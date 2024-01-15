https://ria.ru/20240115/shakhta-1921353448.html
При затоплении шахты в Коми погиб человек
При затоплении шахты в Коми погиб человек - РИА Новости, 15.01.2024
При затоплении шахты в Коми погиб человек
При частичном затоплении шахты "Заполярная" в Воркуте погиб один человек, сообщило республиканское управление МЧС. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T08:49
2024-01-15T08:49
2024-01-15T10:14
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв — РИА Новости. При частичном затоплении шахты "Заполярная" в Воркуте погиб один человек, сообщило республиканское управление МЧС."(Один. — Прим. ред.) рабочий погиб", — заявили в ведомстве.Всего в шахте находилась смена из 60 человек, на аварийном участке работали три сотрудника. Двоих эвакуировали, один из них не пострадал, второго госпитализировали."Пострадавший с ушибами и переломом доставлен в больницу", — уточнили в МЧС.Сегодня ведомство сообщило, что на шахте в Воркуте из-за прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление на глубине 600 метров.
https://ria.ru/20240113/kitay-1921104200.html
республика коми
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика коми
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Коми
При затоплении шахты в Коми погиб человек
При затоплении шахты в Коми погиб рабочий, еще один пропал без вести