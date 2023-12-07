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Битва историков за Москву. Конфликт западной и отечественной историографии - РИА Новости, 07.12.2023
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12:00 07.12.2023 (обновлено: 16:12 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/moskva-1914292688.html
Битва историков за Москву. Конфликт западной и отечественной историографии
Битва историков за Москву. Конфликт западной и отечественной историографии - РИА Новости, 07.12.2023
Битва историков за Москву. Конфликт западной и отечественной историографии
В западных статьях поворотным моментом Второй Мировой войны часто называют Битву за Москву 1941-1942 годов, а в российских публикациях — Сталинградскую или Курскую битвы. Как объяснить такую разницу в выборе главного сражения? О "перекосе" в западной и отечественной историографии мы поговорили с историком Николаем Пархитько.
2023-12-07T12:00
2023-12-07T16:12
мы все умрём. но это не точно
москва
орел
рудн
великая отечественная война (1941-1945)
битва за москву: молот, разбивший миф о непобедимом вермахте
рабоче-крестьянская красная армия (ркка)
иосиф сталин (джугашвили)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914285349_2:0:598:335_1920x0_80_0_0_f98200a98f20aeee55d3043675f5c208.jpg
Битва историков за Москву. Конфликт западной и отечественной историографии
В западных статьях поворотным моментом Второй Мировой войны часто называют Битву за Москву 1941-1942 годов, в российских публикациях коренном переломом считают Сталинградскую или Курскую битвы. Как объяснить такую разницу в выборе главного сражения? О "перекосе" в западной и отечественной историографии мы поговорили с историком Николаем Пархитько.
audio/mpeg
Битва историков за Москву. Конфликт западной и отечественной историографии
В западных статьях поворотным моментом Второй Мировой войны часто называют Битву за Москву 1941-1942 годов, в российских публикациях коренном переломом считают Сталинградскую или Курскую битвы. Как объяснить такую разницу в выборе главного сражения? О "перекосе" в западной и отечественной историографии мы поговорили с историком Николаем Пархитько.
audio/mpeg
Николай Пархитько — кандидат исторических наук, доцент кафедры теории истории журналистики РУДН. Не так давно у Николая Петровича вышла статья, посвященная значению победы советских войск в Битве за Москву.Николай Петрович выступал ведущим научным консультантом исторического VR-детектива "РИА Новостей" "Нюрнберг: VRдикт народов", посвящённого Нюрнбергскому процессу и историям ключевых преступников Третьего Рейха.Предыдущие выпуски с участием Николая Пархитько:"Империя должна жить": рассуждаем о том, какой могла быть история России", "Ни слова про СССР: что пишут о войне в зарубежных учебниках истории"Послушать подкаст "Освобождение", работа над которым и вдохновила нас на запись этого эпизода, можно тут: "Освобождение".О маршале Лелюшенко и о том, как сформированный им в кратчайшие сроки стрелковый корпус удерживал немецкие танки под Орлом, не давая им рвануться к Москве, мы рассказывали в эпизоде:"Орел. Часть 1. Как тысяча десантников сутки сдерживала армию Гудериана".О том, как немецкая Группа Армий "Юг" осенью 1941-го года двигалась вдоль северного берега Азовского моря, едва не захватила Крым с ходу и подошла к стенам Ростова-на-Дону, можно в эпизодах: "Мелитополь. Часть 1. "Мелитопольский котёл" и безрассудная контратака", "Ростов-на-Дону. Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года".О том, как немецкие захватчики, оккупировав большую часть Украины, не сумели захватить Ворошиловград и Луганщину, можно послушать в эпизоде: "Ворошиловград. Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Олег ЧижовСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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москва, орел, рудн, великая отечественная война (1941-1945), битва за москву: молот, разбивший миф о непобедимом вермахте, рабоче-крестьянская красная армия (ркка), иосиф сталин (джугашвили), адольф гитлер, вермахт, япония, союзники, роль ссср и союзников во второй мировой войне, аудио
Мы все умрём. Но это не точно, Москва, Орел, РУДН, Великая Отечественная война (1941-1945), Битва за Москву: Молот, разбивший миф о непобедимом вермахте, Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА), Иосиф Сталин (Джугашвили), Адольф Гитлер, Вермахт, Япония, союзники, Роль СССР и союзников во Второй мировой войне
Мы все умрём. Но это не точно

Битва историков за Москву. Конфликт западной и отечественной историографии

Мы все умрём. Но это не точно
Битва историков за Москву. Конфликт западной и отечественной историографии
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
В западных статьях поворотным моментом Второй Мировой войны часто называют Битву за Москву 1941-1942 годов, а в российских публикациях — Сталинградскую или Курскую битвы. Как объяснить такую разницу в выборе главного сражения? О "перекосе" в западной и отечественной историографии мы поговорили с историком Николаем Пархитько.
Николай Пархитько — кандидат исторических наук, доцент кафедры теории истории журналистики РУДН. Не так давно у Николая Петровича вышла статья, посвященная значению победы советских войск в Битве за Москву.
Николай Петрович выступал ведущим научным консультантом исторического VR-детектива "РИА Новостей" "Нюрнберг: VRдикт народов", посвящённого Нюрнбергскому процессу и историям ключевых преступников Третьего Рейха.
Предыдущие выпуски с участием Николая Пархитько:
"Империя должна жить": рассуждаем о том, какой могла быть история России",
"Ни слова про СССР: что пишут о войне в зарубежных учебниках истории"
Послушать подкаст "Освобождение", работа над которым и вдохновила нас на запись этого эпизода, можно тут:
"Освобождение".
О маршале Лелюшенко и о том, как сформированный им в кратчайшие сроки стрелковый корпус удерживал немецкие танки под Орлом, не давая им рвануться к Москве, мы рассказывали в эпизоде:
"Орел. Часть 1. Как тысяча десантников сутки сдерживала армию Гудериана".
О том, как немецкая Группа Армий "Юг" осенью 1941-го года двигалась вдоль северного берега Азовского моря, едва не захватила Крым с ходу и подошла к стенам Ростова-на-Дону, можно в эпизодах:
"Мелитополь. Часть 1. "Мелитопольский котёл" и безрассудная контратака",
"Ростов-на-Дону. Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года".
О том, как немецкие захватчики, оккупировав большую часть Украины, не сумели захватить Ворошиловград и Луганщину, можно послушать в эпизоде:
"Ворошиловград. Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев".
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Руслан Жигалов
Звукорежиссер: Олег Чижов
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноМоскваОрелРУДНВеликая Отечественная война (1941-1945)Битва за Москву: Молот, разбивший миф о непобедимом вермахтеРабоче-крестьянская Красная армия (РККА)Иосиф Сталин (Джугашвили)Адольф ГитлерВермахтЯпониясоюзникиРоль СССР и союзников во Второй мировой войне
 
 
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