https://ria.ru/20230328/shakhta-1861143597.html

В шахте в Ростовской области обрушилась горная порода, один человек погиб

В шахте в Ростовской области обрушилась горная порода, один человек погиб - РИА Новости, 28.03.2023

В шахте в Ростовской области обрушилась горная порода, один человек погиб

Один шахтер погиб и двое пострадали при обрушении горной породы в шахте "Обуховская" в Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T10:18

2023-03-28T10:18

2023-03-28T11:14

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мар – РИА Новости. Один шахтер погиб и двое пострадали при обрушении горной породы в шахте "Обуховская" в Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону."По данным следствия, 27 марта 2023 года в ходе проведения работ по креплению горных выработок в конвейерном штреке угольной шахты АО "Шахтоуправление "Обуховская" произошло обрушение горной породы, в результате которого 43-летний проходчик шахты получил телесные повреждения несовместимые с жизнью", - сказал представитель ведомства. Еще два проходчика были госпитализированы с различными травмами.По информации источника в правоохранительных органах, один из пострадавших шахтеров получил перелом бедра, второй - ушибы. Оба находятся в удовлетворительном состоянии в больнице.Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований охраны труда, совершенном лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза.Представитель прокуратуры Ростовской области добавил, что надзорное ведомство взяло ход расследования уголовного дела на контроль.

https://ria.ru/20230328/poisk-1861148869.html

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