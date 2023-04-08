https://ria.ru/20230408/terakt-1863992009.html
При теракте в Тель-Авиве пострадали британские туристы
При теракте в Тель-Авиве пострадали британские туристы - РИА Новости, 08.04.2023
При теракте в Тель-Авиве пострадали британские туристы
Три туриста из Великобритании пострадали в теракте в Тель-Авиве, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T18:48
2023-04-08T18:48
2023-04-08T18:48
биньямин нетаньяху
тель-авив
великобритания
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Три туриста из Великобритании пострадали в теракте в Тель-Авиве, сообщает газета Telegraph. "Три британских туриста были в числе семерых человек, получивших ранения в пятницу при наезде автомобиля в Тель-Авиве", - говорится в сообщении издания. Ранее израильская газета Jerusalem Post указывала, что среди пострадавших были туристы из Великобритании. В пятницу вечером автомобиль протаранил группу людей на набережной Тель-Авива недалеко от Яффо, водитель был нейтрализован. МИД Израиля назвал нападение терактом. В результате погиб молодой мужчина, который оказался итальянским туристом, еще семь человек были ранены. Все пострадавшие в теракте являются иностранцами, сообщили медики. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов после теракта.
https://ria.ru/20230408/izrail-1863903632.html
https://ria.ru/20230407/postradavshie-1863902278.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
биньямин нетаньяху, тель-авив, великобритания, израиль, в мире
Биньямин Нетаньяху, Тель-Авив, Великобритания, Израиль, В мире
При теракте в Тель-Авиве пострадали британские туристы
При теракте в Тель-Авиве пострадали три британских туриста