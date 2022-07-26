"Чертово яйцо" или "выскочка": где растет гриб веселка и как используется
Гриб веселка
Оглавление
- Гриб веселка
- История гриба
- Описание
- Шляпка
- Гименофор и споровый порошок
- Ножка
- Мякоть
- Характеристика
- Виды
- Обыкновенная
- Сетконоска сдвоенная
- Веселка Равенелли
- Веселка Адриана
- Сходные виды
- Распространение
- Когда появляется
- Период созревания
- Как собирать
- Съедобность
- Полезные свойства
- Применение в медицине
- Противопоказания
- Побочные эффекты
- Интересные факты
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Среди грибов, которые растут в российских лесах (в траве, у корней деревьев, возле пней и так далее), можно встретить необычные и ценные экземпляры. Многие из них обладают лечебными свойствами. Один из таких грибов — веселка обыкновенная, которая отличается не только оригинальным внешним видом, но и специфическим запахом. Описание веселки, ее фото и свойства — в материале РИА Новости.
Гриб веселка
Веселку называют “чертовым яйцом”, “яйцом ведьм”, “срамотником”, “выскочкой” и даже “вонючим сморчком”. Официальное латинское название гриба звучит как Phallus impudicus.
Любопытный факт: свой узнаваемый облик веселка принимает не с самого начала, а лишь после того, как полностью созреет. До этого момента гриб по форме напоминает яйцо.
История гриба
Ученые проявляли интерес к веселкам уже много столетий назад, а первые упоминания об этом грибе относятся еще к временам Древнего Рима. Причем ценились не столько гастрономические, сколько лечебные свойства веселок.
Описание
На первой стадии роста веселка мало похожа на стандартный гриб и больше напоминает крупное яйцо, в то время как зрелая привлекает внимание своим необычным внешним видом. Основные особенности веселки обыкновенной:
Шляпка
В зрелом состоянии шляпка веселки, в отличии от большинства других грибов, имеет форму конуса или купола, ее размер в среднем составляет до 4-5 см, цвет - темно-зеленый или даже коричневого оттенка. Поверхность шляпки покрыта слизью, а в верхней части располагается небольшое отверстие.
Гименофор и споровый порошок
Гименофором у грибов называется та часть плодового тела, на поверхности которого находится спороносный слой. Последний называется гимений, что делает происхождение термина “гименофор” более понятным. Что касается веселок, то гименофора в привычном понимании этого слова у них нет, а споры гриба находятся в покрывающей веселку слизи.
Ножка
“Взрослая” веселка отличается длинной (до 20 см и даже больше) полой ножкой белого или желтоватого оттенка.
Мякоть
Мякоть веселки по своей консистенции напоминает студень. На стадии яйца ее запах похож на аромат редьки (у взрослого гриба он неприятный).
Характеристика
Отличительная особенность веселки - в течение своего жизненного цикла она проходит две стадии. В начальной, когда гриб похож на яйцо, веселка может пребывать несколько недель, а если ее разрезать, то внутри можно увидеть зачатки ножки и шляпки.
Когда гриб созревает, внешняя оболочка яйца разрывается и веселка начинает очень быстро расти. Всего за минуту этот гриб может прибавить в росте 5 мм, то есть поднимается над землей буквально на глазах. Правда, живет взрослая веселка недолго, буквально пару-тройку дней.
“Кстати, веселка в стадии яйца - весьма вкусный гриб, когда я её нахожу - съедаю прямо в лесу, - говорит Дмитрий Тихомиров, ведущий программы "Царство грибов" на телеканале "Живая Планета". - Само тело гриба по вкусу напоминает редьку и хрустит как капустная кочерыжка. Веселка - самый быстрорастущий гриб в мире, и очень интересно наблюдать, как он увеличивается буквально на глазах, за час почти на 10 см, как будто оживает”.
Одновременно с внешним видом меняется и запах гриба. Взрослая веселка пахнет неприятно, как падаль или гниющее мясо. Но этот запах оказывает противоположный эффект на насекомых, которые помогают распространять споры.
Виды
Существует несколько основных видов грибов, которые относятся к семейству веселковые и обладают характерными внешними особенностями.
Обыкновенная
Веселка обыкновенная встречается практически по всей России, предпочитает лиственные леса и почвы, богатые перегноем. Цвет яйца - белый или светло-желтый, шляпка взрослого экземпляра словно покрыта небольшими углублениями или ячейками.
Гриб веселка
Сетконоска сдвоенная
Сетконоска сдвоенная на раннем этапе также представляет собой яйцо, однако во взрослом состоянии ее легко узнать по специфическому образованию, которое крепится в том месте, где ножка соединяется со шляпкой, и напоминает ажурную вуаль. В российских лесах встречается редко.
Веселка Равенелли
Веселка Равенелли в стадии яйца меняет свой цвет от белого к розоватому или лиловому. У взрослого гриба шляпка отличается более гладкой, чем у обыкновенной веселки, поверхностью, в верхней части слегка заострена.
Веселка Адриана
Веселка Адриана названа так в честь голландского ученого и врача Адриана Юниуса, в трудах которого можно встретить упоминание гриба, по описанию весьма похожего на веселки. Молодой гриб-яйцо по мере роста также меняет белый цвет на розовый или фиолетовый оттенок.
