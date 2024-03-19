https://ria.ru/20240319/rudnik-1934141934.html

Связь с находящимися под завалом на приамурском руднике отсутствует

Связь с находящимися под завалом на приамурском руднике отсутствует - РИА Новости, 19.03.2024

Связь с находящимися под завалом на приамурском руднике отсутствует

В шахте рудника "Пионер" в Приамурье под завалами находятся вахтовики компании-подрядчика по горнопроходческим и горнокапитальным работам, связи с людьми пока... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T05:42

2024-03-19T05:42

2024-03-19T09:21

амурская область

василий орлов (губернатор)

россия

нерюнгри

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

чп на руднике "пионер" в амурской области

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мар – РИА Новости. В шахте рудника "Пионер" в Приамурье под завалами находятся вахтовики компании-подрядчика по горнопроходческим и горнокапитальным работам, связи с людьми пока нет, сообщает правительство Амурской области.Обвал горных пород в шахте произошел 18 марта на территории рудника "Пионер" Зейского округа."Во время обрушения горных масс на руднике "Пионер" в шахте на глубине около 125 метров находились 13 человек. Это сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с людьми пока нет", - говорится в сообщении правительства региона.В Амурской области введен региональный режим ЧС из-за происшествия на руднике "Пионер" в Зейском округе. Это решение принято на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. По предварительным данным среди пострадавших нет амурчан, это вахтовые рабочие из других регионов. На рудник прибыл отряд горноспасателей МЧС России из Нерюнгри и Хабаровска, к месту следуют и спасатели из Приморского края. Кроме того, подготовлен резерв специалистов из Кузбасса."Сотрудники организации связываются с родственниками людей, которые находятся в шахте. При необходимости родных готовы разместить в ПВР и гостиницах на территории Зейского округа. Людям окажут и психологическую помощь", - уточнили в правительстве Амурской области.Для оказания медицинской помощи самим пострадавшим мобилизованы силы системы здравоохранения региона, готовы бригады Амурского центра медицины катастроф для эвакуации пострадавших, в том числе с использованием санитарной авиации."Сейчас нужно грамотно и профессионально организовать аварийно-спасательные работы. Для спасения людей мобилизованы все силы и средства региона", - сказал губернатор области Василий Орлов.

https://ria.ru/20240304/volonter-1930902776.html

https://ria.ru/20240218/udar-1928105147.html

https://ria.ru/20240213/turtsiya-1927130786.html

амурская область

россия

нерюнгри

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амурская область, василий орлов (губернатор), россия, нерюнгри, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, чп на руднике "пионер" в амурской области