https://ria.ru/20231130/griby-1603576887.html

Ни рыба, ни мясо: грибы против свободных радикалов и воспаления

Грибы: польза, вред и свойства для здоровья организма человека

Ни рыба, ни мясо: грибы против свободных радикалов и воспаления

Грибы - вкусный продукт природного происхождения. В чем польза и вред грибов для здоровья женщин, мужчин и детей, сколько их можно есть, какие виды опасны, а... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T13:03

2023-11-30T13:03

2023-11-30T13:03

продукты

кулинария

витамины

здоровый образ жизни (зож)

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Грибы - вкусный продукт природного происхождения. В чем польза и вред грибов для здоровья женщин, мужчин и детей, сколько их можно есть, какие виды опасны, а также как правильно выбрать, приготовить и сколько хранить грибы - в материале РИА Новости.Состав и калорийность- Съедобные грибы - это ценный продукт питания. Они богаты витаминами (А, С, группы В, D, РР). Также в их состав входят важные для организма человека минералы: калий, медь, железо, кальций, натрий, рубидий, олово, кадмий, молибден, хром, сера, серебро. Продукт богат и белком. Он составляет 65-70% от общего количества веществ, - рассказала РИА Новости диетолог Ксения Станиславская.Калорийность грибов варьируется в зависимости от вида. На 100 грамм свежего продукта приходится от 9 до 35 килокалорий. Одними из самых калорийных считаются боровики. Наименьшая энергетическая ценность - в черном грузде (чернушке) Калорийность сушеного белого гриба - примерно 285 килокалорий, отварного без соли - 28. Калорийность вареной чернушки - 15 килокалорий (в сушеном виде ее не употребляют). Полезные свойства грибов- В грибах много антиоксидантов, которые угнетают хроническое воспаление и нейтрализуют свободные радикалы, в результате чего снижается риск возникновения рака, - отметила специалист.Наличие клетчатки способствует нормализации уровня сахара в крови и снижению риска заболеть сахарным диабетом II типа, о чем гласят исследования американских ученых.Бета-глюканы, содержащиеся в грибах, снижают уровень холестерина в крови. Калий - вызывает расслабление мышечной ткани стенки сосудов и, как следствие, помогает снизить артериальное давление.- Употреблять грибы в пищу следует не чаще двух раз в неделю порциями около 100-120 грамм, - подчеркнула медик.Вред и противопоказанияВ определенных случаях даже съедобные и безопасные грибы могут причинить вред здоровью. Например, мякоть плодовых тел часто "впитывает" соли тяжелых металлов из почвы и воздуха, а их поступление в организм может спровоцировать появление симптомов интоксикации, расстройства ЖКТ и иных нарушений в организме.Также продукт богат белками и клетчаткой, а при избыточном потреблении этих нутриентов возможно появление диареи, тошноты, вздутия. Еще грибы содержат и хитин, который довольно плохо усваивается в пищеварительном тракте человека, потому продукт стоит употреблять дозированно.- Осторожнее с грибами нужно быть при наличии гастрита, дуоденита, язвенной болезни. Из-за веществ, вызывающих раздражение слизистых оболочек, может начаться обострение, - отметила эксперт.Существуют индивидуальная непереносимость грибов и аллергия на продукт. При негативных реакциях со стороны организма лучше отказаться от их употребления.Польза и вред грибов для организма женщиныГрибы являются ценным растительным источником витамина D, который необходим для поддержания минеральной плотности костной ткани.- Например, гриб шиитаке, в котором много витамина D, рекомендуют включать в рацион женщин после менопаузы. У этой категории наиболее часто развивается остеопороз, являющийся ведущей причиной переломов костей, - отметила специалист.При беременностиГрибы содержат фолиевую кислоту, которая необходима женщинам во время беременности.- Вещество играет важную роль в формировании тканей центрального и периферического аппарата нервной системы плода. В результате у детей в первые годы жизни повышается способность к обучению и умственное развитие в целом, - отметила врач.При этом важно снижать возможные побочные эффекты от употребления грибов: отдавать предпочтение хорошо изученным видам, приобретать в супермаркетах и тщательно соблюдать технологию приготовления.