Сходные виды
С другими видами грибов веселку если и можно перепутать, то лишь в тот период, когда гриб находится в стадии яйца. В это время она похожа на отдельные виды дождевиков и ложнодождевиков (они также напоминают своим видом крупные, лежащие в траве яйца). Однако, в отличие от веселки, дождевик при созревании словно взрывается, распространяя вокруг облачко спор.
“Большинство грибников, встречая яйцо веселки, думают, что это какой-то дождевик. И действительно, спутать их можно, но стоит разрезать яйцо пополам, как видна затейливая структура гриба. У дождевика же внутри находится просто белая масса, так что отличить их несложно”, - рассказывает Дмитрий Тихомиров.
Взрослая веселка внешне отдаленно напоминает сморчок съедобный. Однако у последнего шляпка чаще всего коричневого цвета, а ее поверхность покрыта крупными ячейками.
Распространение
Веселки можно найти на территории практически всей России, а также в различных странах Европы. Эти грибы предпочитают в качестве места жительства лиственные леса, но могут встречаться и в смешанных. В основном любят умеренный, не слишком жаркий и не чересчур холодный климат (обе крайности для веселки нежелательны).
“Многие думают, что за веселкой надо куда-то ехать далеко, в глухие леса, но ее можно найти даже в некоторых московских парках. Я вот знаю пару грибниц даже в Покровском-Стрешнево”, - говорит Дмитрий Тихомиров.
Когда появляется
Период сбора веселок можно условно обозначить временными рамками с мая по октябрь. Однако самым лучшим временем для сбора этого вида грибов считается вторая половина лета.
Период созревания
Между двумя стадиями развития веселки (яйцо и взрослый гриб) проходит в среднем пара-тройка недель. Взрослый экземпляр живет относительно недолго, буквально два-три дня - и гриб окончательно портится, на его месте остается лишь небольшая лужица слизи, которая издает неприятный аромат.
Как собирать
Грибники предпочитают собирать молодые веселки. Считается, что именно на этой стадии гриб является максимально полезным.
Не стоит собирать веселки в пакет, лучше выбрать широкую корзину, чтобы онине помялись по дороге домой. Снимать с земли веселки также стоит осторожно, учитывая их необычную структуру.
Гриб веселка
Съедобность
Несмотря на то, что рецепты с веселками встречаются нечасто, на стадии яйца они считаются съедобными грибами, а в некоторых странах даже ценятся как деликатес. Взрослые веселки уже относят к условно съедобным грибам, из-за своего специфического аромата они не вызывают аппетита у грибников.
Полезные свойства
Веселкам приписывают немало полезных свойств. Так, благодаря своему специфическому внешнему виду эти грибы издревле считались природным афродизиаком, хорошим помощником при проблемах с потенцией.
Одно из самых главных свойств, которыми обладают веселки, - это их способность стимулировать иммунитет, тем самым помогая организму противостоять различным недугам (например, сезонным вирусам) и даже давать отпор раковым клеткам.
Применение в медицине
Веселка очень активно используется в народной медицине, гриб считается хорошим средством при проблемах с сердечно-сосудистой системой (например, высоким давлением или холестерином), при подагре и других заболеваниях. Причем веселка может быть использована в различных формах, например, в виде спиртовых или водных настоек, порошка из высушенных грибов, масла или мази.
Показания к применению. Внушительному списку полезных свойств веселки соответствует и солидный перечень тех заболеваний, при которых советуют использовать этот гриб. В их числе: сахарный диабет, язва желудка, проблемы с суставами, дерматит, онкология.
Но использовать веселку в качестве основного средства борьбы с тем или иным недугом не стоит. Целесообразность ее применения необходимо предварительно обсудить с врачом.
Лекарства на основе веселки. Большой популярностью пользуются всевозможные настойки из веселок. Для этого собранные, вымытые и очищенные грибы (целиком или в разрезанном виде) заливают водой или спиртом. После этого веселки должны настояться (в среднем - две-три недели, но в отдельных рецептах - и дольше), а после этого они используются как для внутреннего, так и для наружного применения (в зависимости от заболевания).
Гриб веселка
“Несмотря не популярность веселки в народной медицине, официальная медицина не подтверждает чудодейственных свойств гриба. Во многом этот миф обязан такой оригинальной форме, не больше”, - говорит Дмитрий Тихомиров.
Особенности лечения. Как и в случае с медицинскими препаратами, народными средствами на основе веселки нельзя злоупотреблять. Их нужно принимать в определенной дозировке.
Противопоказания
Веселки не рекомендуется употреблять беременным и кормящим женщинам, маленьким детям, а также тем, у кого есть аллергия на грибы. Также они могут быть противопоказаны людям с гипотонией, так как имеют свойство понижать давление.
Перед использованием любых средств на основе веселок рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Побочные эффекты
При употреблении веселок в том или ином виде возможны нежелательные реакции. Чаще всего к побочным эффектам относят аллергические реакции или проблемы с ЖКТ, например, тошноту.
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Интересные факты
- —далеко не всегда веселку можно найти два года подряд на одном и том же месте. Это делает ее поиски еще более сложным процессом;
- —существуют исторические факты, что при помощи настойки из веселки знаменитый русский поэт Александр Пушкин боролся с тромбофлебитом. Также, если верить легенде, веселки помогли поправить здоровье писателю Оноре де Бальзаку, который страдал от язвы желудка.
- —невероятная скорость роста этого гриба обеспечила ему место в самом известном сборнике мировых достижений - Книге рекордов Гиннесса. Веселка упоминается в разделе “растения” как самый быстрорастущий гриб.