Рейтинг@Mail.ru
В шахте в Ростовской области обрушилась горная порода, один человек погиб - РИА Новости, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 28.03.2023 (обновлено: 11:14 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/shakhta-1861143597.html
В шахте в Ростовской области обрушилась горная порода, один человек погиб
В шахте в Ростовской области обрушилась горная порода, один человек погиб - РИА Новости, 28.03.2023
В шахте в Ростовской области обрушилась горная порода, один человек погиб
Один шахтер погиб и двое пострадали при обрушении горной породы в шахте "Обуховская" в Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T10:18
2023-03-28T11:14
происшествия
ростов
ростовская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мар – РИА Новости. Один шахтер погиб и двое пострадали при обрушении горной породы в шахте "Обуховская" в Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону."По данным следствия, 27 марта 2023 года в ходе проведения работ по креплению горных выработок в конвейерном штреке угольной шахты АО "Шахтоуправление "Обуховская" произошло обрушение горной породы, в результате которого 43-летний проходчик шахты получил телесные повреждения несовместимые с жизнью", - сказал представитель ведомства. Еще два проходчика были госпитализированы с различными травмами.По информации источника в правоохранительных органах, один из пострадавших шахтеров получил перелом бедра, второй - ушибы. Оба находятся в удовлетворительном состоянии в больнице.Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований охраны труда, совершенном лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза.Представитель прокуратуры Ростовской области добавил, что надзорное ведомство взяло ход расследования уголовного дела на контроль.
https://ria.ru/20230328/poisk-1861148869.html
https://ria.ru/20230328/vertolet-1861104807.html
ростов
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов, ростовская область, россия
Происшествия, Ростов, Ростовская область, Россия
В шахте в Ростовской области обрушилась горная порода, один человек погиб

В шахте "Обуховская" в Ростовской области обрушилась горная порода, погиб шахтер

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мар – РИА Новости. Один шахтер погиб и двое пострадали при обрушении горной породы в шахте "Обуховская" в Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
"По данным следствия, 27 марта 2023 года в ходе проведения работ по креплению горных выработок в конвейерном штреке угольной шахты АО "Шахтоуправление "Обуховская" произошло обрушение горной породы, в результате которого 43-летний проходчик шахты получил телесные повреждения несовместимые с жизнью", - сказал представитель ведомства. Еще два проходчика были госпитализированы с различными травмами.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
В Выборге ищут провалившегося в пожарный резервуар девятилетнего мальчика
Вчера, 10:34
По информации источника в правоохранительных органах, один из пострадавших шахтеров получил перелом бедра, второй - ушибы. Оба находятся в удовлетворительном состоянии в больнице.
Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований охраны труда, совершенном лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза.
Представитель прокуратуры Ростовской области добавил, что надзорное ведомство взяло ход расследования уголовного дела на контроль.
Вертолет Robinson R-44 - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Владелец рухнувшего на Сахалине вертолета работал без разрешения
Вчера, 03:15
 
ПроисшествияРостовРостовская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала