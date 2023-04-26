https://ria.ru/20230426/kuzbass-1867801058.html
Из шахты "Юбилейная" в Кузбассе эвакуировали людей
Из шахты "Юбилейная" в Кузбассе эвакуировали людей - РИА Новости, 26.04.2023
Из шахты "Юбилейная" в Кузбассе эвакуировали людей
Свыше 140 шахтеров эвакуировали из шахты "Юбилейная" в Кузбассе из-за загазирования горных выработок, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T10:45
2023-04-26T10:45
2023-04-26T10:45
происшествия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 26 апр – РИА Новости. Свыше 140 шахтеров эвакуировали из шахты "Юбилейная" в Кузбассе из-за загазирования горных выработок, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. "Загазирование горных выработок произошло в шахте "Юбилейная" в Кузбассе, эвакуирован 141 шахтер, никакой угрозы жизни нет, выработки разгазируются", - сказал представитель экстренных служб. Как следует из информации на сайте холдинга "ТопПром", куда входит шахта "Юбилейная", на предприятии добывают уголь марки "Ж". Промышленный запас угля марки "Ж" составляет 53,6 миллиона тонн. Годовой объем добычи угля - до 2 миллионов тонн.
https://ria.ru/20230419/vozgoranie-1866403255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область
Происшествия, Кемеровская область
Из шахты "Юбилейная" в Кузбассе эвакуировали людей
Из шахты "Юбилейная" в Кузбассе эвакуировали более 140 человек
КЕМЕРОВО, 26 апр – РИА Новости. Свыше 140 шахтеров эвакуировали из шахты "Юбилейная" в Кузбассе из-за загазирования горных выработок, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
"Загазирование горных выработок произошло в шахте "Юбилейная" в Кузбассе, эвакуирован 141 шахтер, никакой угрозы жизни нет, выработки разгазируются", - сказал представитель экстренных служб.
Как следует из информации на сайте холдинга "ТопПром", куда входит шахта "Юбилейная", на предприятии добывают уголь марки "Ж". Промышленный запас угля марки "Ж" составляет 53,6 миллиона тонн. Годовой объем добычи угля - до 2 миллионов тонн.
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