https://ria.ru/20240125/rudnik-1923355195.html

На руднике в Дальнегорском районе Приморья началась эвакуация из-за пожара

На руднике в Дальнегорском районе Приморья началась эвакуация из-за пожара - РИА Новости, 25.01.2024

На руднике в Дальнегорском районе Приморья началась эвакуация из-за пожара

Около 70 горняков эвакуируют из-за пожара на руднике "Николаевский" в Дальнегорском районе Приморья, половина выведена, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T09:59

2024-01-25T09:59

2024-01-25T10:15

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Около 70 горняков эвакуируют из-за пожара на руднике "Николаевский" в Дальнегорском районе Приморья, половина выведена, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ЕДДС района."На 275 горизонте, где возгорание, людей сейчас нет. Там было 2 человека, они вышли, когда задымление началось. Всего в шахте 68 человек было, сейчас идет эвакуация, выведено 30 с лишним человек. Эвакуация продолжается, пострадавших и погибших нет", - сказал собеседник.По его словам, аварийный горизонт, где очаг возгорания, обследуется караулом горноспасательного взвода в составе 5 человек. Скорее всего, горят ГСМ или техника, для людей опасности нет, отметил собеседник.

https://ria.ru/20240125/pozhar-1923342477.html

приморский край

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происшествия, приморский край