https://ria.ru/20240115/shakhta-1921353448.html

При затоплении шахты в Коми погиб человек

При затоплении шахты в Коми погиб человек - РИА Новости, 15.01.2024

При затоплении шахты в Коми погиб человек

При частичном затоплении шахты "Заполярная" в Воркуте погиб один человек, сообщило республиканское управление МЧС. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T08:49

2024-01-15T08:49

2024-01-15T10:14

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв — РИА Новости. При частичном затоплении шахты "Заполярная" в Воркуте погиб один человек, сообщило республиканское управление МЧС."(Один. — Прим. ред.) рабочий погиб", — заявили в ведомстве.Всего в шахте находилась смена из 60 человек, на аварийном участке работали три сотрудника. Двоих эвакуировали, один из них не пострадал, второго госпитализировали."Пострадавший с ушибами и переломом доставлен в больницу", — уточнили в МЧС.Сегодня ведомство сообщило, что на шахте в Воркуте из-за прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление на глубине 600 метров.

https://ria.ru/20240113/kitay-1921104200.html

республика коми

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика коми