроходческим и горнокапитальным работам, связи с людьми пока нет, сообщает правительство Амурской области.Обвал горных пород в шахте произошел 18 марта на территории рудника "Пионер" Зейского округа."Во время обрушения горных масс на руднике "Пионер" в шахте на глубине около 125 метров находились 13 человек. Это сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с людьми пока нет", - говорится в сообщении правительства региона.В Амурской области введен региональный режим ЧС из-за происшествия на руднике "Пионер" в Зейском округе. Это решение принято на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. По предварительным данным среди пострадавших нет амурчан, это вахтовые рабочие из других регионов. На рудник прибыл отряд горноспасателей МЧС России из Нерюнгри и Хабаровска, к месту следуют и спасатели из Приморского края. Кроме того, подготовлен резерв специалистов из Кузбасса."Сотрудники организации связываются с родственниками людей, которые находятся в шахте. При необходимости родных готовы разместить в ПВР и гостиницах на территории Зейского округа. Людям окажут и психологическую помощь", - уточнили в правительстве Амурской области.Для оказания медицинской помощи самим пострадавшим мобилизованы силы системы здравоохранения региона, готовы бригады Амурского центра медицины катастроф для эвакуации пострадавших, в том числе с использованием санитарной авиации."Сейчас нужно грамотно и профессионально организовать аварийно-спасательные работы. Для спасения людей мобилизованы все силы и средства региона", - сказал губернатор области Василий Орлов.
https://ria.ru/20240304/volonter-1930902776.html
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амурская область
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амурская область, василий орлов (губернатор), россия, нерюнгри, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, чп на руднике "пионер" в амурской области
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Россия, Нерюнгри, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
Связь с находящимися под завалом на приамурском руднике отсутствует

Губернатор Орлов: связи с находящимися под завалом на руднике "Пионер" нет

© Фото : ГУ МЧС России по Амурской областиГорноспасатели МЧС России изучают схему рудника
Горноспасатели МЧС России изучают схему рудника - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Амурской области
Горноспасатели МЧС России изучают схему рудника
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мар – РИА Новости. В шахте рудника "Пионер" в Приамурье под завалами находятся вахтовики компании-подрядчика по горнопроходческим и горнокапитальным работам, связи с людьми пока нет, сообщает правительство Амурской области.
Обвал горных пород в шахте произошел 18 марта на территории рудника "Пионер" Зейского округа.
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"Во время обрушения горных масс на руднике "Пионер" в шахте на глубине около 125 метров находились 13 человек. Это сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с людьми пока нет", - говорится в сообщении правительства региона.
В Амурской области введен региональный режим ЧС из-за происшествия на руднике "Пионер" в Зейском округе. Это решение принято на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. По предварительным данным среди пострадавших нет амурчан, это вахтовые рабочие из других регионов. На рудник прибыл отряд горноспасателей МЧС России из Нерюнгри и Хабаровска, к месту следуют и спасатели из Приморского края. Кроме того, подготовлен резерв специалистов из Кузбасса.
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"Сотрудники организации связываются с родственниками людей, которые находятся в шахте. При необходимости родных готовы разместить в ПВР и гостиницах на территории Зейского округа. Людям окажут и психологическую помощь", - уточнили в правительстве Амурской области.
Для оказания медицинской помощи самим пострадавшим мобилизованы силы системы здравоохранения региона, готовы бригады Амурского центра медицины катастроф для эвакуации пострадавших, в том числе с использованием санитарной авиации.
"Сейчас нужно грамотно и профессионально организовать аварийно-спасательные работы. Для спасения людей мобилизованы все силы и средства региона", - сказал губернатор области Василий Орлов.
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Амурская областьВасилий Орлов (губернатор)РоссияНерюнгриМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
 
 
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