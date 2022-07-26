https://ria.ru/20220726/veselka-1805101586.html

"Чертово яйцо" или "выскочка": где растет гриб веселка и как используется

Веселка: описание гриба, где растет, лечебные свойства, фото в лесу

"Чертово яйцо" или "выскочка": где растет гриб веселка и как используется

Среди грибов, которые растут в российских лесах (в траве, у корней деревьев, возле пней и так далее), можно встретить необычные и ценные экземпляры. Многие из... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T15:55

2022-07-26T15:55

2022-07-26T15:55

россия

общество

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Среди грибов, которые растут в российских лесах (в траве, у корней деревьев, возле пней и так далее), можно встретить необычные и ценные экземпляры. Многие из них обладают лечебными свойствами. Один из таких грибов — веселка обыкновенная, которая отличается не только оригинальным внешним видом, но и специфическим запахом. Описание веселки, ее фото и свойства — в материале РИА Новости.Гриб веселкаВеселку называют “чертовым яйцом”, “яйцом ведьм”, “срамотником”, “выскочкой” и даже “вонючим сморчком”. Официальное латинское название гриба звучит как Phallus impudicus.Любопытный факт: свой узнаваемый облик веселка принимает не с самого начала, а лишь после того, как полностью созреет. До этого момента гриб по форме напоминает яйцо.История грибаУченые проявляли интерес к веселкам уже много столетий назад, а первые упоминания об этом грибе относятся еще к временам Древнего Рима. Причем ценились не столько гастрономические, сколько лечебные свойства веселок.ОписаниеНа первой стадии роста веселка мало похожа на стандартный гриб и больше напоминает крупное яйцо, в то время как зрелая привлекает внимание своим необычным внешним видом. Основные особенности веселки обыкновенной:ШляпкаВ зрелом состоянии шляпка веселки, в отличии от большинства других грибов, имеет форму конуса или купола, ее размер в среднем составляет до 4-5 см, цвет - темно-зеленый или даже коричневого оттенка. Поверхность шляпки покрыта слизью, а в верхней части располагается небольшое отверстие.Гименофор и споровый порошокГименофором у грибов называется та часть плодового тела, на поверхности которого находится спороносный слой. Последний называется гимений, что делает происхождение термина “гименофор” более понятным. Что касается веселок, то гименофора в привычном понимании этого слова у них нет, а споры гриба находятся в покрывающей веселку слизи.Ножка “Взрослая” веселка отличается длинной (до 20 см и даже больше) полой ножкой белого или желтоватого оттенка.МякотьМякоть веселки по своей консистенции напоминает студень. На стадии яйца ее запах похож на аромат редьки (у взрослого гриба он неприятный).ХарактеристикаОтличительная особенность веселки - в течение своего жизненного цикла она проходит две стадии. В начальной, когда гриб похож на яйцо, веселка может пребывать несколько недель, а если ее разрезать, то внутри можно увидеть зачатки ножки и шляпки.Когда гриб созревает, внешняя оболочка яйца разрывается и веселка начинает очень быстро расти. Всего за минуту этот гриб может прибавить в росте 5 мм, то есть поднимается над землей буквально на глазах. Правда, живет взрослая веселка недолго, буквально пару-тройку дней.Одновременно с внешним видом меняется и запах гриба. Взрослая веселка пахнет неприятно, как падаль или гниющее мясо. Но этот запах оказывает противоположный эффект на насекомых, которые помогают распространять споры.ВидыСуществует несколько основных видов грибов, которые относятся к семейству веселковые и обладают характерными внешними особенностями.ОбыкновеннаяВеселка обыкновенная встречается практически по всей России, предпочитает лиственные леса и почвы, богатые перегноем. Цвет яйца - белый или светло-желтый, шляпка взрослого экземпляра словно покрыта небольшими углублениями или ячейками.Сетконоска сдвоеннаяСетконоска сдвоенная на раннем этапе также представляет собой яйцо, однако во взрослом состоянии ее легко узнать по специфическому образованию, которое крепится в том месте, где ножка соединяется со шляпкой, и напоминает ажурную вуаль. В российских лесах встречается редко.Веселка РавенеллиВеселка Равенелли в стадии яйца меняет свой цвет от белого к розоватому или лиловому. У взрослого гриба шляпка отличается более гладкой, чем у обыкновенной веселки, поверхностью, в верхней части слегка заострена.Веселка Адриана Веселка Адриана названа так в честь голландского ученого и врача Адриана Юниуса, в трудах которого можно встретить упоминание гриба, по описанию весьма похожего на веселки. Молодой гриб-яйцо по мере роста также меняет белый цвет на розовый или фиолетовый оттенок.