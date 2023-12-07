https://ria.ru/20231207/moskva-1914292688.html

Битва историков за Москву. Конфликт западной и отечественной историографии

Битва историков за Москву. Конфликт западной и отечественной историографии - РИА Новости, 07.12.2023

Битва историков за Москву. Конфликт западной и отечественной историографии

В западных статьях поворотным моментом Второй Мировой войны часто называют Битву за Москву 1941-1942 годов, а в российских публикациях — Сталинградскую или Курскую битвы. Как объяснить такую разницу в выборе главного сражения? О "перекосе" в западной и отечественной историографии мы поговорили с историком Николаем Пархитько.

2023-12-07T12:00

2023-12-07T12:00

2023-12-07T16:12

мы все умрём. но это не точно

москва

орел

рудн

великая отечественная война (1941-1945)

битва за москву: молот, разбивший миф о непобедимом вермахте

рабоче-крестьянская красная армия (ркка)

иосиф сталин (джугашвили)

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Битва историков за Москву. Конфликт западной и отечественной историографии В западных статьях поворотным моментом Второй Мировой войны часто называют Битву за Москву 1941-1942 годов, в российских публикациях коренном переломом считают Сталинградскую или Курскую битвы. Как объяснить такую разницу в выборе главного сражения? О "перекосе" в западной и отечественной историографии мы поговорили с историком Николаем Пархитько. audio/mpeg

Битва историков за Москву. Конфликт западной и отечественной историографии В западных статьях поворотным моментом Второй Мировой войны часто называют Битву за Москву 1941-1942 годов, в российских публикациях коренном переломом считают Сталинградскую или Курскую битвы. Как объяснить такую разницу в выборе главного сражения? О "перекосе" в западной и отечественной историографии мы поговорили с историком Николаем Пархитько. audio/mpeg

Николай Пархитько — кандидат исторических наук, доцент кафедры теории истории журналистики РУДН. Не так давно у Николая Петровича вышла статья, посвященная значению победы советских войск в Битве за Москву.Николай Петрович выступал ведущим научным консультантом исторического VR-детектива "РИА Новостей" "Нюрнберг: VRдикт народов", посвящённого Нюрнбергскому процессу и историям ключевых преступников Третьего Рейха.Предыдущие выпуски с участием Николая Пархитько:"Империя должна жить": рассуждаем о том, какой могла быть история России", "Ни слова про СССР: что пишут о войне в зарубежных учебниках истории"Послушать подкаст "Освобождение", работа над которым и вдохновила нас на запись этого эпизода, можно тут: "Освобождение".О маршале Лелюшенко и о том, как сформированный им в кратчайшие сроки стрелковый корпус удерживал немецкие танки под Орлом, не давая им рвануться к Москве, мы рассказывали в эпизоде:"Орел. Часть 1. Как тысяча десантников сутки сдерживала армию Гудериана".О том, как немецкая Группа Армий "Юг" осенью 1941-го года двигалась вдоль северного берега Азовского моря, едва не захватила Крым с ходу и подошла к стенам Ростова-на-Дону, можно в эпизодах: "Мелитополь. Часть 1. "Мелитопольский котёл" и безрассудная контратака", "Ростов-на-Дону. Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года".О том, как немецкие захватчики, оккупировав большую часть Украины, не сумели захватить Ворошиловград и Луганщину, можно послушать в эпизоде: "Ворошиловград. Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Олег ЧижовСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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москва, орел, рудн, великая отечественная война (1941-1945), битва за москву: молот, разбивший миф о непобедимом вермахте, рабоче-крестьянская красная армия (ркка), иосиф сталин (джугашвили), адольф гитлер, вермахт, япония, союзники, роль ссср и союзников во второй мировой войне, аудио