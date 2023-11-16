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На КПП под Иерусалимом произошел теракт, пострадали семь человек
На КПП под Иерусалимом произошел теракт, пострадали семь человек - РИА Новости, 16.11.2023
На КПП под Иерусалимом произошел теракт, пострадали семь человек
По меньшей мере семь человек получили ранения в результате нападения со стрельбой на контрольно-пропускном пункте под Иерусалимом в четверг, трое нападавших... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T10:57
2023-11-16T10:57
2023-11-16T11:07
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноя - РИА Новости. По меньшей мере семь человек получили ранения в результате нападения со стрельбой на контрольно-пропускном пункте под Иерусалимом в четверг, трое нападавших были нейтрализованы силами безопасности, сообщила пресс-служба полиции Израиля."В ходе ходе нападения со стрельбой на контрольно-пропускном пункте ... вблизи Иерусалима трое террористов были нейтрализованы силами безопасности, дежурившими на КПП ... Они приехали на подозрительном автомобиле и открыли огонь по нашим силам. В результате теракта семь человек получили ранения различной степени тяжести и в настоящее время эвакуированы для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.На место теракта прибыли крупные силы полиции, включая пограничную полицию и
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в мире, иерусалим, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иерусалим, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
На КПП под Иерусалимом произошел теракт, пострадали семь человек
Полиция Израиля: при теракте на КПП под Иерусалимом пострадали семь человек