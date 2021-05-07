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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20210507/istoriya-1730734700.html
Ни слова про СССР: что пишут о войне в зарубежных учебниках истории
Ни слова про СССР: что пишут о войне в зарубежных учебниках истории
Немецких военные не совершали военных преступлений, это все СС. Сталин хотел захватить Польшу, Вторую мировую развязали СССР и Германия, а Советский Союз сам планировал напасть на Третий Рейх первым. Европу освобождали американцы, а до высадки в Нормандии в 1944 вообще ничего не было. Главные мифы и заблуждения о Второй Мировой войне.
2021-05-07T11:13
2021-05-07T11:13
мифы
ялтинская конференция (1945)
аушвиц-биркенау (концлагерь)
галичина (дивизия войск сс)
день победы
освенцим
сталинградская битва (1942-1943)
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
иосиф сталин (джугашвили)
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Ни слова про СССР: что пишут о войне в зарубежных учебниках истории
Немецких военные не совершали военных преступлений, это все СС. Сталин хотел захватить Польшу, Вторую мировую развязали СССР и Германия, а Советский Союз сам планировал напасть на Третий Рейх первым. Европу освобождали американцы, а до высадки в Нормандии в 1944 вообще ничего не было. Главные мифы и заблуждения о Второй Мировой войне.
audio/mpeg
Ни слова про СССР: что пишут о войне в зарубежных учебниках истории
Немецких военные не совершали военных преступлений, это все СС. Сталин хотел захватить Польшу, Вторую мировую развязали СССР и Германия, а Советский Союз сам планировал напасть на Третий Рейх первым. Европу освобождали американцы, а до высадки в Нормандии в 1944 вообще ничего не было. Главные мифы и заблуждения о Второй Мировой войне.
audio/mpeg
О политическом популизме, перевирании истории и популярных спекуляциях на тему Второй мировой войны рассказал кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории журналистики РУДН — Николай Пархитько.1:07 Американские школьные учебники истории о Второй мировой войне, в которых нет ни слова о СССР. "Великие труды" американского историка Шона МакМикина о том, что во всем виноват Советский Союз. 6:21 Немецкий журнал Der Spiegel заявил, что концлагерь в Освенциме освободили американцы. В США выпустили "монету" с союзниками во Второй мировой войне, забыв о СССР.9:15 "Ответственность за начало Второй мировой войны в равной степени несут и Германия, и СССР". О чем умалчивают сторонники этого мнения и почему оно не терпит критики.12:00 Первой страной, заключившей договор с Германией была Польша. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. Аншлюс Австрии. 17:34 Роль Польши и последствия Советско-польской войны.21:02 Псевдоисторическая теория о том, что СССР хотел первым напасть на Германию, а Гитлер просто защищался.23:28 Псевдонаучная книга "Ледокол" бывшего ГРУшника Суворова-Резуна. Что не так с источниками, на которые он опирается. 25:55 Фейк 1940-х годов о заседании Политбюро, который распространяли французские спецслужбы, и тост Сталина, на который постоянно ссылаются. 28:03 "СССР знал о нападении и готовился к нему". Мнение о том, что у Советского Союза и танков было больше, и в людских ресурсах было превосходство над Германией. 36:40 Легенда о "чистом Вермахте": немецкая армия не совершала военных преступлений, вся вина лежит на СС. 41:27 "Американский генерал Эйзенхауэр мог взять Берлин, но уступил Сталину, чтобы не ругаться с СССР". 44:31 Посол США в Сербии, который утверждал, что Белград освобождала украинская армия. Зеленский заявил, что Освенцим освободила Львовская дивизия.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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мифы, ялтинская конференция (1945), аушвиц-биркенау (концлагерь), галичина (дивизия войск сс), день победы, освенцим, сталинградская битва (1942-1943), великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), иосиф сталин (джугашвили), польша, великобритания, франция, германия, япония, ссср, сша, адольф гитлер, виктор суворов (владимир резун), георгий жуков, история, образование - общество, медиа - общество, аудио, подкаст

Ни слова про СССР: что пишут о войне в зарубежных учебниках истории

11:13 07.05.2021
 
Не верю!
Ни слова про СССР: что пишут о войне в зарубежных учебниках истории
11:13
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Немецких военные не совершали военных преступлений, это все СС. Сталин хотел захватить Польшу, Вторую мировую развязали СССР и Германия, а Советский Союз сам планировал напасть на Третий Рейх первым. Европу освобождали американцы, а до высадки в Нормандии в 1944 вообще ничего не было. Главные мифы и заблуждения о Второй Мировой войне.
О политическом популизме, перевирании истории и популярных спекуляциях на тему Второй мировой войны рассказал кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории журналистики РУДН — Николай Пархитько.
1:07 Американские школьные учебники истории о Второй мировой войне, в которых нет ни слова о СССР. "Великие труды" американского историка Шона МакМикина о том, что во всем виноват Советский Союз.
6:21 Немецкий журнал Der Spiegel заявил, что концлагерь в Освенциме освободили американцы. В США выпустили "монету" с союзниками во Второй мировой войне, забыв о СССР.
9:15 "Ответственность за начало Второй мировой войны в равной степени несут и Германия, и СССР". О чем умалчивают сторонники этого мнения и почему оно не терпит критики.
12:00 Первой страной, заключившей договор с Германией была Польша. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. Аншлюс Австрии.
17:34 Роль Польши и последствия Советско-польской войны.
21:02 Псевдоисторическая теория о том, что СССР хотел первым напасть на Германию, а Гитлер просто защищался.
23:28 Псевдонаучная книга "Ледокол" бывшего ГРУшника Суворова-Резуна. Что не так с источниками, на которые он опирается.
25:55 Фейк 1940-х годов о заседании Политбюро, который распространяли французские спецслужбы, и тост Сталина, на который постоянно ссылаются.
28:03 "СССР знал о нападении и готовился к нему". Мнение о том, что у Советского Союза и танков было больше, и в людских ресурсах было превосходство над Германией.
36:40 Легенда о "чистом Вермахте": немецкая армия не совершала военных преступлений, вся вина лежит на СС.
41:27 "Американский генерал Эйзенхауэр мог взять Берлин, но уступил Сталину, чтобы не ругаться с СССР".
44:31 Посол США в Сербии, который утверждал, что Белград освобождала украинская армия. Зеленский заявил, что Освенцим освободила Львовская дивизия.
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Не верю!МифыЯлтинская конференция (1945)Аушвиц-Биркенау (концлагерь)Галичина (дивизия войск СС)День ПобедыОсвенцимСталинградская битва (1942-1943)Великая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Иосиф Сталин (Джугашвили)ПольшаВеликобританияФранцияГерманияЯпонияСССРСШААдольф ГитлерВиктор Суворов (Владимир Резун)Георгий ЖуковисторияОбразование - ОбществоМедиа - ОбществоПодкаст
 
 
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