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Теракты в Израиле в 2023 году

Теракты в Израиле в 2023 году - РИА Новости, 30.11.2023

Теракты в Израиле в 2023 году

30 ноября на автобусной остановке недалеко от въезда в Иерусалим произошла стрельба. Погибли два человека, ранения получили девять человек. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T10:44

2023-11-30T10:44

2023-11-30T10:44

справки

израиль

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30 ноября на автобусной остановке недалеко от въезда в Иерусалим произошла стрельба. Погибли два человека, ранения получили девять человек.16 ноября было совершено нападение на контрольно-пропускной пункт под Иерусалимом. Нападавшие приехали на автобусе, трое террористов были нейтрализованы силами безопасности, дежурившими на КПП. По данным полиции Израиля, в результате теракта семь человек получили ранения различной степени тяжести.6 сентября в Старом городе Иерусалима 17-летний житель Восточного Иерусалима ранил ножом троих человек. Нападавший был задержан полицией.5 августа в Тель-Авиве 27-летний палестинец из города Дженин на Западном берегу вызвал подозрения у полицейских инспекторов Израиля, которые подошли к нему для проверки. В ходе проверки подозреваемый открыл огонь по одному из инспекторов и тяжело ранил его. Второй инспектор нейтрализовал нападавшего. Как стало известно позже, раненый страж порядка скончался в больнице. 24 апреля в Иерусалиме неизвестный на автомобиле въехал в пешеходов на улице Агриппа, неподалеку от рынка Махане-Иегуда, где почти всегда много людей, включая туристов. Полиция нейтрализовала подозреваемого на месте. По данным службы скорой помощи, пострадали пять человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее терактом. 7 апреля на набережной в Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу и перевернулся. Водителя удалось нейтрализовать. МИД Израиля назвал нападение терактом. В результате погиб молодой мужчина, еще семь человек были ранены. Все пострадавшие, включая погибшего, являлись туристами. 9 марта в центре Тель-Авива произошла стрельба. 10 февраля на перекрестке Рамот в Иерусалиме автомобиль протаранил остановку. 28 января в городе Давида в Иерусалиме произошла стрельба. Два человека получили ранения различной степени тяжести. Подозреваемый в стрельбе был нейтрализован. Полиция Израиля назвала стрельбу "подозрением на теракт". 27 января в районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме произошла стрельба в синагоге. Погибли семь человек, еще трое получили ранения. Нападение последовало за ликвидацией израильскими военными десятерых палестинцев при рейде в палестинском городе Дженине на Западном берегу реки Иордан. Так, официальный представитель движения ХАМАС в секторе Газа Хазем Касем назвал теракт в Иерусалиме "реакцией" на действия ЦАХАЛ. В связи с нападением были задержаны более 40 человек. По словам правоохранителей, среди задержанных – родственники или знакомые террориста, которым оказался 21-летний арабский житель Восточного Иерусалима Алькам Хайри.Сам террорист был застрелен после того, как он открыл огонь по полицейским в попытке убежать. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

израиль

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, израиль