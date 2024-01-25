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На руднике в Дальнегорском районе Приморья началась эвакуация из-за пожара - РИА Новости, 25.01.2024
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09:59 25.01.2024 (обновлено: 10:15 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/rudnik-1923355195.html
На руднике в Дальнегорском районе Приморья началась эвакуация из-за пожара
На руднике в Дальнегорском районе Приморья началась эвакуация из-за пожара - РИА Новости, 25.01.2024
На руднике в Дальнегорском районе Приморья началась эвакуация из-за пожара
Около 70 горняков эвакуируют из-за пожара на руднике "Николаевский" в Дальнегорском районе Приморья, половина выведена, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T09:59
2024-01-25T10:15
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Около 70 горняков эвакуируют из-за пожара на руднике "Николаевский" в Дальнегорском районе Приморья, половина выведена, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ЕДДС района."На 275 горизонте, где возгорание, людей сейчас нет. Там было 2 человека, они вышли, когда задымление началось. Всего в шахте 68 человек было, сейчас идет эвакуация, выведено 30 с лишним человек. Эвакуация продолжается, пострадавших и погибших нет", - сказал собеседник.По его словам, аварийный горизонт, где очаг возгорания, обследуется караулом горноспасательного взвода в составе 5 человек. Скорее всего, горят ГСМ или техника, для людей опасности нет, отметил собеседник.
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происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
На руднике в Дальнегорском районе Приморья началась эвакуация из-за пожара

ЕДДС: около 70 горняков эвакуируют из-за пожара на руднике в Приморье

© Фото : администрация Приморского края Пожарная машина ГУ МЧС России по Приморскому краю
Пожарная машина ГУ МЧС России по Приморскому краю - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : администрация Приморского края
Пожарная машина ГУ МЧС России по Приморскому краю. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Около 70 горняков эвакуируют из-за пожара на руднике "Николаевский" в Дальнегорском районе Приморья, половина выведена, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ЕДДС района.
«
"На 275 горизонте, где возгорание, людей сейчас нет. Там было 2 человека, они вышли, когда задымление началось. Всего в шахте 68 человек было, сейчас идет эвакуация, выведено 30 с лишним человек. Эвакуация продолжается, пострадавших и погибших нет", - сказал собеседник.
По его словам, аварийный горизонт, где очаг возгорания, обследуется караулом горноспасательного взвода в составе 5 человек. Скорее всего, горят ГСМ или техника, для людей опасности нет, отметил собеседник.
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