https://ria.ru/20230408/terakt-1863992009.html

При теракте в Тель-Авиве пострадали британские туристы

При теракте в Тель-Авиве пострадали британские туристы - РИА Новости, 08.04.2023

При теракте в Тель-Авиве пострадали британские туристы

Три туриста из Великобритании пострадали в теракте в Тель-Авиве, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T18:48

2023-04-08T18:48

2023-04-08T18:48

биньямин нетаньяху

тель-авив

великобритания

израиль

в мире

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Три туриста из Великобритании пострадали в теракте в Тель-Авиве, сообщает газета Telegraph. "Три британских туриста были в числе семерых человек, получивших ранения в пятницу при наезде автомобиля в Тель-Авиве", - говорится в сообщении издания. Ранее израильская газета Jerusalem Post указывала, что среди пострадавших были туристы из Великобритании. В пятницу вечером автомобиль протаранил группу людей на набережной Тель-Авива недалеко от Яффо, водитель был нейтрализован. МИД Израиля назвал нападение терактом. В результате погиб молодой мужчина, который оказался итальянским туристом, еще семь человек были ранены. Все пострадавшие в теракте являются иностранцами, сообщили медики. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов после теракта.

https://ria.ru/20230408/izrail-1863903632.html

https://ria.ru/20230407/postradavshie-1863902278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

биньямин нетаньяху, тель-авив, великобритания, израиль, в мире