Польза и вред грибов для здоровья мужчинГрибы богаты антиоксидантами, которые помогают организму предотвратить возникновение онкологических заболеваний, в том числе и рака простаты.По данным американских ученых, шампиньоны демонстрируют выраженный противоопухолевый эффект - уменьшают злокачественные новообразования предстательной железы.Также снизить вероятность злокачественного перерождения тканей простаты у мужчин способны вешенки.Польза и вред грибов для детейВ грибах содержится хитин в больших количествах, а он плохо усваивается в пищеварительном тракте человека. У детей примерно до 10 лет он не переваривается вовсе.- Детям до двух лет грибы нельзя ни в каком виде. С двух лет можно вводить в рацион грибные соусы из вешенок или шампиньонов. В них содержание хитина минимально. Начиная с 5 лет можно осторожно включать грибные молотые приправы и блюда с мелко рублеными грибами, но не чаще двух раз в месяц. С 10 лет, когда формирование пищеварительной системы ребенка завершается, можно вводить блюда из вешенок и шампиньонов. С 12-14 – и с другими грибами, но аккуратно, - отметила врач.Польза и вред видов грибовШампиньоныПо данным исследователей, шампиньоны предотвращают появление злокачественных новообразований, способствуют снижению массы тела и окружности талии, а также помогают устранять небольшие когнитивные нарушения - снижение памяти, ухудшение внимания и мышления.- Шампиньоны рекомендованы лицам пожилого возраста с целью поддержания работы головного мозга и профилактики различных нарушений, - отметила диетолог.Несмотря на то, что эти грибы считаются одними из самых безопасных, они могут нанести вред при определенных обстоятельствах. Продукт богат пуриновыми основаниями, которые распадаются с высвобождением мочевой кислоты, участвующей в образовании конкрементов. Поэтому с ними стоит быть осторожными людям с мочекаменной болезнью и подагрой.Шампиньоны, как и любые грибы, способны стать причиной отравления при злоупотреблении ими.Белые грибы- Белый гриб считается одним из лучших по вкусовым качествам. В народе его часто причисляют к так называемым "благородным грибам" и именуют "царем грибов". Продукт является наилучшим стимулятором пищеварения, превосходящим даже мясной бульон. Однако белок свежеприготовленного гриба плохо усваивается. Лучше всего сушить продукт перед приготовлением блюда. Тогда усваивается до 80% белка, - рассказала диетолог.Также ученые обнаружили в белом грибе вещества с тонизирующими противоопухолевыми свойствами, а в прошлом экстрактом из его плодовых тел лечили обморожения.При этом важно не злоупотреблять продуктом и помнить, что грибы - довольно тяжелая для переваривания пища, способная вызвать негативные реакции со стороны организма.ВешенкиВешенки способны уменьшать концентрацию холестерина в крови, что обеспечивает профилактику заболеваний сердца и сосудов, ассоциированных с атеросклерозом. Также продукт способен бороться с хроническим воспалением и предотвращать некоторые хронические заболевания.- Включение вешенок в рацион позволяет значительно повысить антиоксидантный статус организма. Исследования показывают, что эти грибы способны блокировать рост и деление злокачественных клеток толстого кишечника, молочных желез у женщин, а также простаты у мужчин, - отметила медик.При этом вешенки имеют противопоказания и в редких случаях могут нанести вред человеку: отравление, раздражение слизистых оболочек кишечника, обострение подагры и мочекаменной болезни.ЛисичкиУченые установили, что лисички (особенно их белая разновидность) обладают выраженной противоопухолевой активностью. Например, они эффективны в целях профилактики рака толстой кишки.Продукт содержит большое количество каротиноидов, ферментов, стеролов и прочих веществ, обладающих биологической активностью.- Эти группы нутриентов определяют способность грибов оказывать иммуномодулирующее, противовоспалительное, антиоксидантное, противовирусное, антимикробное и антигенотоксическое действия,- отметила врач.Однако злоупотребление грибами может спровоцировать отравление, диарею, тошноту, вздутие и повышенное газовыделение.