https://ria.ru/20220108/alternativnaya-1766162403.html

"Империя должна жить": рассуждаем о том, какой могла быть история России

"Империя должна жить": рассуждаем о том, какой могла быть история России - РИА Новости, 08.01.2022

"Империя должна жить": рассуждаем о том, какой могла быть история России

Если бы революция 1917 года не удалась, Российская империя стала бы самой сильной мировой державой, или развалилась бы на части? Что стало бы с миром, если бы гитлеровская Германия одолела СССР? Могла ли случиться Третья мировая война? Рассматриваем самые популярные альтернативные сценарии истории XX века вместе с историком и сценаристом комиксов.

2022-01-08T12:00

2022-01-08T12:00

2022-01-08T13:56

мы все умрём. но это не точно

образование - общество

образование

история

ядерное оружие

адольф гитлер

сша

ссср

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"Империя должна жить": рассуждаем о том, какой могла быть история России Если бы революция 1917 года не удалась, Российская империя стала бы самой сильной мировой державой, или развалилась бы на части? Что стало бы с миром, если бы гитлеровская Германия одолела СССР? Могла ли случиться Третья мировая война? Рассматриваем самые популярные альтернативные сценарии истории XX века вместе с историком и сценаристом комиксов. audio/mpeg

"Империя должна жить": рассуждаем о том, какой могла быть история России Если бы революция 1917 года не удалась, Российская империя стала бы самой сильной мировой державой, или развалилась бы на части? Что стало бы с миром, если бы гитлеровская Германия одолела СССР? Могла ли случиться Третья мировая война? Рассматриваем самые популярные альтернативные сценарии истории XX века вместе с историком и сценаристом комиксов. audio/mpeg

О самых популярных и необычных художественных произведениях в жанре альтернативной истории рассказ Дмитрий Елецкий — автор комиксов "Жёлтый Ангел" и "От вторника и до субботы", а также один из создателей проекта "Фанерон. Город мечты". О том, какими могли быть главные события 20-го века, если бы история сложилась иначе, рассказал Николай Петрович Пархитько — кандидат исторических наук, доцент кафедры теории истории журналистики РУДН. Не так давно у Николая Петровича вышла статья, посвященная значению победы советских войск в Битве за Москву.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Артём Буфтяк и Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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образование - общество, образование, история, ядерное оружие, адольф гитлер, сша, ссср, япония, уинстон черчилль, куба, германия, москва, великобритания, англия, иосиф сталин (джугашвили), франклин рузвельт, рудн, владимир ленин (владимир ульянов), октябрьская революция (1917), вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), карибский кризис, российская империя, февральская революция 1917 года, подкаст, ядерная война, игра, технологии, франция, русский язык в мире, литература, аудио