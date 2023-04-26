https://ria.ru/20230426/kuzbass-1867801058.html

Из шахты "Юбилейная" в Кузбассе эвакуировали людей

Из шахты "Юбилейная" в Кузбассе эвакуировали людей - РИА Новости, 26.04.2023

Из шахты "Юбилейная" в Кузбассе эвакуировали людей

Свыше 140 шахтеров эвакуировали из шахты "Юбилейная" в Кузбассе из-за загазирования горных выработок, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T10:45

2023-04-26T10:45

2023-04-26T10:45

происшествия

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 26 апр – РИА Новости. Свыше 140 шахтеров эвакуировали из шахты "Юбилейная" в Кузбассе из-за загазирования горных выработок, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. "Загазирование горных выработок произошло в шахте "Юбилейная" в Кузбассе, эвакуирован 141 шахтер, никакой угрозы жизни нет, выработки разгазируются", - сказал представитель экстренных служб. Как следует из информации на сайте холдинга "ТопПром", куда входит шахта "Юбилейная", на предприятии добывают уголь марки "Ж". Промышленный запас угля марки "Ж" составляет 53,6 миллиона тонн. Годовой объем добычи угля - до 2 миллионов тонн.

https://ria.ru/20230419/vozgoranie-1866403255.html

кемеровская область

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кемеровская область