Сходные видыС другими видами грибов веселку если и можно перепутать, то лишь в тот период, когда гриб находится в стадии яйца. В это время она похожа на отдельные виды дождевиков и ложнодождевиков (они также напоминают своим видом крупные, лежащие в траве яйца). Однако, в отличие от веселки, дождевик при созревании словно взрывается, распространяя вокруг облачко спор.Взрослая веселка внешне отдаленно напоминает сморчок съедобный. Однако у последнего шляпка чаще всего коричневого цвета, а ее поверхность покрыта крупными ячейками.РаспространениеВеселки можно найти на территории практически всей России, а также в различных странах Европы. Эти грибы предпочитают в качестве места жительства лиственные леса, но могут встречаться и в смешанных. В основном любят умеренный, не слишком жаркий и не чересчур холодный климат (обе крайности для веселки нежелательны).“Многие думают, что за веселкой надо куда-то ехать далеко, в глухие леса, но ее можно найти даже в некоторых московских парках. Я вот знаю пару грибниц даже в Покровском-Стрешнево”, - говорит Дмитрий Тихомиров.Когда появляетсяПериод сбора веселок можно условно обозначить временными рамками с мая по октябрь. Однако самым лучшим временем для сбора этого вида грибов считается вторая половина лета.Период созреванияМежду двумя стадиями развития веселки (яйцо и взрослый гриб) проходит в среднем пара-тройка недель. Взрослый экземпляр живет относительно недолго, буквально два-три дня - и гриб окончательно портится, на его месте остается лишь небольшая лужица слизи, которая издает неприятный аромат.Как собиратьГрибники предпочитают собирать молодые веселки. Считается, что именно на этой стадии гриб является максимально полезным.Не стоит собирать веселки в пакет, лучше выбрать широкую корзину, чтобы онине помялись по дороге домой. Снимать с земли веселки также стоит осторожно, учитывая их необычную структуру.СъедобностьНесмотря на то, что рецепты с веселками встречаются нечасто, на стадии яйца они считаются съедобными грибами, а в некоторых странах даже ценятся как деликатес. Взрослые веселки уже относят к условно съедобным грибам, из-за своего специфического аромата они не вызывают аппетита у грибников.Полезные свойстваВеселкам приписывают немало полезных свойств. Так, благодаря своему специфическому внешнему виду эти грибы издревле считались природным афродизиаком, хорошим помощником при проблемах с потенцией.Одно из самых главных свойств, которыми обладают веселки, - это их способность стимулировать иммунитет, тем самым помогая организму противостоять различным недугам (например, сезонным вирусам) и даже давать отпор раковым клеткам.Применение в медицинеВеселка очень активно используется в народной медицине, гриб считается хорошим средством при проблемах с сердечно-сосудистой системой (например, высоким давлением или холестерином), при подагре и других заболеваниях. Причем веселка может быть использована в различных формах, например, в виде спиртовых или водных настоек, порошка из высушенных грибов, масла или мази.Показания к применению. Внушительному списку полезных свойств веселки соответствует и солидный перечень тех заболеваний, при которых советуют использовать этот гриб. В их числе: сахарный диабет, язва желудка, проблемы с суставами, дерматит, онкология.Но использовать веселку в качестве основного средства борьбы с тем или иным недугом не стоит. Целесообразность ее применения необходимо предварительно обсудить с врачом.Лекарства на основе веселки. Большой популярностью пользуются всевозможные настойки из веселок. Для этого собранные, вымытые и очищенные грибы (целиком или в разрезанном виде) заливают водой или спиртом. После этого веселки должны настояться (в среднем - две-три недели, но в отдельных рецептах - и дольше), а после этого они используются как для внутреннего, так и для наружного применения (в зависимости от заболевания).Особенности лечения. Как и в случае с медицинскими препаратами, народными средствами на основе веселки нельзя злоупотреблять. Их нужно принимать в определенной дозировке.ПротивопоказанияВеселки не рекомендуется употреблять беременным и кормящим женщинам, маленьким детям, а также тем, у кого есть аллергия на грибы. Также они могут быть противопоказаны людям с гипотонией, так как имеют свойство понижать давление.Перед использованием любых средств на основе веселок рекомендуется проконсультироваться с врачом.Побочные эффектыПри употреблении веселок в том или ином виде возможны нежелательные реакции. Чаще всего к побочным эффектам относят аллергические реакции или проблемы с ЖКТ, например, тошноту.Интересные факты

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, общество