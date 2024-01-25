https://ria.ru/20240125/rudnik-1923355195.html
На руднике в Дальнегорском районе Приморья началась эвакуация из-за пожара
На руднике в Дальнегорском районе Приморья началась эвакуация из-за пожара - РИА Новости, 25.01.2024
На руднике в Дальнегорском районе Приморья началась эвакуация из-за пожара
Около 70 горняков эвакуируют из-за пожара на руднике "Николаевский" в Дальнегорском районе Приморья, половина выведена, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T09:59
2024-01-25T09:59
2024-01-25T10:15
происшествия
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152420/70/1524207099_0:35:750:457_1920x0_80_0_0_9ea20408f05a78631e788f8ee37193b9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Около 70 горняков эвакуируют из-за пожара на руднике "Николаевский" в Дальнегорском районе Приморья, половина выведена, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ЕДДС района."На 275 горизонте, где возгорание, людей сейчас нет. Там было 2 человека, они вышли, когда задымление началось. Всего в шахте 68 человек было, сейчас идет эвакуация, выведено 30 с лишним человек. Эвакуация продолжается, пострадавших и погибших нет", - сказал собеседник.По его словам, аварийный горизонт, где очаг возгорания, обследуется караулом горноспасательного взвода в составе 5 человек. Скорее всего, горят ГСМ или техника, для людей опасности нет, отметил собеседник.
https://ria.ru/20240125/pozhar-1923342477.html
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152420/70/1524207099_48:0:703:491_1920x0_80_0_0_a100221dd67b22b29268cc01956bdb1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
На руднике в Дальнегорском районе Приморья началась эвакуация из-за пожара
ЕДДС: около 70 горняков эвакуируют из-за пожара на руднике в Приморье