Маслята- Маслята способны снизить холестерин, уровень глюкозы в крови. Умеренное потребление является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Также продукт способен активировать иммунную систему организма и повысить его сопротивляемость сезонным вирусам и инфекциям, - отметила эксперт.Употреблять грибы нужно дозировано, так как они достаточно тяжелые для ЖКТ и могут вызвать тошноту и рвоту в случае переедания. Стоит быть внимательными с продуктом при почечной недостаточности, гастрите, болезнях печени и в лактационный период.ШиитакеГриб шиитаке помогает снизить холестерин в крови и обеспечивает профилактику сердечно-сосудистых расстройств, ассоциированных с атеросклерозом. Также регулярное употребление продукта способствует нормализации работы иммунной системы и повышению устойчивости к инфекциям.- Гриб шиитаке за счет наличия в составе лентинана обладает способностью блокировать рост и распространение злокачественных опухолей, предотвращать их развитие, - пояснила диетолог.При употреблении грибов важна умеренность. Превышение рекомендуемой дозы может грозить негативными проявлениями со стороны пищеварительной системы.Веселки- Веселки используют для изготовления лекарств, как в сыром, так и засушенном виде. Сбором грибов занимаются на промышленном уровне, а так как сырье является ценным для изготовления ряда лекарств. Веселки действуют как антибактериальное, противовирусное и противовоспалительное средство, заживляют раны. Кроме того, они противостоят злокачественным новообразованиям и улучшают работу иммунной системы, - отметила специалист.Веселки противопоказаны детям, беременным женщинам, а также матерям в период грудного вскармливания, поскольку продукт не до конца изучен. Любому человеку перед употребление гриба важно проконсультироваться со специалистом, если возникают сомнения.Древесные грибы- Самый популярный древесный гриб в России – это чага. Он применяется для укрепления иммунитета, профилактики злокачественных опухолей, а также в качестве симптоматического средства для улучшения течения гастрита и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.Антиоксиданты в его составе угнетают хроническое воспаление и блокируют взаимодействие свободных радикалов с клетками, снижая риск развития злокачественных опухолей и ряда хронических заболеваний. Также чага обладает способностью уменьшать концентрацию глюкозы в плазме крови, а также улучшать течение сахарного диабета II типа.Однако при приеме препаратов, влияющих на "вязкость" крови (варфарин, клопидогрел и т.п.), гриб может вызвать кровотечения. Чага противопоказана при уже имеющейся мочекаменной болезни. Перед употреблением продукта лучше всего посоветоваться со специалистом во избежание негативных реакций со стороны организма.Также среди россиян популярен азиатский древесный гриб майтаке, который заказывают через интернет-магазины и используют в кулинарии.- На его основе изготавливаются экстракты и настойки для терапии сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, а также с целью облегчения боли. Однако в настоящее время лечебные свойства гриба широко изучены только на крысах. Испытаний на людях недостаточно, - отметила врач.СвинушкиРаспространенная в России свинушка тонкая долго время считалась условно-съедобной (ядовитый или едкого вкуса гриб в сыром виде, который можно употреблять после кулинарной обработки). Но в настоящее время она отнесена к смертельно ядовитым. Ее токсины не разрушающиеся при отваривании, несмотря на то, что некоторые грибники проводят термическую обработку не один раз.Опята- Опята - хороший источник белка и витаминов. При этом они не перегружены калориями. Вот почему их включают в рацион вегетарианцы и худеющие. Грибы содержат бета-глюканы – сахара, входящие в состав лекарств. Эти соединения препятствуют развитию раковых опухолей, сахарного диабета, гипертонии и атеросклероза, - рассказала Ксения Станиславская.Опята противопоказаны лицам, испытывающим проблемы с пищеварением, имеющим почечную недостаточность, детям до 7 лет, беременным и кормящим женщинам.