Битва историков за Москву. Конфликт западной и отечественной историографии
Битва историков за Москву. Конфликт западной и отечественной историографии
Вчера, 12:00
В западных статьях поворотным моментом Второй Мировой войны часто называют Битву за Москву 1941-1942 годов, а в российских публикациях — Сталинградскую или Курскую битвы. Как объяснить такую разницу в выборе главного сражения? О "перекосе" в западной и отечественной историографии мы поговорили с историком Николаем Пархитько.
Николай Пархитько — кандидат исторических наук, доцент кафедры теории истории журналистики РУДН. Не так давно у Николая Петровича вышла статья, посвященная значению победы советских войск в Битве за Москву.
Николай Петрович выступал ведущим научным консультантом исторического VR-детектива "РИА Новостей" "Нюрнберг: VRдикт народов", посвящённого Нюрнбергскому процессу и историям ключевых преступников Третьего Рейха.
Предыдущие выпуски с участием Николая Пархитько:
"Империя должна жить": рассуждаем о том, какой могла быть история России",
"Ни слова про СССР: что пишут о войне в зарубежных учебниках истории"
"Империя должна жить": рассуждаем о том, какой могла быть история России",
"Ни слова про СССР: что пишут о войне в зарубежных учебниках истории"
Послушать подкаст "Освобождение", работа над которым и вдохновила нас на запись этого эпизода, можно тут:
"Освобождение".
"Освобождение".
О маршале Лелюшенко и о том, как сформированный им в кратчайшие сроки стрелковый корпус удерживал немецкие танки под Орлом, не давая им рвануться к Москве, мы рассказывали в эпизоде:
"Орел. Часть 1. Как тысяча десантников сутки сдерживала армию Гудериана".
"Орел. Часть 1. Как тысяча десантников сутки сдерживала армию Гудериана".
О том, как немецкая Группа Армий "Юг" осенью 1941-го года двигалась вдоль северного берега Азовского моря, едва не захватила Крым с ходу и подошла к стенам Ростова-на-Дону, можно в эпизодах:
"Мелитополь. Часть 1. "Мелитопольский котёл" и безрассудная контратака",
"Ростов-на-Дону. Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года".
"Мелитополь. Часть 1. "Мелитопольский котёл" и безрассудная контратака",
"Ростов-на-Дону. Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года".
О том, как немецкие захватчики, оккупировав большую часть Украины, не сумели захватить Ворошиловград и Луганщину, можно послушать в эпизоде:
"Ворошиловград. Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев".
"Ворошиловград. Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев".
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Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Руслан Жигалов
Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Руслан Жигалов
Звукорежиссер: Олег Чижов
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