Трюфель- Трюфели – это съедобные грибы, которые считаются ценным деликатесом во всем мире. Они являются источником полноценного белка, пищевых волокон и множества минералов, которые необходимы для поддержания жизнедеятельности организма человека, - отметила врач.Благодаря антиоксидантам грибы позволяют снизить вероятность развития рака, а также заболеваний со стороны сердечно-сосудистой (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь) и эндокринной (сахарный диабет II типа) систем.Наиболее распространенными побочными эффектами злоупотребления грибами являются расстройства ЖКТ, отравления, аллергические реакции.Сушеные грибыПосле термообработки грибы утрачивают значительную часть полезных веществ, сохраняется максимум 20%. Однако и сырыми употреблять их специалисты не советуют несмотря на то, что есть рецепты приготовления блюд из необработанных шампиньонов. Связано это с тем, что информация, как они росли и были собраны, зачастую отсутствует.Самым полезным вариантом остаются сушеные грибы. Их заготавливают на солнце, в духовке, микроволновке, электросушилке.- Сушеные грибы - рекордсмен по содержанию витаминов и микроэлементов. В таком виде их полезно добавлять в различные блюда. Это и полезно, и вкусно, - отметила врач.При этом стоит помнить, что сушеные грибы довольно калорийны – порядка 290 ккал на 100 грамм. Соленые и маринованные грибыВ маринованных и соленых грибах содержится и большое количество соли, а это вредно для людей с повышенным артериальным давлением.- Помимо этого, соль отлично задерживает воду в организме. Маринованные и соленые грибы будут неблагоприятны для тех, кто страдает заболеваниями почек, - подчеркнула медик.Жареные грибы- Витамины, минералы, соли, которые содержатся в сырых грибах, мы не получим из жареных, поскольку при такой термической обработке продукт теряет все полезные свойства. Кроме того, при жарке большое количество жидкости испаряется, потому многие добавляют масло или сметану. В итоге получается крайне калорийный продукт, - отметила диетолог.Какие грибы нельзя естьВ сыром виде нельзя есть условно-съедобные грибы (волнушки, сморчки, грузди черные, строчки и другие). Употреблять их в пищу можно только после вымачивания и длительной термической обработки – более 60 минут. Нарушение этих правил может стать причиной отравления.Также запрещено употреблять ядовитые грибы (например, бледная поганка, сатанинский гриб, ложный опенок, мухомор). Содержащиеся в них токсины и яды не распадаются под длительным воздействием высоких температур. Употребление таких грибов может привести к серьезным нарушениям в работе организма и даже смерти.Применение в медицинеГрибы уже многие годы используют для изготовления различных лекарств. Из них продуцируют важные вещества. в том числе антибиотики. На Востоке (в этом плане) очень популярны рейши (ганодерма), шиитаке, кордицепс. В России – белый гриб, веселки, чага.Сейчас ведутся исследования, чтобы определить эффективность грибов для изготовления препаратов против онкологических заболеваний.Грибы в кулинарииКак выбратьВсегда следует отдавать предпочтение молодым и свежим грибам: твердым, гладким, без неприятного запаха и скоплений слизи на поверхности.Приобретая грибы в магазинах, следует выбирать исключительно охлажденный продукт, без посторонних ароматов и механических дефектов.Как правильно готовитьЕсть грибы, которые можно употреблять даже сырыми (например, белый гриб, рыжик). Есть те, что нуждаются в слабой термической обработке (например, шампиньоны, подосиновики, подберезовики, волнушки). Третьи - требуют длительного отваривания – более часа (моховики, лисички, опята, сыроежки, сморчки).Также существуют условно-съедобные, которые перед употреблением важно несколько раз вымочить с добавлением соли, после чего дважды отварить. Это, например, чернушки, вешенки, валуи.Как и сколько хранитьГрибы после сбора очищают и промывают. Затем их можно хранить в течение нескольких часов. В соленой воде - до суток.В замороженном виде грибы допускается хранить до года (при температуре около -20). Также грибы часто высушивают и сохраняют при комнатной температуре около 12 месяцев.

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продукты, кулинария, витамины, здоровый образ жизни (зож)